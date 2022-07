The Unbearable Weight Of Massive Talent (El Peso Insoportable Del Talento Masivo)

Nicholas Cage es sin duda uno de los actores más emblemáticos de su generación. Desde su debut en Fast Time At Ridgemont High en 1982 hasta la fecha, ha cosechado una extensa filmografía con rangos de calidades que oscilan entre bazofia de la peor especie hasta verdaderas obras maestras. Es un actor de método, cuyo estilo interpretativo ha ido derivando hacia personajes cada vez más extravagantes y extremos, a quienes ha hecho tan suyos que el gran público no concibe otro actor en esos roles.

En The Unbearable Weight Of Massive Talent, película dirigida por Tom Gormican (quien solo tiene en su haber That Awkward Moment, filme de muy bajo presupuesto y muy bajo perfil), Cage asume la tarea de interpretar una versión gonzo y ficticia de sí mismo. La trama sigue a un Nick Cage inmerso en un limbo creativo, guarda una relación disfuncional con su ex esposa Olivia (Sharon Horgan) y su hija Addy (Lily Sheen), está al borde de la bancarrota y sin ofertas de trabajo en el horizonte, en resumen, su vida es miserable y decadente. De la nada su agente (Neil Patrick Harris) se le aparece con una oferta de US$1 millón para asistir al cumpleaños de un excéntrico millonario, Javi Gutiérrez (Pedro Pascal), quien resulta ser su más devoto fanático.

Cage viaja de mala gana a Mallorca para cumplir con el compromiso contraído y es interceptado por dos agentes de la CIA, Vivian (Tiffany Haddish) y Martin (Ike Barinholtz) quienes lo convencen de que Javi es un temible traficante de armas y es el responsable del secuestro de la hija de un influyente político anticrimen para obligarlo a abandonar los planes de postularse en las próximas elecciones de Cataluña.

Cage acepta apoyar a los agentes e infiltrarse en la mansión de Gutiérrez con el propósito de descubrir el paradero de la chica. En resumen, lo que estaba supuesto a ser un aburrido compromiso laboral toma un extraño giro cuando Nick y Javi descubren que tienen más cosas en común de lo que pensaban y la familia de Nick se ve involucrada sin proponérselo en una complicada trama de vida o muerte.

La película tiene muchas cosas a su favor. La primera es la forma descarada y sin reparos en que Cage se burla de sí mismo como el icono de Hollywood que ha atravesado por todo tipo de rachas a lo largo de su carrera. La audacia de los guionistas al subvertir los convencionalismos narrativos para fusionar elementos reales y ficticios y de paso ofrecer a Cage el terreno ideal para construir una de las mejores actuaciones cómicas de su carrera, que resulta ser interpretarse a sí mismo. Otro punto relevante es la abrumadora química de Cage y Pascal en pantalla que florece ante nuestros ojos hasta provocar fuegos artificiales. Parecen grandes amigos teniendo el mejor tiempo de sus vidas. Todo un suceso.

En su defecto se puede decir que al ser una comedia de acción inclina la balanza al lado cómico de la historia, lo cual no es del todo malo, solo que las secuencias de acción se sienten sin alma. De hecho, pudieron ser el complemento ideal a una narración tan subversiva y fuera de lo común, en su lugar, son una miríada de oportunidades desperdiciadas.

Dicho esto, The Unbearable Weight Of Massive Talent pone de manifiesto los anhelos de un mito hollywoodense, cualquiera que sea su nombre, hacia el éxito como ser humano, su realización artística y su consolidación como proveedor de afecto a su familia, tomando como vehículo a Nicholas Cage, un actor cuya filmografía ostenta títulos de antología como Raising Arizona, Moonstruck, Leaving Las Vegas, Face/Off, Adaptation, Mandy y Pig. Un actor cuyo historial lo coloca en una categoría de leyenda y del que no tenemos dudas seguirá ofreciéndonos momentos memorables.

FICHA TÉCNICA:

Género: Comedia de accion.

Duración: 1h 46m

Distribución: Lionsgate

Dirección: Tom Gormican

Guión: Tom Gormican

Producción: Nicholas Cage, Mike Nilon, Kristin Burr, Kevin Turen

Elenco: Nicholas Cage, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Tiffany Haddish, Ike Barinholtz, Neil Patrick Harris