The Outfit (El Sastre de la Mafia).

Esta es una película de gangsters diferente. No se deja arrastrar por los convencionalismos ni los artilugios propios del género, en cambio, es pausada, elegante y discreta, los mismos atributos que posee su personaje central. Depende casi en su totalidad de un guión bien estructurado y la poderosa presencia de Mark Rylance en el papel principal. The Outfit constituye el debut como director de Graham Moore, quien obtuvo un premio de la academia por la adaptación del guión de The Imitation Game en el 2015.

La película inicia con la panorámica del protagonista mientras describe paso a paso el proceso para el corte de un patrón para hacer un traje, lo cual ofrece una idea bastante clara de la limpidez mental del personaje… es preciso, paciente, metódico y muy culto.

Leonard Burling (Rylance) es un sastre británico que ha emigrado a la ciudad de Chicago dejando atrás una tragedia personal. En 1956 es el sastre exclusivo de los mafiosos en un barrio dominado por el temible jefe de la mafia irlandesa Roy Boyle (Simon Russell Beale). Su local es utilizado para que sujetos misteriosos entren y salgan constantemente para depositar sobres cerrados en una urna de madera y ocultar dinero de las operaciones de Boyle y sus secuaces, encabezados por Francis (Johnny Flint), el segundo al mando y Richie (Dylan O’Brien) el indisciplinado e insolente hijo de Boyle, ambos rivalizando por la aprobación de su temible jefe.

Burling comparte las atenciones a los clientes con su temperamental asistente Mabel (Zoey Deutch) con la cual ha desarrollado una relación fraternal y la que a su vez tiene una aventura amorosa con Richie.

Una noche aparece Francis con Richie herido de bala en el taller de Burling. Han tenido un enfrentamiento con la banda rival LaFontaine y se han apoderado de una grabación proporcionada por The Outfit, un sindicato criminal fundado por Al Capone para proteger a las bandas criminales y sus transacciones. Ahora todos les están pisando los talones para obtener la grabación, el FBI y peor aún, los peligrosos secuaces del clan LaFontaine. Ahora, Burling y Mabel se ven atrapados en medio de una peligrosa contienda entre bandas de matones en una situación que se vuelve más opresiva por minuto.

En este punto, la única esperanza de supervivencia en una fatídica noche es el buen juicio e inteligencia de Burling y sus dotes para sortear las situaciones complicadas a medida que se presentan y su capacidad inusitada para tejer una madeja de intrigas al punto de poner a los mafiosos unos contra otros.

The Outfit hubiera funcionado mucho mejor en un escenario teatral, toda la acción se desarrolla en un solo espacio, el taller de Burling. Es una pieza teatral, el movimiento escénico, las expresiones corporales y sobre todo los diálogos así lo atestiguan. La película tiene una dosis adecuada de violencia, pero no tiene acción ni tiroteos ni persecuciones a alta velocidad. Está compuesta por palabras en imágenes, tal vez por esto carece de emoción y aun así se las arregla para mantener la atención del espectador por lo interesante de la historia y la forma en que está contada.

La espléndida orquestación del elenco permite que cada actor le imprima el tono adecuado a su personaje. Ya mencionamos el estupendo liderazgo de Rylance quien está presente en todas las escenas, sin embargo, nos hubiera encantado una mayor participación de algunos personajes como los interpretados por O´Brien, Russell y Deutch, así como Nikki Amuka Bird en el papel de Violet LaFontaine, la poderosa líder de la banda LaFontaine.

El marco perfecto para una historia que se va intensificando gradualmente lo provee la partitura de Alexandre Desplat y la claustrofóbica atmósfera de claroscuros del taller de Burling hasta que se alcanza el clímax, en el que se descubre la verdadera naturaleza del personaje principal.

The Outfit no es deslumbrante y definitivamente no es una obra maestra, de hecho, es una premisa lineal y simple. Sin embargo, es una experiencia satisfactoria para los amantes de thrillers policiacos e historias estructuradas con acierto, si están dispuestos a pasar por alto algunos agujeros argumentales.

FICHA TÉCNICA:

Género: Crimen, Misterio, Drama

Duración: 1h 45m

Distribución: Focus Features

Dirección: Graham Moore

Guión: Graham Moore, Jonathan McClain

Producción: Ben Browning, Amy Jackson

Fotografía: Dick Pope

Música: Alexandre Desplat

Edición: William Goldenberg

Diseño: Gemma Jackson

Elenco: Mark Rylance, Dylan O’Brien, Zoey Deutch, Jhonny Flynt, Nikki Amuka Bird, Simon Russell Beane.