The Northman (El Hombre del Norte).

La muy esperada tercera entrega del brillante director Robert Eggers. Luego de habernos deslumbrado con las desconcertantes y minimalistas historias de terror folklórico The Witch y The Lighthouse, ahora nos introduce al poema medieval nórdico que inspiró el Hamlet de William Shakespeare: The Northman…drama épico de ficción ambientado en los albores de la era cristiana. El filme describe con abrumador detalle el gélido estilo de vida, la mitología, la barbarie y el despliegue de testosterona típicos de la cultura vikinga.

La historia inicia en el año 895 DC, cuando el rey Aurvandill (Ethan Hawke) regresa a su reino en la isla de Hrafnsey en el mar del Norte, donde le esperan la reina Gudrún (Nicole Kidman) y el pequeño príncipe heredero Amleth (Oscar Novak). Cuando el medio hermano del rey Aurvandill, Fjölnir (Claes Bang) lo asesina y rapta a la reina, el príncipe Amleth debe escapar de la isla para salvar la vida, no sin antes jurar vengar a su padre, rescatar a su madre y matar a Fjölnir.

Amleth es acogido y criado por una banda de vikingos dedicados a saquear y destruir pequeñas aldeas en busca de esclavos para la venta. Quince años después, Amleth (Alexander Skarsgård) se ha convertido en un berserker, una terrible y musculosa máquina de destrucción masiva cuyo único propósito es consumar su atroz venganza.

En una de las incursiones para capturar esclavos, Amleth se entera que Fjölnir ha perdido el reino de Hrafnsey a manos del rey Harald de Noruega y ahora es un terrateniente y pastor de ovejas recluido en un remoto paraje de Islandia y ha comprado un contingente de esclavos para su servicio. Amleth se las arregla para infiltrarse entre los esclavos para tener acceso a la casa de Fjölnir. En el trayecto, conoce a Olga (Anya Taylor-Joy), una temperamental esclava que se convierte en su interés sentimental y la voz de la conciencia dirige sus pasos.

Amleth debe enfrentar el destino que sus deidades mitológicas han deparado y que le ha sido revelado mediante hechiceros y oráculos a lo largo de la historia como forma de facilitar la consumación de una venganza que ha atesorado pacientemente. Estos lo conducen a la obtención de Daugaur, una especie de Excalibur, una espada forjada por los dioses que solo puede desenvainar en la oscuridad de la noche o en las entrañas del Hel (montaña ardiente, presente a lo largo de la película).

Eggers hace gala de su experiencia como diseñador de producción para mostrar una creación en la que pone de manifiesto su obsesión por el realismo y la precisión histórica.

El guión fue escrito por el mismo Eggers y el poeta islandés Sjón. Tras meses de una exhaustiva investigación y consulta a expertos de la cultura escandinava el resultado es una historia de venganza sangrienta y visceral, hermosamente escrita, fotografiada y musicalizada. Los diálogos están pronunciados en un acento gutural que aporta dramatismo y un sentido de montaje teatral shakesperiano a toda la producción.

Skarsgård lidera enérgicamente el filme mostrando por momentos a un Amleth sumiso ante sus presuntos captores y en otros a un guerrero resuelto a abrazar su destino, secundado por un elenco coral verosímil y adecuado. Nos hubiera gustado una mayor participación de ciertos personajes como el bufón y guía espiritual del rey Aurvandill (Willem Dafoe) y la hechicera que determina el destino de Amleth (Bjrök). Por otro lado, tenemos a la magnífica Nicole Kidman, a pesar de tener breves apariciones a lo largo del filme, se roba las escenas en las que aparece, sobre todo al principio del tercer acto en el que da un giro determinante a la historia. Es de lo mejor.

Sin lugar a dudas, el cine de Eggers es cine de autor. Se las arregla para sumergir al espectador en lo más profundo de las oscuridades del alma de sus personajes. Sus imágenes se adhieren a la memoria por mucho tiempo después de que los créditos han desaparecido.

The Northman es un viaje a un territorio inexplorado y deja en el paladar el deseo de seguir degustando. Con solo tres películas en su haber, Eggers se ha convertido en un cineasta de culto. Esperamos con ansias la próxima entrega de un autor tan atípico y virtuoso.

FICHA TÉCNICA:

Género: Epico, Aventura y Misterio

Duración: 2h 17 min

Distribución: Focus Features

Dirección: Robert Eggers

Guión: Robert Eggers, Sjón

Producción: Robert Eggers, Mark Huffman, Lars Knudsen, Arnon Milchan, Alexander Skarsgård.

Fotografía: Jarin Blaschke

Música: Robin Carolan, Sebastian Gainsborough

Edición: Louise Ford

Elenco: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Wilem D. Dafoe, Ethan Hawke, Bjrök