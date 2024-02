Your browser doesn’t support HTML5 audio

A las 7:05 de la noche, un martes de febrero del 2024, inició la proyección de The Holdover, la comedia dramática de Alexander Payne que lucha por llevarse un Óscar en una de las cinco categorías que participa.

La gente habla entre sí de diferentes temas, se escucha masticar las palomitas de las personas, los pasillos son alumbrados con los celulares y unos 30 cinéfilos esperan disfrutar de la producción importada por Caribbean Cinemas.

La primera escena es un ensayo musical, donde el director presenta en menos de 10 segundos los rostros de los protagonistas. Pero, la segunda escena es un paisaje frío y nevado, con personajes abrigados hasta el cuello, tan frío como el que cala los huesos.

Conocida como Los que se quedan, es una producción que narra la vida de los estudiantes que, por alguna razón, deben quedarse en el internado durante la época de Navidad.

El director reunió a Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’Vine Joy Randolph, Brady Hepner y Carrie Preston.

Los personajes son diversos: desde la mujer que perdió a su hijo, la viuda, el adolescente problemático, el inmigrante asiático, el que está "podrido en millones", el lobo solitario y hasta el padre ausente. Unos más destacados que otros, pero que cada personaje que tiene un pasado que duele, con viejas heridas, con sueños truncados, con tamices claroscuros.

Un largometraje que reconoce el típico cliché de que “en Navidad hay magia y esperanzas”, pero con un lenguaje soez, para mayores de 17 años, que aborda ligeramente y casi indescriptible la pornografía, las relaciones sexuales y las adicciones.

Los actores recurren a la empatía para atrapar, "tocando el corazón” de los espectadores. Una película conmovedora, con actuaciones sólidas que bien le han valido las nominaciones de la Academia en este año. Cada uno – principalmente Paul, Dominic y Da’Vine – viven las injusticias y pérdidas de la vida, pero anhelan salir adelante, de una manera retorcida e íntima.

Si bien es un drama, el director extranjero se auxilia de diálogos sarcásticos o un humor para aligerar la carga sentimental que cada intérprete muestra. Son como náufragos que sobrevivieron en el vaivén de algo que se llama vida.

Hay que reconocer que no cuenta con escenas complejas o planos exorbitantes. De hecho, se auxilia mucho de primer plano, plano americano y planos panorámicos. El guión es combinado con actuaciones dignas para recordar durante Navidad.

El personaje de Paul es un profesor de Historia Antigua, es arisco, exigente y rígido. No es de agrado para los estudiantes, incluso los profesores se quieren librar de él. Se queda a cargo de la Academia Barton durante el asueto con jóvenes que no pueden volver a casa, lo que no tarda en tildar como una odisea. Sin embargo, serán ellos los que pondrán a prueba su capacidad de flexibilidad y de resiliencia ante los problemas.

The Holdover puede definirse como “sanar en tiempos difíciles prestando atención a la salud mental”. Es agridulce, ni blanco ni negro, quizás gris. Nos demuestra que las actuaciones tienen un porqué, un trasfondo, una verdad a medias que protege cada vía y que se deberá descubrir “tratando” al prójimo.

Según Box Office Mojo recaudó US$ 211,093 durante su apertura en cines de Estados Unidos y Canadá. Durante su paso por carteleras ascendió a US$ 35 millones por venta de taquillas.

El audiovisual está en cartelera junto a películas como Wish, Aquaman: el mundo perdido y Angrylle. Pero, compite en las categorías como Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz de reparto y Mejor guión.