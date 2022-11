Escena de The Good Nurse (El Ángel de la Muerte).

Es cada vez más creciente la tendencia, en cierto modo inspirada por la incesante ola de docuseries de Discovery ID y de Netflix, de llevar a la pantalla la historia de los asesinos en serie de mayor notoriedad. Tal es el caso de Aileen Wuornos, Ted Kaczynski, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer.

En esta ocasión, es precisamente Netflix que se encarga de entregar el thriller The Good Nurse, filme basado en hechos reales, que describe paso a paso la cadena de incidencias que determinaron la captura de Charles Cullen, quien fuera uno de los asesinos en serie más sutiles y prolíficos de la historia reciente. Cullen dejó a su paso una estela de muerte que se estima en alrededor de 400 víctimas, de las cuales solo reconoció 29 a lo largo de sus 16 años como enfermero y su paso por 9 hospitales, lo que le ganó el merecido sobrenombre de “El Ángel de la Muerte”.

The Good Nurse está dirigida por el danés Tobias Lindholm, autor con pocos créditos de este lado del Atlántico, pero posee una filmografía repleta de notables logros tales como R, A Hijacking y A War en su natal Dinamarca. A su vez está protagonizada por Jessica Chastain y Eddy Redmayne respaldados por un sólido ensamblaje de secundarios como Noah Emmerich, Nnamdi Asomugha y Kim Dickens.

La película está basada en el libro del mismo nombre del 2013 escrito por Charles Graeber y narra la historia de Amy Loughren (Chastain) mientras atiende la tanda nocturna en el Parkfield Memorial Hospital de New Jersey en el 2003 como enfermera subvaluada, sobrecargada de trabajo y madre soltera. Amy oculta una severa condición cardíaca para no ser despedida de su trabajo a ley de 4 meses para obtener el seguro de salud que le permitirá costear el trasplante que requiere. Por ello fue más que un alivio cuando el hospital contrató a Charlie Cullen, experimentado enfermero para que brindar apoyo al personal nocturno. Amyy Charlie entablan una estrecha amistad que se acentúa cuando este descubre la cardiomiopatía de Amy y se ofrece a respaldarla mientras se cumplen los cuatro meses. Casi de inmediato muere una de las pacientes de Amy y siete semanas después Linda Garran (Dickens), gerente de riesgos del hospital, siguiendo el protocolo, notifica a la policía y el caso es asignado a los agentes Danny Baldwin (Asomugha) y Tim Braun (Emmerich) quienes de inmediato perciben que algo no anda bien. La entrega de un expediente incompleto, casi dos meses después de haber cremado el cuerpo de la víctima y la renuencia del hospital de brindar información son los detonantes de una investigación que puso a Charly Cullen en la mira de los detectives y la única persona capaz de ayudarlos a cerrar el círculo es precisamente la amiga más cercana de este, Amy Louhgren.

Quienes esperan un thriller centrado en los asesinatos, quedarán terriblemente decepcionados cuando descubran que no hay sangre ni truculencias, de hecho, el modus operandi del criminal era inyectar una mezcla letal de insulina y digoxina en pacientes no diabéticos en los sueros de solución salina. The good Nurse es una historia de una cocción lentísima que plantea los hechos de manera cronológica y elocuente. Recibe un tratamiento que es más drama institucional y doméstico que policíaco y revela la pasmosa realidad de las grietas existentes en el sistema hospitalario norteamericano que permitió que esto sucediera una y otra vez, dando pie a una copiosa secuela de muerte que culminó con la escalofriante revelación de Cullen al ser cuestionado del porque lo hacía: “porque nadie me detuvo”.

Los papeles de Loughren y Cullen no parecen ser retos histriónicos significativos para Chastain y Redmayne, ambos ganadores del Oscar en categoría de principales. Llevan la historia sobre sus hombros con total gracia y soltura. Son tan buenos que ambos se pierden en sus propios roles, en especial Redmayne, quien, de entrada, no parece lastimar una mosca hasta que deja aflorar la sociópata latente.

El gran logro técnico del filme es la atmósfera, lograda en gran medida por la partitura electrónica a cargo de Biosphere, seudónimo del músico noruego Geir Jenssen. Por lo demás, algunas escenas se sienten tan reiterativas que desestabilizan el ritmo y caen en rango de aburrimiento. No obstante, el sigilo en la conducción de Lindholm va introduciendo la historia poco a poco en el subconsciente del espectador hasta adherirse con firmeza y rehusarse a soltar. The Good Nurse es un sólido y fresco ejercicio narrativo que plantea un nuevo enfoque del género de los asesinos en serie.

Ficha técnica:

Título original: The Good Nurse (El Ángel de la Muerte)

Género: Crimen, Drama, Biografía.

Año: 2022

Duración: 1 hr 56 min

País: Estados Unidos

Directora: Tobias Lindholm

Productores: Darren Aronofsky, Scott Franklin,

Guión: Kristy Wilson-Caims

Música: Biosphere

Fotografía: Jody Lee Lipes

Edición: Adam Nielsen

Reparto: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Nnamdi Asomugha, Noah

Emmerich, Kim Dickens, Malik Yoba

Distribución: Netflix