The Black Phone (El Telefono Negro)

Scott Derrickson estaba supuesto a dirigir Doctor Strange In The Multiverse Of Madness tras el éxito alcanzado con la primera entrega, sin embargo, abandonó el proyecto por discrepancias creativas con los productores y este fue a parar a manos de Sam Raimi. Posteriormente Derrickson desempolvó un guión que había escrito junto a Robert Cargill basado en un cuento homónimo del 2004 escrito por Joe Hill llamado The Black Phone.

The Black Phone es una historia de terror sin muchos sobresaltos que mezcla el subgénero del asesino en serie con el de fantasmas. Aunque Derrickson no es ajeno al cine de terror, filmes como The Exorcism Of Emily Rose, Deliver Us From Evil y Sinister no calaron en el gusto de la crítica ni del público. En esta ocasión, tenemos una narración poco entusiasta que pudo haber tenido un mejor desempeño en cuanto a la carga de adrenalina, la creación de atmósfera y una buena dosis de sustos. En cambio, se nos presenta una película sosa, disparatada, que da demasiados rodeos para llegar al meollo del asunto. De hecho, lo mejor que tiene es la sólida actuación de sus nóveles protagonistas (Mason Thames y Madeleine MacGraw), la presencia intimidante de “The Grabber”, el formidable villano interpretado por un apenas reconocible Ethan Hawke detrás de su terrorífica máscara.

The Black Phone narra la historia de los hermanos Finney y Gwen Shaw quienes viven en un suburbio de Denver en 1978 en el seno de una familia disfuncional con su viudo, alcohólico y abusivo padre, cuando empiezan a registrarse desapariciones de adolescentes de la comunidad. Finney es el típico chico tranquilo y apacible a quien le hacen Bullyng todos los rufianes de la escuela, mientras Gwen es malhablada y aguerrida y tiene el don de ver en sueños el rapto de los chicos desaparecidos. Las cosas dan un giro lúgubre cuando un siniestro personaje con sombrero de copa en una van negra secuestra a Finney y lo encierra en un sótano en el que solo hay una cama y un viejo teléfono de disco con el cable cortado anclado a una pared. Aislado, insonorizado y solo en una mazmorra subterránea, sólo tiene contacto con el aterrador “Grabber” quien usa una máscara que cambia según el estado de ánimo de su usuario.

En el momento en que el inservible teléfono negro empieza a timbrar, es cuestión de tiempo para que Finney descubra que las voces del otro lado de auricular son las de las antiguas victimas del Grabber que guían a Finney para evadir el funesto destino que ellas tuvieron que encarar. Ahora es Finney quien debe superar sus más íntimos miedos para escapar de su captor o morir en el intento.

Ha sido muy elogiado el apego del guión a la fuente original, sin embargo, amén del predecible y complaciente final, los hechos se sienten convenientemente manipulados para que las piezas encajen. En adición, tenemos subtramas con mucho potencial que se van desinflando y al final no conducen a ninguna parte, como los sueños de Gwen y su afán de encontrar a su hermano. Es imposible no comparar The Black Phone con la película del 2020 llamada The Boy Behind The Door que trata un tema similar, en esa ocasión se abordó el tema de la abducción infantil como un denso y aterrador viaje a las oscuridades del alma. Aquí lo que tenemos es una descripción superficial de sucesos matizada por un toque sobrenatural. Una historia decepcionante, carente de sustancia y lo que es peor, olvidable a corto plazo.

FICHA TÉCNICA:

Género: Terror, Misterio, Suspenso

Duración: 1h 42m

Distribución: Paramount Pictures

Dirección: Scott Derrickson

Guión: Scott Derrickson, C. Robert Cargill.

Producción: Jason Bloom, Scott Derrickson, C. Robert Cargill.

Elenco: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, E, Roger Mitchell