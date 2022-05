The Batman

Un elemento relevante de la película es la ciudad misma. Gótica es oscura, lluviosa, asfixiante y sobrepoblada. Casi se puede sentir la opresión.

Desde que Tim Burton retomó la historia del encapuchado nocturno a finales de la década de los 80, las pantallas se han visto saturadas por las diferentes versiones del personaje, en diferentes contextos y estilos. Burton, Shoemacher, Nolan y Snyder han mostrado su visión personal de Batman.

Hay muchas cosas positivas que se pueden decir sobre esta nueva versión del cómic.

Matt Reeves (Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, Let Me In) nos presenta una visión diferente, sombría y desconcertante, apenas si hace alusión a los trágicos orígenes del personaje, más bien, lo sitúa a un par de años de iniciada su labor como vigilante nocturno. Batman (Robert Pattison) admite que no es omnipresente, por eso utiliza el miedo y la sugestión como arma para mantener a raya los maleantes en una ciudad (Gótica) en la que la podredumbre ha permeado a las más altas esferas de las instituciones del orden.

Un elemento relevante de la película es la ciudad misma. Gótica es oscura, lluviosa, asfixiante y sobrepoblada. Casi se puede sentir la opresión. En cierto punto recuerda la visión distópica de Los Ángeles en el Blade Runner de Ridley Scott. Sin embargo, si la visión de Scott es colorida, Gótica es monocromática, de hecho, toda la película está fotografiada en tonos ocres, lo que acentúa la sordidez y la decadencia y le confiere un aura de neo noir.

La trama inicia con el brutal asesinato del alcalde de Gótica justo en medio de una contienda electoral para reelegirse al puesto. El asesino ha dejado un rastro de mensajes encriptados dirigidos a desafiar las habilidades detectivescas de Batman. Mientras, continúa la escalada de asesinatos en serie de figuras públicas de Gótica, se devela que toda la estructura institucional de la ciudad responde a los intereses del jefe de la mafia, Carmine Falcone (John Turturro) y su principal esbirro Oswald “Oz El Pingüino” Cobblepot (Colin Farrell).

Batman solo cuenta como aliados al teniente James Gordon (Jeffrey Wright) y en su fiel mayordomo Alfred (Andy Serkis). Durante el curso de las investigaciones conoce a Selina Kyle (Zoe Kravitz) quien lleva una doble vida, por un lado, es empleada en los clubes de Falcone y por el otro es ladrona profesional y amante de los gatos. Aunque persiguen objetivos distintos, ambos unen fuerzas para infiltrarse en la organización criminal.

Sin lugar a dudas, uno de los mejores aportes de esta versión son los villanos, Falcone es afable y de buenos modales, Oz el pingüino (brillantemente interpretado por Farrell, irreconocible detrás del maquillaje prostético y acento italiano) es extravagante y violento y se aleja de personaje caricaturesco que ya conocemos. Por otro lado, tenemos a “El Acertijo”, tanto su carácter como las razones que lo motivan están delineados con trazos enérgicos y precisos: desenmascarar los líderes de una ciudad corrompida hasta el tuétano y crear un estado de anarquía general para destruir lo poco que queda de ella. “El Acertijo (Paul Dano)” es aterrador y fascinante. Dano, en los breves instantes que aparece sin máscara, se roba el show con su rostro infantil y sus escalofriantes ojos de asesino serial, es imposible quitarle los ojos de encima. Esto completa el cuadro de un submundo criminal completamente creíble y realista.

El elenco es formidable, sobre todo Pattison, definitivamente fue la mejor decisión de casting para el rol, no solo sus dotes para interpretar personajes excéntricos jugaron a su favor, sino que además tiene el mentón perfecto para el personaje. Las escenas de acción son trepidantes, la atmósfera es lúgubre y opresiva.

Todo el repertorio técnico y artístico de este filme ha sido puesto en marcha para crear una singular mezcla de géneros, contiene elementos de cine negro, drama, acción, thriller e incluso terror. Llega en momentos en los que los fanáticos del personaje pensaban que ya no había nada más que decir, con la grata sorpresa que estamos ante el inicio de una nueva saga.

FICHA TÉCNICA:

Género: Acción, Aventura, Drama, Crimen

Duración: 2h 56min

Distribución: Warner Brothers Pictures

Dirección: Matt Reeves

Guión: Matt Reeves, Peter Graig

Producción: Dylan Clark, Matt Reeves

Fotografía: Greig Fraser

Música: Michael Giacchino

Edición: William Hoy

Diseño: James Chinlund

Elenco: Robert Pattison, Zoe Kravitz, Jeffey Wright, Colin Farrel, Paul Dano, John Turturro, Andy Serkis