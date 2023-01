The Banshees of Inisherin (Los Espíritus de la Isla)

Escena de Los espiritus de la isla

Definitivamente estamos ante una de las mejores películas del 2022. La obra de Martin McDonagh es una historia profundamente conmovedora, hermosamente fotografiada y reúne uno de los elencos más exquisitos del año. The Banshees Of Inisherin es un testimonio agridulce de seres que deambulan en el vacío buscando a tientas algo a que aferrarse y le dé sentido a sus existencias. Incómoda de contemplar por momentos y en extremo atrayente las más de las veces, resulta peculiar el equilibrado balance entre la comedia y la tragedia de vidas confinadas a un remoto terruño, obligadas a cruzarse irremediablemente o a divergir por la fatalidad.

La historia se ubica en la ficticia isla de Inisherin al oeste de Irlanda, en las postrimerías de la guerra civil de 1923. La guerra no parece haber incidentado la vida de los habitantes de la isla salvo por las esporádicas explosiones que se escuchan en la lejanía.

Las vidas de los amigos Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson) dan un giro abrupto cuando Colm decide dar por terminada la amistad e ignorar a su amigo de tragos aduciendo que es demasiado simplón y prefiere dedicar su tiempo para componer música y hacer algo memorable. El atónito Pádraic ve su vida trastornarse por la pérdida de su mejor amigo. El sistemático rechazo de Colm solo es superado por la obstinación de Pádraic, quien está resuelto a no aceptar un no por respuesta. Apoyado por su hermana la cariñosa y preclara Siobhán (Kerry Condon) y el atolondrado chico del pueblo Dominic (Barry Keoghan), Pádraic se embarca en asediar a Colm pero ve frustrados todos sus intentos de reconexión.

La situación alcanza unos niveles dramáticos cuando Colm, desesperado por el asedio, plantea un impactante ultimátum a Pádraic. A partir de ese momento, la relación de los personajes escalará inevitablemente hacia trágicas consecuencias.

Aunque Martin McDonagh ostenta una envidiable reputación como dramaturgo, no posee muchos créditos cinematográficos pero lo poco que tiene lo sitúa entre los mejores cineastas de su generación. Su obra muestra niveles elevados de calidad artística y revelan pleno dominio del oficio, desde In Bruges (2008), precisamente protagonizada por el dúo de Farrell y Gleeson, hasta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

En The Banshees Of Inisherin, McDonagh ha sabido equilibrar todos los elementos para lograr una pieza cinematográfica excepcional. La pelicula conjuga brillantemente un guión bien estructurado, una cinematografía que recrea un ambiente bucólico muy a tono con la historia y una estupenda partitura. Todo esto complementado por el extraordinario desarrollo de sus personajes.

Esta es en definitiva, la mejor actuación en la carrera de Colin Farrell, es sorprendente la forma en que encarna a un Pádraic patético y conformista y le proporciona toda una gama de registros histriónicos. La atrayente química en pantalla de los protagonistas hace que valga la pena la experiencia, todos logran actuaciones sobresalientes, en especial Barry Keoghan como el perturbado Dominic.

Con toque de comedia negra y melodrama pueblerino Mcdonagh hace una reflexión profunda y nos interpela sobre el sentido de la vida a través de sus personajes. ¿Qué hace que perduremos en la memoria? ¿Actos de amor y gentileza hacia nuestros cercanos como sostiene Pádraic o la creación de un legado tangible que nos mantenga vivos en la mente de las personas como opina Colm?

Ficha técnica:

Título original: The Banshees Of Inisherin (Los Espiritus De La Isla)

Género: Comedia negra

Año: 2022

Duración: 1 hrs 49 min

País: Irlanda, Reino Unido

Director: Martin McDonagh

Productores: Graham Broadbent, Peter Czernin, Martin McDonagh

Guión: Martin McDonagh

Música: Carter Burwell

Fotografía: Ben Davies

Edición: Mikkel Nielsen

Reparto: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Distribución: Searchlight Pictures