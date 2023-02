Cartel de la película TÁR.

Debemos admitir que nuestra candidata favorita para ganar el Oscar a mejor actriz principal en la próxima premiación era Michelle Yeoh por su estupenda actuación en Everything, Everywhere All At Once, eso fue hasta que observamos el extraordinario trabajo de Cate Blanchett en Tár. La más reciente película del director y guionista Todd Field (luego de 16 años de inactividad) es un drama psicológico que explora las contradicciones de un personaje encumbrado por su propio ego, despreciable en su accionar y a la vez absolutamente atrayente.

Controversial y ambivalente, Lydia Tár es una directora de orquesta de renombre mundial, se encuentra en la cúspide de su carrera mientras está inmersa en el montaje de la Quinta sinfonia de Mahler con la Orquesta Filarmónica de Berlín para su grabación en vivo, al tiempo que pone en circulación su libro Tár On Tár.

Con una maestría extraordinaria, Fields introduce a su protagonista mediante una entrevista en vivo en un auditorio repleto. Se expone el extenso portafolio de logros de Tár y el alcance los mismos mientras ella se revela a sí misma como una fanática del control comprometida con la excelencia, egocéntrica, arrogante, y déspota. Blanchett la interpreta con una perfección desconcertante.

Tár es abiertamente homoxesual, su esposa es primer violín en la filarmónica, sin embargo, es un secreto a voces su rutina de hacer promesas a mujeres jóvenes a cambio de favores sexuales, en este sentido es una depredadora sexual. Tár caza, utiliza y abandona.

Acostumbrada a manipular caprichosamente su entorno artístico, profesional y personal, Tár destruye vidas y carreras sin el menor remordimiento. hasta que la tragedia golpea a una de sus víctimas y se hace viral su historial de abuso de poder y de acoso. Ahora debe emplearse a fondo para recuperar el control de su vida y de su carrera o sucumbir ante el peso de sus propias inconductas.

Field diseñó el personaje a la medida de Blanchett quien está en prácticamente todas las escenas del filme, llevando el peso de casi dos horas y cuarenta minutos de rodaje con gracia y verosimilitud. De nada vale decir que es una de las mejores actuaciones de su carrera porque técnicamente todas lo son. Además de la soberbia interpretación de Cate Blanchett, Tár está complementada por destacadas actuaciones secundarias, Nina Hoss es Sharon (esposa de Lydia), Noémie Merlant es Francesca (Asistente y ex-amante de Lydia), Sophie Kauer es Olga (Nueva Chelista de la orquesta e interes sentimental de Lydia). Otros aspectos sobresalientes del filme son la cinematografía, la edición, la musicalización y el diseño del sonido.

Como estudio de carácter, Tár plantea algunos temas que inciden en la cultura contemporánea sin ofrecer respuestas concluyentes. El movimiento Me Too, la cultura de la cancelación, la posibilidad de separar al artista de su arte. Field no acusa ni condena, simplemente narra y permite que cada quien saque sus propias conclusiones. Una muestra de ello es el ambiguo y catártico final, ¿ha tocado Lydia Tár lo más profundo de la fosa o por el contrario, es una valiosa oportunidad de redención?

Ficha técnica:

Título original: TÁR

Género: Drama, Musica

Año: 2022

Duración: 2 hr 38 min

País: Estados Unidos, Alemania

Director: Todd Field.

Productores: Todd Field, Alexandra Milchan, Scott Lambert.

Guión: Todd Field.

Música: Hildur Guðnadóttir

Fotografía: Florian Hoffmeister

Edición: Monika Willi

Reparto: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer

Mark Strong, Julian Glover

Distribución: Universal Pictures, Focus Pictures, UIP Duna.