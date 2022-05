Star Wars confía su futuro a la televisión con cuatro nuevas series Javier Romualdo

MADRID, 02/08/2021.- El editor Paul Duncan, editor de Taschen, tiene claro que "debería de haber más George Lucas" en el mundo y por eso en la nueva entrega que ha realizado sobre el proceso de creación de "Star Wars. Episodios I-III" ha querido ahondar en el "cómo" el cineasta ha conseguido crear este universo único, justo lo que refleja Duncan en el libro "Star Wars. Los archivos. Episodios I-III 1999-2005" (Taschen).EFE/Taschen - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -

Disney y Lucasfilm, propietarios de la marca Star Wars, presentaron este jueves sus planes para la franquicia galáctica, que sumará cuatro nuevas series de televisión, "Obi-Wan Kenobi", "Andor", "Ahsoka" y "Skeleton Crew", pero dejará aparcado, al menos de momento, su regreso a la gran pantalla.

Tras el inmenso éxito de "The Mandalorian", la ficción que se convirtió en el buque insignia de la plataforma Disney+, el estudio entró en una carrera por lanzar series ambientadas en el universo que George Lucas inauguró en 1977.

La lucrativa franquicia celebra estos días la Star Wars Celebration, un evento organizado al sur de California que reúne a miles de fanáticos de la saga para intercambiar objetos coleccionables, disfraces y conocer, de primera mano, a algunos de los responsables de esta factoría de entretenimiento.

Entre las novedades, este viernes llegará un plato fuerte con el regreso de Ewan McGregor como "Obi-Wan Kenobi", el personaje que se convirtió en uno de los favoritos para la legión de seguidores de Star Wars.

Después de "The Mandalorian" y tras el estreno -más discreto- de "The Book of Boba Fett", la serie "Obi-Wan Kenobi" tratará de enganchar al público con una trama que Disney ha mantenido bajo sumo secreto y que ocupó gran parte de la presentación del estudio.

"Es más una película larga que una serie, pero tiene una esencia propia y tanto la directora (Deborah Chow) como yo estamos muy contentos con el resultado", afirmó el intérprete escocés Ewan McGregor en una entrevista con Efe.

Más adelante, el 31 de agosto, otro actor del universo Star Wars dará rienda suelta a su personaje con una ficción propia: "Andor", protagonizada por el mexicano Diego Luna, que interpretó a Cassian Andor en "Rogue One" (2016).

"Diego Luna encarna a Cassian de una manera increíble", afirmó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, al presentar al actor sobre el escenario de la convención, donde fue recibido con entusiasmo por cientos de personas.

"No van a reconocer al personaje en el comienzo de la serie, es muy egoísta", dijo Luna antes de que se proyectara el tráiler de la serie, que constará de 12 capítulos iniciales y ya tiene confirmada otra tanda de 12 episodios adicionales.

JUDE LAW FICHA POR STAR WARS

Otra de las grandes novedades fue la confirmación de que el británico Jude Law liderará el reparto de otra ficción televisiva ambientada en Star Wars y protagonizada por cuatro niños que se pierden en el universo galáctico.

En la serie, titulada "Star Wars: Skeleton Crew", trabajarán pesos pesados del cine comercial como Jon Watts y Chris Ford, responsables del taquillazo "Spider-Man: Homecoming" (2021), y John Favreau, director de la nueva versión de "The Lion King" (2019).

El rodaje de esta apuesta comenzará este año y tiene previsto estrenarse en 2023, cuando los espectadores también conocerán el resultado de "Ahsoka", un formato derivado de "The Mandalorian" y que protagonizará Rosario Dawson, actriz estadounidense de origen puertorriqueño y cubano.

"The Mandalorian", por su parte, lanzará su tercera temporada en 2023.

NI RASTRO DE CINE

A pesar de la lista de títulos, ni Lucasfilm (productora de Star Wars) ni Disney (propietaria de los derechos) avanzaron detalles sobre el futuro de la marca en la gran pantalla.

La saga tiene reservado un estreno para las navidades de 2023, según los planes más recientes del estudio, que sin embargo no ha decidido cuál será la primera historia que asaltará los cines tras el final de la saga fílmica original, que constó de nueva películas estrenadas entre 1977 y 2019.

En principio los rumores apuntaban a "Star Wars: Rogue Squadron", dirigida por la responsable de "Wonder Woman", Patty Jenkins, pero la compañía reconoció que el filme no estaba listo.

Hay otros tres proyectos en el tintero, posiblemente dirigidos por Taika Waititi, Rian Johnson y Kevin Feige, pero ninguno con vistas de materializarse pronto