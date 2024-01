Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/01/2024 · 05:30 AM

Luego de dos décadas de ausencia de los predios hollywoodenses, reaparece el veterano director de cine de acción John Woo. Su filmografía norteamericana cuenta en su haber con filmes que en su momento fueron muy comerciales: The Replacement Killer, Broken Arrow, Face Off, Mission: Impossible II y Paycheck (esta su última pelicula norteamericana en el 2003) películas que, aunque no fueron bien recibidas por la crítica, llegaron a constituirse en cintas esenciales en el ámbito del cine de acción.

Ahora nos llega Silent Night, la más reciente entrega del director. Sin embargo, lo que en un principio nos hizo sentir entusiasmados, en poco tiempo se transformó en una estrepitosa decepción. La película carece de diálogos, lo que nos hace cuestionar si fue la decisión correcta dado el escueto desarrollo de la trama y la vacuidad de los personajes.

Brian Godlock (Joel Kinnaman) vive con su esposa Saya (Catalina Sandino Moreno) y su pequeño hijo Taylor en la ciudad de Las Palomas en Texas. La víspera de navidad, mientras Brian y Taylor juegan en el jardín, quedan atrapados en el fuego cruzado de una guerra de pandillas, muriendo Taylor en el acto y quedando Brian malherido incapaz de volver a utilizar sus cuerdas vocales. Este es el preámbulo para una historia que a los diez minutos ya todo el mundo sabe en qué va a parar. Mientras más avanza la trama, más previsible se torna.

El real problema de Silent Night es que para ser una película de acción se dilata demasiado en llegar al meollo del asunto, no sin antes hacer pasar al espectador por el interminable suplicio de casi una hora de sensiblería insulsa y desprovista de propósito.

Cuando finalmente despunta la acción, lo que se ofrece es una hilera de secuencias en la que un “one man army” se enfrenta airosamente a un ejército de rufianes de tal modo que en algún momento se olvida la razón de ser de la matanza. Incluso la muy elogiada escena de la escalera, nos parece una copia carbón de la secuencia de Atomic Blonde en la que Charlize Theron extermina una horda de maleantes.

Las escenas de acción son imaginativas y están ejecutadas con precisión quirúrgica, sin embargo, la narración carece de alma y corazón. La falta de diálogo conlleva un enorme desafío para el elenco, sobre todo para Kinnaman, quien carga el peso de la película sobre sus hombros, con una actuación comprometida en la que transmite sus ideas a través del lenguaje corporal y las expresiones faciales.

Como ejercicio de procesamiento del trauma y la pérdida, Silent Night no da la talla. Le falta credibilidad y profundidad moral para dejar una marca. En cuanto a Woo, sabemos que el gran maestro de la acción está allí en algún lugar, pero en definitiva debe fortalecer algunos músculos atrofiados por la inactividad.

FICHA TECNICA:

Título original: SILENT NIGHT

Género: Accion, misterio y suspenso

Año: 2023

Duración: 1 hrs 43 min

País: Estados Unidos.

Director: John Woo

Productor: Basil Iwanyk, Erika Lee, Christian Mercuri, Lori Tilkin

John Woo

Guión: Robert Archer Lynn

Música: Marco Beltrami

Edición: Zach Staenberg

Fotografía: Sharone Meir

Reparto: Joel Kinnaman, Scott Mescudi, Harold Torres, Catalina Sandino Moreno.

Distribución: Lionsgate