Cada semana los cines ven aumentar el flujo de personas que buscan disfrutar de la nueva proyección cinematográfica. Esta semana, los cinéfilos se debaten entre Inside out 2, La familia, Boca Chica, Bad boys 4, Coma profundo y Challengers, quienes comprarán una boleta por RD$ 350, en promedio, y verán la producción.

En contraste, el 40.3 % de la población dominicana de 18 a 44 años tiene acceso a conexiones móviles a celulares activos, lo que evidencia que la población tiene el poder de pagar la suscripción en plataformas de streaming. Además, de que más de 10.1 millones de usuarios reportan su acceso a internet, para enero del 2024, según We Are Social.

Los productores están conscientes de esta realidad, debido a que venden los derechos de autor a plataformas para ampliar su público y captar directores extranjeros que potencialicen el talento local en futuras producciones audiovisuales.

El largometraje La Familia (2024), de Bou Group, llegará a Star Plus, filial de Disney Plus, ampliando los ingresos, promocionando el contenido local y captando interés.

Esta no fue la primera película dominicana que llegó a plataformas de streaming, sino la comedia romántica Qué león, de Frank Perozo, en 2021. La producción reunió en escenas a Clarissa Molina, Ozuna, Celinés Toribio y Stephany Liriano.

Malos padres, El año del tigre y Las pequeñas cosas, están disponibles en Star Plus, luego de su paso por las carteleras, permitiendo al público internacional visualizar una gama de largometrajes mediante el uso de la tecnología y el pago mensual de un promedio de US$ 10.

Netflix tuvo la presencia cinematográfica dominicana Bantu Mama (2021), de Iván Herrera, mientras Canta y no llores (2024), dirigida por Dessiré Reyes, también llegará al streaming.

Carpinteros (2017) y Hotel Coppelia (2021), del cineasta José María Cabral, La gunguna (2015), de Ernesto Alemany, y Ponchao (2013), de Josh Crook, están disponibles en HBO.

Si bien la realidad del universo cinematográfico es diferente para cada país de la región de América Latina y las industrias ya consolidadas como Hollywood, no es menos cierto que los creadores están auxiliándose de la digitalización para la puesta en escena de sus contenidos originales.

Y no es para menos, estudios internacionales estiman que para 2026 habrá 100 millones de suscriptores de streaming en América Latina. Para 2023, Netflix cerró con 260.2 millones de usuarios, con ingresos de US$ 33,700 millones en 2023, US$ 2,100 millones más que el período anterior.

Solo en 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que se invirtieron US$ 5,700 millones en producciones audiovisuales, las cuales generaron 1.6 millones de empleos directos e indirectos, según Olsberg SPI, pero, además, el cine moviliza US$ 177,000 millones por concepto de inversión.