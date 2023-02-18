Carajita encabeza

RD con 15 puestos en lista corta rumbo a nominaciones  X Premios PLATINO.

También figuran El país de las últimas cosas, Caribe, todo incluido, Una película sobre parejas y Morena(s), la serie Líos de familia y el documental Lo que se hereda.

Por José Rafael Sosa (Especial para Acento.com.do) 18-02-2023 22:00

La serie Líos de familia.

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA DOMINICANA), informó de las películas dominicanas que continúan en la lista corta (la previa a las nominaciones oficiales) de la X edición de los Premios PLATINO, (que se montan el 22 de abril en Madrid) liderada por Carajita con ocho posiciones. Los Premios Platino se celebrarán en Palacio Municipal IFEMA, de Madrid.

Las películas dominicanas ocupan 15 posiciones, la mayor cantidad registrada en la trayectoria completa de los Platino, por lo que es la oportunidad en que mayores posibilidades de ingresar a las nominaciones del prestigioso premio cinematográfico iberoamericano. Nunca antes la producción audiovisual dominicana había llegado a este nivel.

En 2021, RD logró sólo dos casillas en esa lista corta, pero el país no logró llegar a la privilegiada zona de las cuatro nominadas oficiales por cada categoría.

Para esta lista corta, RD tiene su segundo lugar con la serie Líos de familia (José Enrique Pintor y Caribbean Cinemas Films),  que ocupa tres  casillas

La serie Líos de familia.
La serie Líos de familia.

Nominaciones RD

En la categoría a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción , República Dominicana aspirará a nominación con Carajita, de Silvina Schnicer y Ulises Porra y en la  nueva categoría Mejor Película de Comedia Iberoamericana de Ficción, que se estrena  en esta edición ha sido seleccionada, Caribe, todo incluido de Miguel García de la Calera.

La actriz Magnolia Núñez optará a la nominación a Mejor Interpretación Femenina por Carajita, mientras que su compañero de reparto el actor Dimitri Rivera concurrirá a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto por esta obra también.

Hechas estas pre nominaciones se continúa la habitual ruta de selección que caracteriza a los Premios PLATINO que sigue con la ronda de selección de las nominaciones y, en la gala, el día de la ceremonia de entrega, con el anuncio de las ganadoras.  

En la categoría a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie Cinematográfica, Francisca Lachapel estará entre las candidatas por su trabajo en Líos de familia.

Por su parte, a la candidatura de Mejor Interpretación de Reparto Femenina en Miniserie o Teleserie optará Ana María Arias por Líos de familia.

En el apartado a Mejor Largometraje Documental la seleccionada es Lo que se hereda, de Victoria Linares Villegas. Por su parte, serán candidata a Mejor Dirección de Arte, Carajita y El país de las últimas cosas, mientras que la anteriormente mencionada Carajita intentará acercarse al galardón de Mejor Música Original.

En las demás candidaturas técnicas, habrá representación dominicana en el reconocimiento a Mejor Dirección de Montaje, categoría en la que la ya citada Carajita intentará acercarse al galardón y Una película sobre parejas lucharán por conseguir la nominación.

A la candidatura a la Mejor Dirección de Fotografía podrá optar, de nuevo Carajita y, la misma obra que postulan a la Mejor Dirección de Sonido.

Finalmente, la candidata de República Dominicana al Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores es Morena(s), de Victoria Apolinario e Iván de Lara.

Hasta este momento, 161 producciones de  21 países iberoamericanos  han sido elegidas de entre las cerca de 1.000 obras participantes en la X Edición de los Premios PLATINO en esta fase previa a las nominaciones finales.

Carajita.
Carajita.

Si le interesa ampliar:

https://www.diariohispaniola.com/noticia/74579/entretenimiento-y-cultura/por-que-rd-no-entro-a-las-nominaciones-de-los-premios-platino.html

https://aplatanaonews.com/ausencia-rd-en-los-premios-platino-llama-a-hacer-un-mejor-cine/

https://elnacional.com.do/por-que-no-hay-cintas-de-rd-en-nominadas-a-premios-platino/

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
ARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
AS BESTASESPAÑA, FRANCIA
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
CARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
CUMPLEAÑEROPANAMÁ
DOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
EL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
EL OTRO TOMMÉXICO
EL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA MÉXICO
GOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
LA CAJAVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
LO INVISIBLEECUADOR
LOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
PALOMABRASIL, PORTUGAL
PSEUDOBOLIVIA
RECETA NO INCLUIDAPUERTO RICO, MÉXICO
RESTOS DO VENTOPORTUGAL
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
VICENTA B.CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA

MEJOR PELÍCULA EN EL GÉNERO DE COMEDIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
¿Y CÓMO ES ÉL?MÉXICO
30 NOCHES CON MI EXARGENTINA
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADESMÉXICO
BEM-VINDA A QUIXERAMOBIMBRASIL
CARIBE, TODO INCLUIDOREPÚBLICA DOMINICANA, ESPAÑA, ANDORRA
COMPETENCIA OFICIALARGENTINA, ESPAÑA
COSAS DE AMIGOSPERÚ
DESCONECTADOSCHILE, EEUU
EL CUARTO PASAJEROESPAÑA
EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
EL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRACOLOMBIA
FOGO-FÁTUOPORTUGAL
GRANIZOARGENTINA
JULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
MORGAN Y LOS SÚPER BICHILLOSCOSTA RICA
OSCUROS AMORESCUBA
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3ESPAÑA
PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
PICANDO ALANTEPUERTO RICO
UN CUPIDO SIN PUNTERÍAVENEZUELA

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOSMÉXICO
ALÉM DA LENDA - O FILMEBRASIL
BLACK IS BELTZA II: AINHOAESPAÑA, ARGENTINA
EL PARAÍSOARGENTINA
HUEVITOS CONGELADOSMÉXICO
INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRAESPAÑA
LA SÚPERCUBA
LAS LEYENDAS: EL ORIGENMÉXICO
LAS VACACIONES DE YOKOESPAÑA, RUSIA
LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO)ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA
MEU AMIGÃOZÃO – O FILMEBRASIL
NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICOCHILE, BRASIL
O NATAL DO BRUNO ALEIXOPORTUGAL
ORKESTRA LURTARRAESPAÑA
TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDAESPAÑA
TARSILINHABRASIL
TROMBA TREM: O FILMEBRASIL
UNICORN WARSESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ACHACHILASBOLIVIA
AMIGO SECRETOBRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
BOSCOURUGUAY, ITALIA
EAMIPARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
EL CASO PADILLACUBA
EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZASARGENTINA
EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERGMÉXICO, ESPAÑA
EL SILENCIO DEL TOPOGUATEMALA
ENTRE FUEGO Y AGUACOLOMBIA
FREE COLORVENEZUELA, EEUU, FRANCIA
INVASIÓN DRAGPERÚ
KOBRA AUTO RETRATOBRASIL
LA GENTE DEL DOCUMENTALCUBA
LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁSESPAÑA
LO QUE SE HEREDAREPÚBLICA DOMINICANA, EEUU
MI PAÍS IMAGINARIOCHILE, FRANCIA
SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRAPUERTO RICO
SINTIÉNDOLO MUCHOESPAÑA
VIAJE A ALGUNA PARTEESPAÑA
VIEIRARPADPORTUGAL
VILLA OLÍMPICACHILE, ARGENTINA, MÉXICO

PREMIO PLATINO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE FICCIÓN IBEROAMERICANA

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
9URUGUAY, ARGENTINA
1976CHILE, ARGENTINA
ALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
AMPAROCOLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
CINCO LOBITOSESPAÑA
EN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LA JAURÍACOLOMBIA
LA PICADACOSTA RICA, CHILE
LUCETTEPARAGUAY
MARTE UMBRASIL
NUDO MIXTECOMÉXICO
PICANDO ALANTEPUERTO RICO
SUBLIMEARGENTINA
SUEÑOS ILEGALESEL SALVADOR
SUROESPAÑA
TIEMPOS FUTUROSPERÚ, MÉXICO
UN CRIMEN ARGENTINOARGENTINA
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
VENITE PA' MARACAIBOVENEZUELA

PREMIO PLATINO AL CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
9URUGUAY, ARGENTINA
AMIGO SECRETOBRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
ARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
CINCO LOBITOSESPAÑA
CUMPLEAÑEROPANAMÁ
DOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
EAMIPARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
EL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
EL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
EN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
INVISIBLESVENEZUELA, ESPAÑA, EEUU
LA CAÍDAMÉXICO, ARGENTINA, EEUU
LA CAJA NEGRACUBA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
MI PAÍS IMAGINARIOCHILE, FRANCIA
MORENA(S)REPÚBLICA DOMINICANA
NUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLOPERÚ, BOLIVIA

MEJOR DIRECCIÓN

*Ordenado alfabéticamente por nominado

DIRECTOR PELÍCULATÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALEJANDRO G. IÑÁRRITUBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
ALEJANDRO LOAYZAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDOLA JAURÍACOLOMBIA
ARIEL ESCALANTE MEZADOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
ARTURO MONTENEGROCUMPLEAÑEROPANAMÁ
CARLA SIMÓNALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
CARLOS LECHUGAVICENTA B.CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
DIEGO LERMANEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
GABRIEL MARTINSMARTE UMBRASIL
HERNÁN JABESJEZABELVENEZUELA
JAVIER ANDRADELO INVISIBLEECUADOR
LAURA BAUMEISTERLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA
LAURA MORALOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
LORENZO VIGASLA CAJAVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
MANUEL NIETOEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
MANUELA MARTELLI1976CHILE, ARGENTINA
MATÍAS BIZEEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
RODRIGO SOROGOYENAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
SANTIAGO MITREARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
TIAGO GUEDESRESTOS DO VENTOPORTUGAL

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALBANO JERÓNIMORESTOS DO VENTOPORTUGAL
ALBI DE ABREUCUMPLEAÑEROPANAMÁ
ALFREDO CASTROINMERSIÓNCHILE, MÉXICO
ANDRÉS CRESPOEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
DANIEL GIMÉNEZ CACHOBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
ENZO VOGRINCIC9URUGUAY, ARGENTINA
FERNANDO BACILIOTIEMPOS FUTUROSPERÚ, MÉXICO
GABRIEL AGÜEROJEZABELVENEZUELA
JHON NARVÁEZREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
JOSÉ CALCINAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
JUAN MINUJÍNEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
LUIS TOSAREN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
NACHO SÁNCHEZMANTÍCORAESPAÑA
NÉSTOR CANTILLANAEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
PACO LEÓNNO MIRES A LOS OJOSESPAÑA, BÉLGICA
PETER LANZANIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RENÉ MONCLOVAPICANDO ALANTEPUERTO RICO
RICARDO DARÍNARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RODRIGO REICHARDTLUCETTEPARAGUAY
RÔMULO BRAGASOLBRASIL

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALINE KÜPPENHEIM1976CHILE, ARGENTINA
ANAHÍ HOENEISENLO INVISIBLEECUADOR
ANTONIA ZEGERSEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
ARA ALEJANDRA MEDALLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
ARCELIA RAMÍREZLA CIVILMÉXICO, BÉLGICA, RUMANÍA
GABY GNAZZOCUMPLEAÑEROPANAMÁ
HAYDEÉ CÁCERESEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
ISABEL SANTOSOSCUROS AMORESCUBA
KARLA SOUZALA CAÍDAMÉXICO, ARGENTINA, EEUU
KIKA SENAPALOMABRASIL, PORTUGAL
LAIA COSTACINCO LOBITOSESPAÑA
LAURA GALÁNCERDITAESPAÑA
LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉSVICENTA B.CUBA , FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
LUA MICHELALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
LUISA QUISPEUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
MAGNOLIA NÚÑEZCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
MARCÉLIA CARTAXOA MÃEBRASIL
PAULA SILVAVIRUS: 32URUGUAY, ARGENTINA
SANDRA MELISSA TORRESAMPAROCOLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
ZOE STEINMANTÍCORAESPAÑA

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZLUCETTEPARAGUAY
CARLOS PORTALUPPIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
CARLOS VALENCIAEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
DIMITRI RIVERACARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
ERICH WILDPRETJEZABELVENEZUELA
FERNANDO TEJEROMODELO 77ESPAÑA
HERNÁN MENDOZALA CAÍDAMÉXICO, ARGENTINA, EEUU
JOAVANY ÁLVAREZCUMPLEAÑEROPANAMÁ
JUNIOR ÁLVAREZLAS CAMELIASPUERTO RICO
LUIS ZAHERAAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZLA JAURÍACOLOMBIA
MARCELO ALONSOBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
NOÉ HERNÁNDEZLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
NORMAN BRISKIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RAMÓN BAREACINCO LOBITOSESPAÑA
ROGELIO GRACIA9URUGUAY, ARGENTINA
RUI MORRISONNUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
SANTOS CHOQUEUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
SERGIO LAURENTINOA VIAGEM DE PEDROBRASIL, PORTUGAL
VLADIMIR CRUZOSCUROS AMORESCUBA

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AÍDA LÓPEZNUDO MIXTECOMÉXICO
ALEJANDRA FLECHNERARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
ALINE MARTA MAIACARVÃOBRASIL, ARGENTINA
ANGIE CEPEDAREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
CARMEN MACHICERDITAESPAÑA, FRANCIA
CAROLA GARCÍALAS CAMELIASPUERTO RICO
CATALINA SAAVEDRAEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
CORAL GABAGLIOPEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
CRISTINA MORÁNJULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
ELIANE CHIPIAJEZABELVENEZUELA
ESTER CATALÃOALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
JULIA DORTOCUMPLEAÑEROPANAMÁ
LAURA PAREDESARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
MATILDE LAGOSLO INVISIBLEECUADOR
PENÉLOPE CRUZEN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
SUSI SÁNCHEZCINCO LOBITOSESPAÑA
SYLVIA SOSSADOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
VALERIA OLIVAGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
VIRGINIA SEVILLALA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
YENY SORIAOSCUROS AMORESCUBA

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALBERTO TORRESDOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
ANDRÉS RODRÍGUEZCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
ARÁNZAZU CALLEJACINCO LOBITOSESPAÑA
CERGIO PRUDENCIOUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
CHLOÉ THÉVENINBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
DANIEL SIMITANMARTE UMBRASIL
DIEGO ESCOBARSUEÑOS ILEGALESEL SALVADOR
EDUARDO CABRA, JOSÉ DAVID PÉREZPICANDO ALANTEPUERTO RICO
HOLOCAUTO VEGETAL, BUENOS MUCHACHOSEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
JUAN ANTONIO LEYVA, MAGDA ROSA GALBÁNOSCUROS AMORESCUBA
KARIN ZIELINSKIEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
MAURICIO TRABANINOGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
OLIVIER ARSONAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
PABLO BORGHICUMPLEAÑEROPANAMÁ
PAOLA NAVARRETE, MAURO SAMANIEGOLO INVISIBLEECUADOR
PEDRO MARQUES1618PORTUGAL
PEDRO OSUNAARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RODRIGO QUINTÁS, MARTÍN DE LEMOSLUCETTEPARAGUAY
TOMÁS BARREIROJEZABELVENEZUELA

MEJOR GUION

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALDO SALVINIEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONEBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
ALEJANDRO LOAYZAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDOLA JAURÍACOLOMBIA
ÁNGELES CRUZNUDO MIXTECOMÉXICO
ARTURO MONTENEGROCUMPLEAÑEROPANAMÁ
CARLOS LECHUGA, FABIÁN SUÁREZVICENTA B.CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
CARLOS VERMUTMANTÍCORAESPAÑA
FELIPE ZÚÑIGA, ROSMERI SERRANO, ALEJANDRA VARGAS, JOSÉ TUÑÓN, JOSÉ MOREIRA, NICOLÁS WONGLA PICADACOSTA RICA, CHILE
FERNANDO GUZZONIBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
GABRIEL MARTINSMARTE UMBRASIL
ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYENAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
JAVIER ANDRADE, ANAHÍ HOENEISENLO INVISIBLEECUADOR
LAURA BAUMEISTERLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LAURA MORA, MARÍA CAMILA ARIASLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
LORENZO VIGAS, PAULA MARKOVITCH, LAURA SANTULLOLA CAJAVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
LUIS ISMAEL1618PORTUGAL
MANUEL NIETOEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT1976CHILE, ARGENTINA
MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITREARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU

MEJOR DIRECCIÓN DE MONTAJE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍNUNA PELÍCULA SOBRE PAREJASREPÚBLICA DOMINICANA
ALBERTO DEL CAMPOAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
ALEJANDRO BRODERSOHNEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
ANDREA GANDOLFOLUCETTEPARAGUAY
ANDRÉS PEPE ESTRADAARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGROCUMPLEAÑEROPANAMÁ
JAROSŁAW KAMIŃSKI, SOLEDAD SALFATEBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCALO INVISIBLEECUADOR
JOANNA MONTEROVICENTA B.CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRANUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
JOSÉ M. G. MOYANOMODELO 77ESPAÑA
JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANOBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERASLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
MIGUEL SCHVERDFINGEREL OTRO TOMMEXICO
PABLO RIERAEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARESEL EXORCISMO DE DIOSVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
SANDRA RODRÍGUEZEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCOLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINOCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
YADIRA AMAYAGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ADRIANA OVELARLUCETTEPARAGUAY
ALEJANDRO CASTIGLIONIEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
ALFREDO CORREIAJEZABELVENEZUELA
CLAUDIA GAENSELPSEUDOBOLIVIA
DANIEL LEAL MACHADO, ANA MELEIRO, ANA MARIA SIMÕES1618PORTUGAL
DIEGO LÓPEZ, VIOLETA RODRÍGUEZREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
EMILIA DÁVILA, NICOLÁS PLATONOFFEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
EMILIO OLABARRIETALAS CAMELIASPUERTO RICO
EUGENIO CABALLEROBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
FRANCISCA CORREA1976CHILE, ARGENTINA
HIROMI SHIMABUKUROEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
MARCELA GÓMEZLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
MARCELO CHAVESEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
MARÍA ANDREA BROLOGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
MICAELA SAIEGHARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
MÓNICA DE MOYACARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMOMODELO 77ESPAÑA
RIMENNA PROCÓPIOMARTE UMBRASIL
VIVIAN DEL VALLELA CAJA NEGRACUBA
WILHEM PÉREZEL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSASREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ÁLEX CATALÁNMODELO 77ESPAÑA
ARAUCO HERNÁNDEZ HOLZEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
BARBARA ÁLVAREZUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
DANIEL ANDRADELO INVISIBLEECUADOR
DANIELA CAJÍASALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
DARIUS KHONDJIBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
DAVID GALLEGOLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
GABRIEL DÍAZEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
GERARD UZCÁTEGUIEL EXORCISMO DE DIOSVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
JAVIER JULIÁARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
MAURICIO VIDALREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
MICAELA CAJAHUARINGAEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
NICOLÁS WONG DÍAZDOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
ÓSCAR AYALA PACIELLOLUCETTEPARAGUAY
PEDRO J. MÁRQUEZA VIAGEM DE PEDROBRASIL, PORTUGAL
RUI POÇASALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
SANTIAGO BENET MARIPICANDO ALANTEPUERTO RICO
SANTIAGO GUTIÉRREZGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
SERGIO ARMSTRONG, IVÁN GIERASINCHUKCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
TERESA KUHNLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA

MEJOR DIRECCIÓN DE SONIDO

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO, YASMINA PRADERASAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
AURIAL MINDMIXTAPEPUERTO RICO
CARLOS GARCÍALOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
CATRIEL VILDOSOLAEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
CHRISTIAN COSGROVEBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL HUETE, PELAYO GUTIÉRREZ, VALERIA ARCIERIMODELO 77ESPAÑA
FEDERICO MOREIRAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
GERARDO KALMAR, CARLOS CORTÉS NAVARRETEEL EXORCISMO DE DIOSVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
GERMÁN ACEVEDOKA'AVOPARAGUAY
JESICA SUÁREZ1976CHILE, ARGENTINA
JOHN FIGUEROAEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
JOSÉ ROMMEL TUÑÓNLA PICADACOSTA RICA, CHILE
JUAN JOSÉ LUZURIAGALO INVISIBLEECUADOR
LEANDRO DE LOREDO, LENA ESQUENAZIEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
LENA ESQUEZANILA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
NAHUEL PALENQUECARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
PABLO TAMEZ, RODRIGO CASTILLO FILOMARINONUDO MIXTECOMÉXICO
SANTIAGO FUMAGALLIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
SHEYLA POOL PASTOROSCUROS AMORESCUBA
VASCO PEDROSONUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL

MEJOR MINISERIE O TELESERIE CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
APAGÓNESPAÑA
BELASCOARÁNMÉXICO
CAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
CROMOSOMA 21CHILE
CUBA LIBREPORTUGAL
EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINALMÉXICO
EL ENCARGADOARGENTINA
IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
LA RUTAESPAÑA
MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
NO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
NOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
O REI DA TVBRASIL
PÁLPITOCOLOMBIA
ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATABRASIL
SANTA EVITAARGENTINA
SEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
TURBIACOLOMBIA
UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ADRIANO LUZCUBA LIBREPORTUGAL
ALEJANDRO RIAÑOJUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIECOLOMBIA
ÀLEX MONNERLA RUTAESPAÑA
ARÓN HERNÁNDEZLOS PRISIONEROSCHILE, PERÚ
DANIEL GIMÉNEZ CACHOUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
GUILLERMO FRANCELLAEL ENCARGADOARGENTINA
GUSTAVO BASSANIIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
HUMBERTO CARRÃOROTA 66: A POLÍCIA QUE MATABRASIL
JUAN DIEGO BOTTONO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
JUAN PABLO RABANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
JUAN PABLO URREGOGOLES EN CONTRACOLOMBIA
LUIS CALLEJOAPAGÓNESPAÑA
LUIS GERARDO MÉNDEZBELASCOARÁNMÉXICO
MANOLO CARDONA¿QUIÉN MATÓ A SARA?MÉXICO
MARIANO MATTOSO REI DA TVBRASIL
MICHEL BROWNPÁLPITOCOLOMBIA
NUNO LOPESCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
PABLO MACAYA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
RANDY DOMÍNGUEZENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)PANAMÁ
SEBASTIÁN SOLORZACROMOSOMA 21CHILE

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ADRIANA PAZLA REBELIÓNMÉXICO
ANA LUCIA DOMÍNGUEZPÁLPITOCOLOMBIA
BEATRIZ GODINHOCUBA LIBREPORTUGAL
CAROLINA GAITÁNJUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIECOLOMBIA
CLAUDIA DI GIROLAMO42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
CLAUDIA SALASLA RUTAESPAÑA
CRISTINA UMAÑANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
FRANCISCA LACHAPELLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
ILSE SALASSEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
KARINA GIDIUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
LALI ESPÓSITOEL FIN DEL AMORARGENTINA
LAURA NOVOAMARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
LINIKERMANHÃS DE SETEMBRO - T2BRASIL
MARGARIDA VILANOVACAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
MÓNICA LÓPEZRAPAESPAÑA
NATALIA DE MOLINAFÁCILESPAÑA
NATALIA OREIROSANTA EVITAARGENTINA
PATRICIA TAMAYOGOLES EN CONTRACOLOMBIA
PAULINA GAITÁNBELASCOARÁNMÉXICO
VALENTINA MÜHRCROMOSOMA 21CHILE

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALEJANDRO AWADAIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
ÁLVARO RODRÍGUEZTURBIACOLOMBIA
ANDRÉS PARRABELASCOARÁNMÉXICO
BRAIN VÉLEZGOLES EN CONTRACOLOMBIA
DAVID LORENTENO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
DIEGO CREMONESISANTA EVITAARGENTINA
GASTÓN SALGADOCROMOSOMA 21CHILE
IVO CANELASCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
JESÚS CARROZAAPAGÓNESPAÑA
JUAN FERNANDO SÁNCHEZPÁLPITOCOLOMBIA
LUIS ZAHERALA UNIDAD T2ESPAÑA
MARCELO ALONSOSEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
MARCO ANTONIO CAPONIIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
NÉSTOR CANTILLANA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
NICOLÁS FRANCELLAMARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
PEDRO DE TAVIRAUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
ROBERTO GRANGEORSAI, LA SERIEPARAGUAY
RODRIGO CELISNOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
SEU JORGEMANHÃS DE SETEMBRO - T2BRASIL
SILVERIO PALACIOSBELASCOARÁNMÉXICO

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AMPARO NOGUERA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
ANA MARÍA ARIASLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
BELÉN FRETESORSAI, LA SERIEPARAGUAY
CARLA QUEVEDOIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
CATARINA WALLENSTEINCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
EDWARDA GURROLASEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
GLORIA MÜNCHMEYER42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
JACQUELINE ARENALPÁLPITOCOLOMBIA
LAURA OSMAGOLES EN CONTRACOLOMBIA
LAURA RAMOSENTREVÍASESPAÑA
LEONOR WATLINGNO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
MAJIDA ISSANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
MARCELA BENJUMEAJUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIECOLOMBIA
MARIAN ÁLVAREZLA UNIDAD T2ESPAÑA
MARIANA DI GIRÓLAMOLOS PRISIONEROSCHILE, PERÚ
MINERVA CASEROIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
MORO ANGHILERIEL ENCARGADOARGENTINA
PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZINTIMIDADESPAÑA
ROBERTA GUALDAO REI DA TVBRASIL
VERÓNICA ECHEGUIINTIMIDADESPAÑA

MEJOR CREADOR EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
BORJA COBEAGANO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
BORJA SOLER, ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUILA RUTAESPAÑA
DANIEL BURMANIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
EDGAR MEDINA, RUI CARDOSO MARTINSCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
FRAN ARAÚJOAPAGÓNESPAÑA
GABRIEL RIPSTEINUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
GERARDO NARANJO, ALEJANDRO GERBER, PABLO CRUZEL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINALMÉXICO
HENRIQUE OLIVEIRACUBA LIBREPORTUGAL
JOANNA LOMBARDILOS PRISIONEROSCHILE, PERÚ
LEONARDO PADRÓNPÁLPITOCOLOMBIA
LUCÍA PUENZOSEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
MARCUS BALDINI, ANDRÉ BARCINSKI E RICARDO GRYNSZPANO REI DA TVBRASIL
MARIANO COHN, GASTÓN DUPRATEL ENCARGADOARGENTINA
MARTÍN MÉNDEZMARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
MATÍAS VENABLESCROMOSOMA 21CHILE
OSCAR RUIZ NAVIATURBIACOLOMBIA
RODRIGO FLUXÁ42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
RODRIGO SANTOSBELASCOARÁNMÉXICO
TEODORO POPPOVIC, MARIA CAMARGOROTA 66: A POLÍCIA QUE MATABRASIL

Sobre los Premios PLATINO

Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, WAWA y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, así como con la colaboración de patrocinadores como Iberia, Volvo, LaLiga, ¡Hola!, AIE, TNT, Movistar+, RTVE o Agencia EFE; y aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintitrés galardones y un Premio PLATINO de Honor. 

Sobre EGEDA DOMINICANA

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos del país y del extranjero en la ordenación y defensa de los usos que los terceros realizan de sus obras como titulares de derechos de propiedad intelectual; en la representación y auspicio de productos y servicios que agreguen valor al quehacer audiovisual, así como en el desarrollo del sector cultural al que pertenecen los productores acreditados.


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