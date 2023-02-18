Carajita encabeza
RD con 15 puestos en lista corta rumbo a nominaciones X Premios PLATINO.
También figuran El país de las últimas cosas, Caribe, todo incluido, Una película sobre parejas y Morena(s), la serie Líos de familia y el documental Lo que se hereda.
La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA DOMINICANA), informó de las películas dominicanas que continúan en la lista corta (la previa a las nominaciones oficiales) de la X edición de los Premios PLATINO, (que se montan el 22 de abril en Madrid) liderada por Carajita con ocho posiciones. Los Premios Platino se celebrarán en Palacio Municipal IFEMA, de Madrid.
Las películas dominicanas ocupan 15 posiciones, la mayor cantidad registrada en la trayectoria completa de los Platino, por lo que es la oportunidad en que mayores posibilidades de ingresar a las nominaciones del prestigioso premio cinematográfico iberoamericano. Nunca antes la producción audiovisual dominicana había llegado a este nivel.
En 2021, RD logró sólo dos casillas en esa lista corta, pero el país no logró llegar a la privilegiada zona de las cuatro nominadas oficiales por cada categoría.
Para esta lista corta, RD tiene su segundo lugar con la serie Líos de familia (José Enrique Pintor y Caribbean Cinemas Films), que ocupa tres casillas
Nominaciones RD
En la categoría a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción , República Dominicana aspirará a nominación con Carajita, de Silvina Schnicer y Ulises Porra y en la nueva categoría Mejor Película de Comedia Iberoamericana de Ficción, que se estrena en esta edición ha sido seleccionada, Caribe, todo incluido de Miguel García de la Calera.
La actriz Magnolia Núñez optará a la nominación a Mejor Interpretación Femenina por Carajita, mientras que su compañero de reparto el actor Dimitri Rivera concurrirá a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto por esta obra también.
Hechas estas pre nominaciones se continúa la habitual ruta de selección que caracteriza a los Premios PLATINO que sigue con la ronda de selección de las nominaciones y, en la gala, el día de la ceremonia de entrega, con el anuncio de las ganadoras.
En la categoría a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie Cinematográfica, Francisca Lachapel estará entre las candidatas por su trabajo en Líos de familia.
Por su parte, a la candidatura de Mejor Interpretación de Reparto Femenina en Miniserie o Teleserie optará Ana María Arias por Líos de familia.
En el apartado a Mejor Largometraje Documental la seleccionada es Lo que se hereda, de Victoria Linares Villegas. Por su parte, serán candidata a Mejor Dirección de Arte, Carajita y El país de las últimas cosas, mientras que la anteriormente mencionada Carajita intentará acercarse al galardón de Mejor Música Original.
En las demás candidaturas técnicas, habrá representación dominicana en el reconocimiento a Mejor Dirección de Montaje, categoría en la que la ya citada Carajita intentará acercarse al galardón y Una película sobre parejas lucharán por conseguir la nominación.
A la candidatura a la Mejor Dirección de Fotografía podrá optar, de nuevo Carajita y, la misma obra que postulan a la Mejor Dirección de Sonido.
Finalmente, la candidata de República Dominicana al Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores es Morena(s), de Victoria Apolinario e Iván de Lara.
Hasta este momento, 161 producciones de 21 países iberoamericanos han sido elegidas de entre las cerca de 1.000 obras participantes en la X Edición de los Premios PLATINO en esta fase previa a las nominaciones finales.
Si le interesa ampliar:
https://www.diariohispaniola.com/noticia/74579/entretenimiento-y-cultura/por-que-rd-no-entro-a-las-nominaciones-de-los-premios-platino.html
https://aplatanaonews.com/ausencia-rd-en-los-premios-platino-llama-a-hacer-un-mejor-cine/
https://elnacional.com.do/por-que-no-hay-cintas-de-rd-en-nominadas-a-premios-platino/
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|EL OTRO TOM
|MÉXICO
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA MÉXICO
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|LA CAJA
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|PALOMA
|BRASIL, PORTUGAL
|PSEUDO
|BOLIVIA
|RECETA NO INCLUIDA
|PUERTO RICO, MÉXICO
|RESTOS DO VENTO
|PORTUGAL
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|VICENTA B.
|CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
MEJOR PELÍCULA EN EL GÉNERO DE COMEDIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|¿Y CÓMO ES ÉL?
|MÉXICO
|30 NOCHES CON MI EX
|ARGENTINA
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES
|MÉXICO
|BEM-VINDA A QUIXERAMOBIM
|BRASIL
|CARIBE, TODO INCLUIDO
|REPÚBLICA DOMINICANA, ESPAÑA, ANDORRA
|COMPETENCIA OFICIAL
|ARGENTINA, ESPAÑA
|COSAS DE AMIGOS
|PERÚ
|DESCONECTADOS
|CHILE, EEUU
|EL CUARTO PASAJERO
|ESPAÑA
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|EL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRA
|COLOMBIA
|FOGO-FÁTUO
|PORTUGAL
|GRANIZO
|ARGENTINA
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|MORGAN Y LOS SÚPER BICHILLOS
|COSTA RICA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
|ESPAÑA
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|UN CUPIDO SIN PUNTERÍA
|VENEZUELA
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS
|MÉXICO
|ALÉM DA LENDA - O FILME
|BRASIL
|BLACK IS BELTZA II: AINHOA
|ESPAÑA, ARGENTINA
|EL PARAÍSO
|ARGENTINA
|HUEVITOS CONGELADOS
|MÉXICO
|INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA
|ESPAÑA
|LA SÚPER
|CUBA
|LAS LEYENDAS: EL ORIGEN
|MÉXICO
|LAS VACACIONES DE YOKO
|ESPAÑA, RUSIA
|LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO)
|ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA
|MEU AMIGÃOZÃO – O FILME
|BRASIL
|NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO
|CHILE, BRASIL
|O NATAL DO BRUNO ALEIXO
|PORTUGAL
|ORKESTRA LURTARRA
|ESPAÑA
|TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA
|ESPAÑA
|TARSILINHA
|BRASIL
|TROMBA TREM: O FILME
|BRASIL
|UNICORN WARS
|ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ACHACHILAS
|BOLIVIA
|AMIGO SECRETO
|BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
|BOSCO
|URUGUAY, ITALIA
|EAMI
|PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
|EL CASO PADILLA
|CUBA
|EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZAS
|ARGENTINA
|EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG
|MÉXICO, ESPAÑA
|EL SILENCIO DEL TOPO
|GUATEMALA
|ENTRE FUEGO Y AGUA
|COLOMBIA
|FREE COLOR
|VENEZUELA, EEUU, FRANCIA
|INVASIÓN DRAG
|PERÚ
|KOBRA AUTO RETRATO
|BRASIL
|LA GENTE DEL DOCUMENTAL
|CUBA
|LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS
|ESPAÑA
|LO QUE SE HEREDA
|REPÚBLICA DOMINICANA, EEUU
|MI PAÍS IMAGINARIO
|CHILE, FRANCIA
|SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRA
|PUERTO RICO
|SINTIÉNDOLO MUCHO
|ESPAÑA
|VIAJE A ALGUNA PARTE
|ESPAÑA
|VIEIRARPAD
|PORTUGAL
|VILLA OLÍMPICA
|CHILE, ARGENTINA, MÉXICO
PREMIO PLATINO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE FICCIÓN IBEROAMERICANA
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|AMPARO
|COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|LUCETTE
|PARAGUAY
|MARTE UM
|BRASIL
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|SUBLIME
|ARGENTINA
|SUEÑOS ILEGALES
|EL SALVADOR
|SURO
|ESPAÑA
|TIEMPOS FUTUROS
|PERÚ, MÉXICO
|UN CRIMEN ARGENTINO
|ARGENTINA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|VENITE PA' MARACAIBO
|VENEZUELA
PREMIO PLATINO AL CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|AMIGO SECRETO
|BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|EAMI
|PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|INVISIBLES
|VENEZUELA, ESPAÑA, EEUU
|LA CAÍDA
|MÉXICO, ARGENTINA, EEUU
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|MI PAÍS IMAGINARIO
|CHILE, FRANCIA
|MORENA(S)
|REPÚBLICA DOMINICANA
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO
|PERÚ, BOLIVIA
MEJOR DIRECCIÓN
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|DIRECTOR PELÍCULA
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALEJANDRO G. IÑÁRRITU
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|ALEJANDRO LOAYZA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|ARIEL ESCALANTE MEZA
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|ARTURO MONTENEGRO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|CARLA SIMÓN
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|CARLOS LECHUGA
|VICENTA B.
|CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|DIEGO LERMAN
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|GABRIEL MARTINS
|MARTE UM
|BRASIL
|HERNÁN JABES
|JEZABEL
|VENEZUELA
|JAVIER ANDRADE
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|LAURA BAUMEISTER
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA
|LAURA MORA
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|LORENZO VIGAS
|LA CAJA
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|MANUEL NIETO
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|MANUELA MARTELLI
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|MATÍAS BIZE
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|RODRIGO SOROGOYEN
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|SANTIAGO MITRE
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|TIAGO GUEDES
|RESTOS DO VENTO
|PORTUGAL
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALBANO JERÓNIMO
|RESTOS DO VENTO
|PORTUGAL
|ALBI DE ABREU
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|ALFREDO CASTRO
|INMERSIÓN
|CHILE, MÉXICO
|ANDRÉS CRESPO
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|DANIEL GIMÉNEZ CACHO
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|ENZO VOGRINCIC
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|FERNANDO BACILIO
|TIEMPOS FUTUROS
|PERÚ, MÉXICO
|GABRIEL AGÜERO
|JEZABEL
|VENEZUELA
|JHON NARVÁEZ
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|JOSÉ CALCINA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|JUAN MINUJÍN
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|LUIS TOSAR
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|NACHO SÁNCHEZ
|MANTÍCORA
|ESPAÑA
|NÉSTOR CANTILLANA
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|PACO LEÓN
|NO MIRES A LOS OJOS
|ESPAÑA, BÉLGICA
|PETER LANZANI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RENÉ MONCLOVA
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|RICARDO DARÍN
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RODRIGO REICHARDT
|LUCETTE
|PARAGUAY
|RÔMULO BRAGA
|SOL
|BRASIL
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALINE KÜPPENHEIM
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|ANAHÍ HOENEISEN
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|ANTONIA ZEGERS
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|ARA ALEJANDRA MEDAL
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|ARCELIA RAMÍREZ
|LA CIVIL
|MÉXICO, BÉLGICA, RUMANÍA
|GABY GNAZZO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|HAYDEÉ CÁCERES
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|ISABEL SANTOS
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|KARLA SOUZA
|LA CAÍDA
|MÉXICO, ARGENTINA, EEUU
|KIKA SENA
|PALOMA
|BRASIL, PORTUGAL
|LAIA COSTA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|LAURA GALÁN
|CERDITA
|ESPAÑA
|LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉS
|VICENTA B.
|CUBA , FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|LUA MICHEL
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|LUISA QUISPE
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|MAGNOLIA NÚÑEZ
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|MARCÉLIA CARTAXO
|A MÃE
|BRASIL
|PAULA SILVA
|VIRUS: 32
|URUGUAY, ARGENTINA
|SANDRA MELISSA TORRES
|AMPARO
|COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
|ZOE STEIN
|MANTÍCORA
|ESPAÑA
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZ
|LUCETTE
|PARAGUAY
|CARLOS PORTALUPPI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|CARLOS VALENCIA
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|DIMITRI RIVERA
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|ERICH WILDPRET
|JEZABEL
|VENEZUELA
|FERNANDO TEJERO
|MODELO 77
|ESPAÑA
|HERNÁN MENDOZA
|LA CAÍDA
|MÉXICO, ARGENTINA, EEUU
|JOAVANY ÁLVAREZ
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|JUNIOR ÁLVAREZ
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|LUIS ZAHERA
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|MARCELO ALONSO
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|NOÉ HERNÁNDEZ
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|NORMAN BRISKI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RAMÓN BAREA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|ROGELIO GRACIA
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|RUI MORRISON
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|SANTOS CHOQUE
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|SERGIO LAURENTINO
|A VIAGEM DE PEDRO
|BRASIL, PORTUGAL
|VLADIMIR CRUZ
|OSCUROS AMORES
|CUBA
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AÍDA LÓPEZ
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|ALEJANDRA FLECHNER
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|ALINE MARTA MAIA
|CARVÃO
|BRASIL, ARGENTINA
|ANGIE CEPEDA
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|CARMEN MACHI
|CERDITA
|ESPAÑA, FRANCIA
|CAROLA GARCÍA
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|CATALINA SAAVEDRA
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|CORAL GABAGLIO
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|CRISTINA MORÁN
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|ELIANE CHIPIA
|JEZABEL
|VENEZUELA
|ESTER CATALÃO
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|JULIA DORTO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|LAURA PAREDES
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|MATILDE LAGOS
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|PENÉLOPE CRUZ
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|SUSI SÁNCHEZ
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|SYLVIA SOSSA
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|VALERIA OLIVA
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|VIRGINIA SEVILLA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|YENY SORIA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALBERTO TORRES
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|ANDRÉS RODRÍGUEZ
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|ARÁNZAZU CALLEJA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|CERGIO PRUDENCIO
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|CHLOÉ THÉVENIN
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|DANIEL SIMITAN
|MARTE UM
|BRASIL
|DIEGO ESCOBAR
|SUEÑOS ILEGALES
|EL SALVADOR
|EDUARDO CABRA, JOSÉ DAVID PÉREZ
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|HOLOCAUTO VEGETAL, BUENOS MUCHACHOS
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|JUAN ANTONIO LEYVA, MAGDA ROSA GALBÁN
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|KARIN ZIELINSKI
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZ
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|MAURICIO TRABANINO
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|OLIVIER ARSON
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|PABLO BORGHI
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|PAOLA NAVARRETE, MAURO SAMANIEGO
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|PEDRO MARQUES
|1618
|PORTUGAL
|PEDRO OSUNA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RODRIGO QUINTÁS, MARTÍN DE LEMOS
|LUCETTE
|PARAGUAY
|TOMÁS BARREIRO
|JEZABEL
|VENEZUELA
MEJOR GUION
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALDO SALVINI
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONE
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|ALEJANDRO LOAYZA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|ÁNGELES CRUZ
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|ARTURO MONTENEGRO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|CARLOS LECHUGA, FABIÁN SUÁREZ
|VICENTA B.
|CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|CARLOS VERMUT
|MANTÍCORA
|ESPAÑA
|FELIPE ZÚÑIGA, ROSMERI SERRANO, ALEJANDRA VARGAS, JOSÉ TUÑÓN, JOSÉ MOREIRA, NICOLÁS WONG
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|FERNANDO GUZZONI
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|GABRIEL MARTINS
|MARTE UM
|BRASIL
|ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYEN
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|JAVIER ANDRADE, ANAHÍ HOENEISEN
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|LAURA BAUMEISTER
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LAURA MORA, MARÍA CAMILA ARIAS
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|LORENZO VIGAS, PAULA MARKOVITCH, LAURA SANTULLO
|LA CAJA
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|LUIS ISMAEL
|1618
|PORTUGAL
|MANUEL NIETO
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
MEJOR DIRECCIÓN DE MONTAJE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍN
|UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS
|REPÚBLICA DOMINICANA
|ALBERTO DEL CAMPO
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|ALEJANDRO BRODERSOHN
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|ANDREA GANDOLFO
|LUCETTE
|PARAGUAY
|ANDRÉS PEPE ESTRADA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGRO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|JAROSŁAW KAMIŃSKI, SOLEDAD SALFATE
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCA
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|JOANNA MONTERO
|VICENTA B.
|CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRA
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|JOSÉ M. G. MOYANO
|MODELO 77
|ESPAÑA
|JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANO
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERAS
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|MIGUEL SCHVERDFINGER
|EL OTRO TOM
|MEXICO
|PABLO RIERA
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARES
|EL EXORCISMO DE DIOS
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|SANDRA RODRÍGUEZ
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINO
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|YADIRA AMAYA
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ADRIANA OVELAR
|LUCETTE
|PARAGUAY
|ALEJANDRO CASTIGLIONI
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|ALFREDO CORREIA
|JEZABEL
|VENEZUELA
|CLAUDIA GAENSEL
|PSEUDO
|BOLIVIA
|DANIEL LEAL MACHADO, ANA MELEIRO, ANA MARIA SIMÕES
|1618
|PORTUGAL
|DIEGO LÓPEZ, VIOLETA RODRÍGUEZ
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|EMILIA DÁVILA, NICOLÁS PLATONOFF
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|EMILIO OLABARRIETA
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|EUGENIO CABALLERO
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|FRANCISCA CORREA
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|HIROMI SHIMABUKURO
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|MARCELA GÓMEZ
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|MARCELO CHAVES
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|MARÍA ANDREA BROLO
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|MICAELA SAIEGH
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|MÓNICA DE MOYA
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMO
|MODELO 77
|ESPAÑA
|RIMENNA PROCÓPIO
|MARTE UM
|BRASIL
|VIVIAN DEL VALLE
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|WILHEM PÉREZ
|EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ÁLEX CATALÁN
|MODELO 77
|ESPAÑA
|ARAUCO HERNÁNDEZ HOLZ
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|BARBARA ÁLVAREZ
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|DANIEL ANDRADE
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|DANIELA CAJÍAS
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|DARIUS KHONDJI
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|DAVID GALLEGO
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|GABRIEL DÍAZ
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|GERARD UZCÁTEGUI
|EL EXORCISMO DE DIOS
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|JAVIER JULIÁ
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|MAURICIO VIDAL
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|MICAELA CAJAHUARINGA
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|NICOLÁS WONG DÍAZ
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|ÓSCAR AYALA PACIELLO
|LUCETTE
|PARAGUAY
|PEDRO J. MÁRQUEZ
|A VIAGEM DE PEDRO
|BRASIL, PORTUGAL
|RUI POÇAS
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|SANTIAGO BENET MARI
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|SANTIAGO GUTIÉRREZ
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|SERGIO ARMSTRONG, IVÁN GIERASINCHUK
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|TERESA KUHN
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
MEJOR DIRECCIÓN DE SONIDO
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO, YASMINA PRADERAS
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|AURIAL MIND
|MIXTAPE
|PUERTO RICO
|CARLOS GARCÍA
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|CATRIEL VILDOSOLA
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|CHRISTIAN COSGROVE
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL HUETE, PELAYO GUTIÉRREZ, VALERIA ARCIERI
|MODELO 77
|ESPAÑA
|FEDERICO MOREIRA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|GERARDO KALMAR, CARLOS CORTÉS NAVARRETE
|EL EXORCISMO DE DIOS
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|GERMÁN ACEVEDO
|KA'AVO
|PARAGUAY
|JESICA SUÁREZ
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|JOHN FIGUEROA
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|JOSÉ ROMMEL TUÑÓN
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|JUAN JOSÉ LUZURIAGA
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|LEANDRO DE LOREDO, LENA ESQUENAZI
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|LENA ESQUEZANI
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|NAHUEL PALENQUE
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|PABLO TAMEZ, RODRIGO CASTILLO FILOMARINO
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|SANTIAGO FUMAGALLI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|SHEYLA POOL PASTOR
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|VASCO PEDROSO
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
MEJOR MINISERIE O TELESERIE CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|APAGÓN
|ESPAÑA
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|CROMOSOMA 21
|CHILE
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINAL
|MÉXICO
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|LA RUTA
|ESPAÑA
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|O REI DA TV
|BRASIL
|PÁLPITO
|COLOMBIA
|ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA
|BRASIL
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|TURBIA
|COLOMBIA
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ADRIANO LUZ
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|ALEJANDRO RIAÑO
|JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIE
|COLOMBIA
|ÀLEX MONNER
|LA RUTA
|ESPAÑA
|ARÓN HERNÁNDEZ
|LOS PRISIONEROS
|CHILE, PERÚ
|DANIEL GIMÉNEZ CACHO
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|GUILLERMO FRANCELLA
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|GUSTAVO BASSANI
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|HUMBERTO CARRÃO
|ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA
|BRASIL
|JUAN DIEGO BOTTO
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|JUAN PABLO RABA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|JUAN PABLO URREGO
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|LUIS CALLEJO
|APAGÓN
|ESPAÑA
|LUIS GERARDO MÉNDEZ
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|MANOLO CARDONA
|¿QUIÉN MATÓ A SARA?
|MÉXICO
|MARIANO MATTOS
|O REI DA TV
|BRASIL
|MICHEL BROWN
|PÁLPITO
|COLOMBIA
|NUNO LOPES
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|PABLO MACAYA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|RANDY DOMÍNGUEZ
|ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)
|PANAMÁ
|SEBASTIÁN SOLORZA
|CROMOSOMA 21
|CHILE
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ADRIANA PAZ
|LA REBELIÓN
|MÉXICO
|ANA LUCIA DOMÍNGUEZ
|PÁLPITO
|COLOMBIA
|BEATRIZ GODINHO
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|CAROLINA GAITÁN
|JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIE
|COLOMBIA
|CLAUDIA DI GIROLAMO
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|CLAUDIA SALAS
|LA RUTA
|ESPAÑA
|CRISTINA UMAÑA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|FRANCISCA LACHAPEL
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|ILSE SALAS
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|KARINA GIDI
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|LALI ESPÓSITO
|EL FIN DEL AMOR
|ARGENTINA
|LAURA NOVOA
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|LINIKER
|MANHÃS DE SETEMBRO - T2
|BRASIL
|MARGARIDA VILANOVA
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|MÓNICA LÓPEZ
|RAPA
|ESPAÑA
|NATALIA DE MOLINA
|FÁCIL
|ESPAÑA
|NATALIA OREIRO
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|PATRICIA TAMAYO
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|PAULINA GAITÁN
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|VALENTINA MÜHR
|CROMOSOMA 21
|CHILE
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALEJANDRO AWADA
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|ÁLVARO RODRÍGUEZ
|TURBIA
|COLOMBIA
|ANDRÉS PARRA
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|BRAIN VÉLEZ
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|DAVID LORENTE
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|DIEGO CREMONESI
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|GASTÓN SALGADO
|CROMOSOMA 21
|CHILE
|IVO CANELAS
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|JESÚS CARROZA
|APAGÓN
|ESPAÑA
|JUAN FERNANDO SÁNCHEZ
|PÁLPITO
|COLOMBIA
|LUIS ZAHERA
|LA UNIDAD T2
|ESPAÑA
|MARCELO ALONSO
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|MARCO ANTONIO CAPONI
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|NÉSTOR CANTILLANA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|NICOLÁS FRANCELLA
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|PEDRO DE TAVIRA
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|ROBERTO GRANGE
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|RODRIGO CELIS
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|SEU JORGE
|MANHÃS DE SETEMBRO - T2
|BRASIL
|SILVERIO PALACIOS
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AMPARO NOGUERA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|ANA MARÍA ARIAS
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|BELÉN FRETES
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|CARLA QUEVEDO
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|CATARINA WALLENSTEIN
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|EDWARDA GURROLA
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|GLORIA MÜNCHMEYER
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|JACQUELINE ARENAL
|PÁLPITO
|COLOMBIA
|LAURA OSMA
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|LAURA RAMOS
|ENTREVÍAS
|ESPAÑA
|LEONOR WATLING
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|MAJIDA ISSA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|MARCELA BENJUMEA
|JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIE
|COLOMBIA
|MARIAN ÁLVAREZ
|LA UNIDAD T2
|ESPAÑA
|MARIANA DI GIRÓLAMO
|LOS PRISIONEROS
|CHILE, PERÚ
|MINERVA CASERO
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|MORO ANGHILERI
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ
|INTIMIDAD
|ESPAÑA
|ROBERTA GUALDA
|O REI DA TV
|BRASIL
|VERÓNICA ECHEGUI
|INTIMIDAD
|ESPAÑA
MEJOR CREADOR EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|BORJA COBEAGA
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|BORJA SOLER, ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUI
|LA RUTA
|ESPAÑA
|DANIEL BURMAN
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|EDGAR MEDINA, RUI CARDOSO MARTINS
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|FRAN ARAÚJO
|APAGÓN
|ESPAÑA
|GABRIEL RIPSTEIN
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|GERARDO NARANJO, ALEJANDRO GERBER, PABLO CRUZ
|EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINAL
|MÉXICO
|HENRIQUE OLIVEIRA
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|JOANNA LOMBARDI
|LOS PRISIONEROS
|CHILE, PERÚ
|LEONARDO PADRÓN
|PÁLPITO
|COLOMBIA
|LUCÍA PUENZO
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|MARCUS BALDINI, ANDRÉ BARCINSKI E RICARDO GRYNSZPAN
|O REI DA TV
|BRASIL
|MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|MARTÍN MÉNDEZ
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|MATÍAS VENABLES
|CROMOSOMA 21
|CHILE
|OSCAR RUIZ NAVIA
|TURBIA
|COLOMBIA
|RODRIGO FLUXÁ
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|RODRIGO SANTOS
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|TEODORO POPPOVIC, MARIA CAMARGO
|ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA
|BRASIL
Sobre los Premios PLATINO
Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, WAWA y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, así como con la colaboración de patrocinadores como Iberia, Volvo, LaLiga, ¡Hola!, AIE, TNT, Movistar+, RTVE o Agencia EFE; y aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintitrés galardones y un Premio PLATINO de Honor.
Sobre EGEDA DOMINICANA
La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos del país y del extranjero en la ordenación y defensa de los usos que los terceros realizan de sus obras como titulares de derechos de propiedad intelectual; en la representación y auspicio de productos y servicios que agreguen valor al quehacer audiovisual, así como en el desarrollo del sector cultural al que pertenecen los productores acreditados.
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