Hacer una película puede tomar unas semanas o extenderse a meses, según la complejidad de la historia y los recursos disponibles. Existen audiovisuales que pueden tardar años en proyectarse en la pantalla grande, como Capitán avispa (2024), que duró siete años en edición, o A tiro limpio, de Jean Guerra, que está en producción desde 2015.

En 2023, 65 largometrajes dominicanos fueron filmados bajo la Ley de Cine 108-10, para un incremento de 22.6 % comparado con las 53 producciones del 2022. En términos absolutos son 12 nuevas películas.

Este incremento también se traduce en aumento en el presupuesto de las producciones dominicanas, influenciado por historias más acabadas, capital humano más especializado, técnico y con experiencia, y la contratación indirecta de bienes y servicios para enriquecer el ambiente de ficción.

De acuerdo con la Dirección General de Cine (DGCine), el presupuesto pasó de US$ 29.7 millones en 2018 a US$ 59.7 millones en 2023, es decir, dos veces más, en un lustro.

En 2019 se situó en US$ 42.3 millones, pero en 2020 se presentó una caída de -33.5 % debido a las restricciones de la pandemia COVID-19, y se ubicó en US$ 28.1 millones. En 2021 y 2022, el presupuesto se situó en US$ 41 millones y US$ 59.1 millones, respectivamente.

Es un hecho que la legislación cinematográfica impulsó la producción de largometrajes nacionales. Antes del 2013, se realizaban dos películas al año con un presupuesto menor de US$ 300,000.

Si bien la DGCine contabilizó el rodaje de 54 audiovisuales durante el año pasado, se proyectaron 32 que atrajeron a 350,444 espectadores al cine. Esto debido a que la tendencia es que durante 12 meses un audiovisual agote las fases de producción, y el siguiente año se comercialice en las salas de cine, participe en festivales internacionales o llegue a las plataformas de videos por suscripción.

La visita, conforme datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), generó ingresos de RD$ 107.2 millones, el segundo año más bajo después del 2021 (RD$ 42.6 millones).

A mayo del 2024, el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (Cipac) validó dos proyectos nacionales con un presupuesto de RD$ 3 millones, de los cuales RD$ 465,863 serán destinados a las arcas estatales por concepto de impuestos.