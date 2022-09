Predator: Prey (Presa)

Justo en momentos en que pensábamos que ya no había nada más que decir sobre el tema, nos llega Prey, la precuela de la tan manoseada saga Predator, cuya primera entrega vio la luz por primera vez en 1987 en las competentes manos de John McTiernan y resultó ser una formidable película de acción cargada de adrenalina y una factura impecable. En esa ocasión se nos introdujo a un pelotón de élite del ejército norteamericano, asesinos silenciosos, efectivos y desbordantes de testosterona, enviados a la selva centroamericana a cumplir una misión de rescate y se encuentran cara a cara con una criatura intergaláctica con una fuerza sobrehumana y un arsenal de armas tecnológicamente avanzadas que los va cazando uno a uno por deporte, hasta el apoteósico enfrentamiento final con el mayor Alan Schaeffer (Arnold Schwarzenegger en persona).

Predator derivó en una serie de secuelas decepcionantes: Predator 2 (1990), Predators (2010), The Predator (2018) sin mencionar las versiones crossover de Aliens Vs. Predator (2004) y Aliens Vs Predator: Requiem (2007).

Prey explora un territorio diferente. Está ambientada en 1719 en las “Grandes Llanuras” en la nación Comanche. La heroína es Naru, una chica comanche que ha sido adiestrada como todas las mujeres de su tribu a la recolección de frutos, a las labores domésticas y a ser curandera, pero fantasea con ser una gran cazadora como su hermano. La obstinada Naru se la pasa tratando infructuosamente de convencer a todos de sus fortalezas y sus habilidades como cazadora. Un día observa una extraña señal en el cielo y a partir de ese momento presiente que algo o alguien los vigila. Naru se obsesiona con proteger su aldea de la extraña criatura que los acecha y parte a su encuentro acompañada por su perro Sarii.

Naru es atacada por un enorme oso pardo y justo cuando el oso está a punto de despedazarla es neutralizado y muerto por la criatura que Naru ha estado buscando: Una terrible máquina de muerte que mide 2 metros y medio de altura de una fuerza descomunal y equipado con un armamento como nunca se ha visto. Ya no se trata de demostrar su valía como cazadora, sino de sobrevivir a un depredador alfa de otra galaxia.

Los creadores de Prey han tomado muchas decisiones acertadas para hacer que esta versión se sienta como una bocanada de aire fresco dentro de una franquicia que se había convertido en más de lo mismo. La protagonista es una mujer, hábil y testaruda, viviendo una situación de desventaja y a la vez determinada a sobrevivir por encima de todas las adversidades, debe enfrentar a una naturaleza hostil, fieras salvajes, pozos de lodo movedizo, cazadores de pieles franceses, los hombres cazadores de su tribu que la hostigan a cada paso, entre otras vicisitudes.

El título se aleja de los antecesores de la saga para presentar una historia con vida propia.

Prey es rauda, cruda, sangrienta, inteligente y altamente entretenida. El elenco nativo americano brinda actuaciones frescas y convincentes sobre todo la estupenda Amber Midthunder como Naru.

En cierto modo el despliegue de realismo logrado por Prey se debe a la forma en que ha sido fotografiada. Hay un aprovechamiento al máximo de la luz natural, incluso las escenas nocturnas han sido alumbradas por antorchas reales. Los efectos CGI están presentes en el imaginario de la película, sin embargo, no socavan la narrativa, más bien le brindan soporte a la acción.

Prey ha sido dirigida por Dan Trachtenberg, cuyo único título conocido es 10 Cloverfield Lane, ha alcanzado un gran logro al encontrar inspiración en la historia original, ha creado una historia sencilla y de bajo perfil y en definitiva la ha convertido en una de las mejores películas de acción en lo que va de año y una de las mejores de una franquicia desgastada por las reiteraciones. Los fanáticos de la saga no quedarán defraudados.

Ficha técnica:

Género: Acción, Aventura, Ciencia Ficcion

País: Estados Unidos

Director: Dan Trachtenberg

Productores: John Davies, John Fox, Jhane Myers

Guión: Patrick Aison

Elenco: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle, Thrush, Julian Black Antelope

Distribución: 20th Century Fox

Duracion: 1h 39m