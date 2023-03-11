Cine

Películas y talentos nominados a los X Premios Platino del Cine Iberoamericanos

La representación dominicana recae en el desempeño actoral de Magnolia Núñez, una joven actriz que hizo su primer papel para una producción dominicana, en Carajita

Por Servicios de Acento.com.do 11-03-2023 05:00

Las cuatro nominadas.

¿Cuáles son las nominaciones oficiales completas de las películas y talentos que serán considerados de cara a la versión X de Premios Platino del Cine Iberoamericano, a entregarse el sábado 22 de abril próximo en Ifema, Madrid?

Para dar este veredicto de nominaciones, el jurado de los Platino analizó, desde diciembre  2022 hasta enero 2023, más  de mil películas  realizadas en la Región Iberoamericana y el desempeño de sus talentos artísticos, técnicos y de dirección.

Las tablas de nominaciones indican que la película favorita, por la cantidad de menciones, es el drama socio-político Argentina 1985, (Santiago Mitre) con 14 sobre los juicios a los militares golpistas y con una de las mejores actuaciones del primer actor Ricardo Darín.

La tabla de nominaciones a Mejor Actriz en Película de Ficción Iberoamericana, que incluye a la dominicana Magnolia Núñez por Carajita.
La tabla de nominaciones a Mejor Actriz en Película de Ficción Iberoamericana, que incluye a la dominicana Magnolia Núñez por Carajita.

En un parte de prensa de Egeda Dominicana  indica que a Argentina 1985 seguida con seis  nominaciones, las españolas  As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, y  Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa; la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu; y la serie colombiana Noticia de un secuestro, de Andrés Wood y Rodrigo García.

En la categoría femenina las finalistas están las chilenas Aline Küppenheim por 1976 y Antonia Zegers por El castigo, las españolas Laia Costa por Cinco lobitos y Laura Galán por Cerdita, y la dominicana Magnolia Núñez por Carajita. La más reciente proyección de Carajita se produjo hace dos semanas en el Centro Cultural Banreservas, como parte del II Ciclo de Cine Dominicano.

Egeda Dominicana explica que estos premios son promovidos por EGEDA, la entidad de derechos de autor que preside Enrique Cerezo, junto a la Federación Iberoamericana de Productores (FIPCA).

Las nominaciones fueron desveladas por Amaia Salamanca, Cristina Castaño, Nerea Barros, Alfonso Bassave y Rubén Cortada en la sede de la Fundación Española del Corazón, en Madrid. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (EGEDA DOMINICANA) es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

A continuación, las nominaciones oficiales de los X Premios Platino del Cine Iberoamericano:

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
ARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
AS BESTASESPAÑA, FRANCIA
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO

MEJOR PELÍCULA EN EL GÉNERO DE COMEDIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADESMÉXICO
COMPETENCIA OFICIALARGENTINA, ESPAÑA
DESCONECTADOSCHILE, EEUU
GRANIZOARGENTINA

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOSMÉXICO
EL PARAÍSOARGENTINA
TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDAESPAÑA
UNICORN WARSESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
BOSCOURUGUAY, ITALIA
EAMIPARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, HOLANDA
EL CASO PADILLACUBA
EL SILENCIO DEL TOPOGUATEMALA
MI PAÍS IMAGINARIOCHILE, FRANCIA

PREMIO PLATINO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE FICCIÓN IBEROAMERICANA

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
1976CHILE, ARGENTINA
CINCO LOBITOSESPAÑA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LA JAURÍACOLOMBIA
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

PREMIO PLATINO AL CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
CINCO LOBITOSESPAÑA
EL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA

MEJOR DIRECCIÓN

DIRECTOR PELÍCULATÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALEJANDRO G. IÑÁRRITUBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
CARLA SIMÓNALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
RODRIGO SOROGOYENAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
SANTIAGO MITREARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
DANIEL GIMÉNEZ CACHOBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
LUIS TOSAREN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
PETER LANZANIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RICARDO DARÍNARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALINE KÜPPENHEIM1976CHILE, ARGENTINA
ANTONIA ZEGERSEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
LAIA COSTACINCO LOBITOSESPAÑA
LAURA GALÁNCERDITAESPAÑA
MAGNOLIA NÚÑEZCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
CARLOS PORTALUPPIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
LUIS ZAHERAAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
NORMAN BRISKIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RAMÓN BAREACINCO LOBITOSESPAÑA

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALEJANDRA FLECHNERARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
CARMEN MACHICERDITAESPAÑA, FRANCIA
PENÉLOPE CRUZEN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
SUSI SÁNCHEZCINCO LOBITOSESPAÑA

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ARÁNZAZU CALLEJACINCO LOBITOSESPAÑA
CERGIO PRUDENCIOUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
PEDRO OSUNAARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU

MEJOR GUION

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONEBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYENAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT1976CHILE, ARGENTINA
MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITREARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU

MEJOR DIRECCIÓN DE MONTAJE

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALBERTO DEL CAMPOAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
ANDRÉS PEPE ESTRADAARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
JOSÉ M. G. MOYANOMODELO 77ESPAÑA
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCOLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
EUGENIO CABALLEROBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
FRANCISCA CORREA1976CHILE, ARGENTINA
MICAELA SAIEGHARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMOMODELO 77ESPAÑA

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
BARBARA ÁLVAREZUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
DANIELA CAJÍASALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
DAVID GALLEGOLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
JAVIER JULIÁARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU

MEJOR DIRECCIÓN DE SONIDO

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO, YASMINA PRADERASAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
CARLOS GARCÍALOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
FEDERICO MOREIRAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
SANTIAGO FUMAGALLIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU

MEJOR MINISERIE O TELESERIE CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
EL ENCARGADOARGENTINA
IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
NOTICIA DE UN SECUESTROCOLOMBIA, CHILE, EEUU
SANTA EVITAARGENTINA

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MINISERIE O TELESERIE

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
DANIEL GIMÉNEZ CACHOUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
GUILLERMO FRANCELLAEL ENCARGADOARGENTINA
JUAN DIEGO BOTTONO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
JUAN PABLO RABANOTICIA DE UN SECUESTROCOLOMBIA, CHILE, EEUU

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MINISERIE O TELESERIE

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
CLAUDIA DI GIROLAMO42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
CRISTINA UMAÑANOTICIA DE UN SECUESTROCOLOMBIA, CHILE, EEUU
NATALIA OREIROSANTA EVITAARGENTINA
PAULINA GAITÁNBELASCOARÁNMÉXICO

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALEJANDRO AWADAIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
ANDRÉS PARRABELASCOARÁNMÉXICO
DAVID LORENTENO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
RODRIGO CELISNOTICIA DE UN SECUESTROCOLOMBIA, CHILE, EEUU

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AMPARO NOGUERA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
LEONOR WATLINGNO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
MAJIDA ISSANOTICIA DE UN SECUESTROCOLOMBIA, CHILE, EEUU
VERÓNICA ECHEGUIINTIMIDADESPAÑA

MEJOR CREADOR EN MINISERIE O TELESERIE

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍANOTICIA DE UN SECUESTROCOLOMBIA, CHILE, EEUU
DANIEL BURMANIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
LEONARDO PADRÓNPÁLPITOCOLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
MARIANO COHN, GASTÓN DUPRATEL ENCARGADOARGENTINA


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