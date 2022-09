Escena de NOPE.

Cuando Jordan Peele estrenó Get Out en el 2017, pudimos atestiguar el surgimiento de una formula narrativa completamente innovadora, una singular mezcla de terror, humor negro y comentario social, repleta de simbolismos y alusiones al abordaje racial en la sociedad norteamericana contemporánea.

El estreno de Us en el 2019 terminó de consolidar a Peele como un director que apuesta por historias poderosas y a la denuncia social como marca distintiva y como miembro de una nueva generación de brillantes cineastas (Ari Aster, Jennifer Kent, James Wan, Robert Eggers) que han encontrado en el cine de terror el lienzo perfecto para plasmar sus ideas. En esta ocasión Peele utiliza la fórmula “que tal si” para enfrentar al individuo contra su dopplegänger,o bien la versión maléfica de sí mismo, cuando este viene a reclamar el espacio que ancestralmente le ha sido arrebatado.

Nope es la esperada tercera cinta de Peele y como en las anteriores, aborda una gran diversidad de temas en un lapso breve de tiempo. Nope fue concebida durante el confinamiento de la pandemia y Peele ha comentado que quiso que el gran público superara el temor a los espacios públicos y se volcara a las salas de cine, utilizando para ello el recurrido género de la invasión extraterrestre. No sin estar desprovisto de metacrítica social y reacciones encontradas.

Nope narra la historia de OJ (Daniel Kaluuya) y Em (Keke Palmer) Haywood, hermanos que acaban de heredar el rancho familiar ubicado en el desierto Agua Dulce al norte del condado de Los Ángeles, dedicado a la cría y entrenamiento de caballos para la industria del espectáculo. Otis (David Keith), su padre, murió en un inusitado accidente cuando cae fulminado por una moneda que se le incrustó en un ojo, luego de una extraña lluvia de objetos metálicos.

A partir de ese momento, fenómenos extraños empiezan a suceder en el rancho, un comportamiento irritable de los caballos, la electricidad fluctua, los aparatos súbitamente se quedan sin energía, y OJ tiene el presentimiento de que están siendo observados, todo esto ocurre justo en momentos en los que el rancho atraviesa por dificultades económicas que obligan a OJ a vender caballos a “Jupe” Park (Stephen Yeun), un joven asiatico propietario de un parque temático del viejo oeste contiguo al rancho.

Jupe tiene su propia historia que contar, es el único sobreviviente de un espantoso incidente, de niño, actuaba en un sitcom familiar llamado “La Casa de Gordy” sobre un chimpancé que vive con una familia. En uno de los episodios el chimpancé que personificaba a Gordy llegó a su punto de quiebre y atacó a todos en el set. Ahora Jupe explota económicamente el incidente en su parque con una exhibición permanente de la parafernalia del show.

Una noche, mientras suceden los fenómenos antes mencionados, OJ tiene un primer avistamiento de un OVNI sobrevolando en su propiedad, semioculto entre las nubes y a Em se le ocurre capturarlo en fotos y vender las imágenes para solventar la situación del rancho. Para tales fines reclutan a Angel Torres (Brandon Perea) aficionado a los OVNIS y experto en cámaras de vigilancia y a Antlers Holts (Michael Wincott), un director de fotografía de capa caída, para que los ayuden en la tarea.

Luego de una terrible tragedia que acontece en el parque de Jupe, OJ se percata de que lo que intentan fotografiar no es un objeto, sino un animal rapaz, agresivo y territorial, que engulle a sus víctimas y regurgita objetos metálicos. Ahora, la tenacidad del grupo será puesta a prueba mientras intentan manipular a un depredador alienígena para capturar sus imágenes en cámara.

Nope es un thriller de coccion pausada, sofisticado y efectivo que explora la curiosidad colectiva de acercarse demasiado a una fuerza que nos supera con creces. Aun optando por el formato de aventura a gran escala y de un subgénero que atrae multitudes, alli están presentes las críticas viscerales al sistema, desde la explotación de los animales por parte de una industria que engulle y desecha, la obsesión por el lucro por encima de las implicaciones de una inminente invasión alienígena, la carencia de reconocimiento de los aportes de afroamericanos al desarrollo del showbiz, todo unido y perfectamente orquestado por los efectos visuales de Guillame Rocheron, la edición de Nicholas Monsour, la aplastante fotografía de Hoyte Van Hoytema y las efectivas actuaciones de sus protagonistas, brindando un cuadro antagónico y equilibrado a la vez. OJ taciturno y ensimismado y Em deslenguada y soez.

Peele lo hizo de nuevo, utilizó su enorme capacidad inventiva para recrear una mezcla insólita de géneros: Neo-western, ciencia ficción, terror, comentario social. Su caso es una rareza, dio el salto de la comedia, con su show Key & Peele en Comedy Central, a convertirse en una de las voces más influyentes en el ámbito cinematográfico actual.

Nope no es una película convencional. De hecho, el cine de Peele no lo es, pero sus tres cintas tienen algo en común; son extremadamente entretenidas y estoy seguro que los fanáticos de su impronta no podrán esperar a ver lo que sigue.

Ficha técnica

Título original: Nope

Género: Terror, suspenso, ciencia ficción.

Año: 2022

Duración: 2 hr 15 min

País: Estados Unidos

Director: Jordan Peele

Guión: Jordan Peele

Música: Michael Abels

Fotografía: Hoyte Van Hoytema

Edicion: Nicholas Monsour

Reparto: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Stephen Yeun, Brandon Perea,

Michael Wincott.

Distribucion: Universal Pictures