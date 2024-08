En MaXXXine, Ti West recurre de nuevo a ese terror slasher que caracteriza su poética de la violencia con la finalidad, sospecho, de cerrar la trilogía que protagoniza su musa Mia Goth dentro del catálogo ofertado por A24. Las imágenes que ofrece en apenas hora y media me convencen lo suficiente como para darme cuenta de que, al margen de su estética estilizada que reproduce con alta fidelidad la cultura estadounidense de los 80, es una película de terror slasher a la que le falta algo de pujanza en su crónica violenta sobre el precio de la fama y los sacrificios de una actriz, donde ni siquiera la estrella de Goth brilla lo necesario como para sacar el barullo de una escenas artificiosas que no van a ninguna parte en específico y solo me mantienen drogado de indiferencia.

Su argumento se sitúa ahora en la ciudad de Los Ángeles en 1985, en una época en la que se consumen canciones de Animotion o ZZ Top mientras las actrices aspirantes hacen fila en los estudios de Hollywood y El Acosador Nocturno ocupa los titulares de las noticias como el asesino en serie de moda. La protagonista, Maxine Minx, es una actriz que asiste a una audición para obtener el papel principal en una nueva película de terror y ser finalmente reconocida por sus destrezas actorales, a pesar de que todos los créditos de su carrera son de películas pornográficas.

En general, el asunto de Maxine posee un arranque interesante que me atrapa cuando ella camina por el turbio mundo de Tinseltown y es observada de lejos por una misteriosa figura vestida de negro, en los instantes en que acude a fiestas bajo luces de neón, consume cocaína, visita el videoclub del amigo gay afroamericano y pisotea el escroto de un violador en un callejón.

El problema fundamental, no obstante, es que la narrativa pierde el brío porque, al igual que las predecesoras, los personajes carecen de un desarrollo vertical y a menudo permanecen situados en una estela de situaciones previsibles que no suponen ninguna revelación impactante más allá de las escenas que suceden con cierta gratuidad en su menú de sexo, violencia y asesinatos. En el peor de los casos, se vuelve aburrida cuando opta por repetir sin gancho las fórmulas del terror slasher y del cine policial.

La travesía de Maxine, en esta ocasión, es utilizada por West para elaborar un discurso sobre el sacrificio de las actrices para alcanzar el estrellato, entendido también como la fuerza de voluntad de una actriz traumatizada que trabaja lo suficientemente duro como para superar los obstáculos que le impiden competir libremente en una industria del cine que solo valora los rostros y explota como monstruo capitalista la imagen de las elegidas que posan frente a la cámara.

El subtexto paternofilial, simbolizado sobre la efigie del patriarca psicopático del culto satánico, subraya a modo subrepticio la manera en que Hollywood controla a su antojo a las actrices que son contratadas para ser explotadas, poseídas como los productos de una marca que esperan ser vendidos al público. En pocas palabras, puntualiza los claroscuros de la cosificación de las actrices en el negocio del cine, así como la obsesión con la fama y la decadencia moral en la industria del entretenimiento.

En este sentido, la actuación de Goth, por lo menos, consigue un registro bastante sutil cuando utiliza su expresividad para interpretar a Maxine como una mujer atrapada en un ciclo de ambición, violencia y autodestrucción como resultado de su pasado traumático. Ella es encuadrada por West en una puesta en escena que, dicho sea de paso, adquiere su punto de mayor solvencia en la auténtica reproducción del período que se integra a través del vestuario y el diseño de producción, bajo una envoltura visual que acentúa la atmósfera vibrante de los años 80 con una cuota de nostalgia. De igual forma, la banda sonora me resulta contagiosa al incluir canciones emblemáticas como "Gimme All Your Lovin'" y "Obsession". Estos detalles de la era funcionan como accesorios, pero, desafortunadamente, no logran exprimir el potencial de una historia de metacine que parece accidentarse en un círculo vicioso, justo como pasa en X y en Pearl.

Ficha técnica

Título original: MaXXXine

Año: 2024

Duración: 1 hr. 43 min.

País: Estados Unidos

Director: Ti West

Guion: Ti West

Música: Tyler Bates

Fotografía: Eliot Rockett

Reparto: Mia Goth, Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Kevin Bacon, Moses Sumney

Calificación: 5/10