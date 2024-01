Hace 13 años que se promulgó la Ley de Cine 108-10 en República Dominicana, convirtiéndose en un impulso para la creciente industria cinematográfica del país.

En 2023, esta legislación permitió una dinamización de RD$ 10,197 millones a través de 120 producciones grabadas en este año (75 nacionales y 45 extranjeras), un decrecimiento de 4 % respecto al 2022 cuando este monto llegó a RD$ 15,000 millones.

Este sector presenta un gasto tributario de RD$ 4,655.5 millones, similar al decrecimiento de RD$ 4,803 millones entre 2022 y 2023, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. El gasto tributario se refiere, según Hacienda, al "monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas zonas o contribuyentes".

En 2023 se registraron 34 películas dominicanas estrenadas (grabadas previas al 2023) que recaudaron RD$ 107.3 millones por la venta de taquillas, casi el presupuesto de la Dirección General de Cine (DGCine), de RD$ 135.6 millones. Conforme las estadísticas, apenas se recuperó el 9.2 % del monto ejecutado, situado en RD$ 1,163.6 millones para la filmación de estos largometrajes.

En comparación, las producciones importadas tuvieron un mejor desempeño en las salas de cines dominicanos, aportando al sector una cifra superior a los RD$ 1 mil millones, lo que quiere decir que las películas nacionales generaron poco más del 10 % de lo recaudado por las filmes internacionales.

¿Es rentable que sigan apostando al cine? Es decir, tejer historias que no solo llenen las salas, sino que también cierren la brecha hacia una nueva era del Séptimo Arte en República Dominicana.

Las “taquilleras”

Las taquillas, presentación en festivales y estrenos en plataformas de videos por suscripción, son ejes estratégicos de la industria cinematográfica, que no solo reflejan la popularidad de una película, sino también su éxito financiero.

Al desglosar los datos de la DGCine, se evidencia que el 25.2 % representa los ingresos por taquillas de Colao 2. La secuela dirigida por Frank Perozo recaudó RD$ 27.1 millones por la asistencia de 83,649 personas.

¿Cuánto costó el filme estrenado en noviembre del 2023? La entidad estatal aprobó un presupuesto de RD$ 89.9 millones y de este monto, la Cervecería Nacional Dominicana (CND) realizó una inversión de RD$ 30 millones, para el 33.3 % del total. Si costó RD$ 89.9 millones y solo recaudó RD$ 27.1 millones, se evidencia un déficit de RD$ 62.8 millones. Esto significa que aún no ha generado ganancias de lo invertido, debido a que la cinta aún está disponible en cartelera.

Malos padres, de José Ramón Alama, recaudó RD$ 26.3 millones por 87,034 asistencias, apenas RD$ 737,554 de diferencia respecto a Colao 2. Mientras, Teacher Mechy, también de Frank Perozo, logró recaudar RD$ 21.6 millones, una diferencia de RD$ 63.3 millones respecto al presupuesto ejecutado de RD$ 84.9 millones. Estas tres comedias equivalen al 70 % del recaudo ascendente en RD$ 107,321,839, según la entidad estatal.

Conforme los datos, las producciones distribuidas por Caribbean Cinemas acumularon RD$ 75,178,777 por la visita de 245,346 dominicanos.

Freddy fue una producción cinematográfica con un presupuesto ejecutado de RD$ 99.5 millones, la de más alto presupuesto del año pasado. Sin embargo, el drama biográfico sobre el fallecido Freddy Beras Goico, apenas recaudó RD$ 9.4 millones. La paradoja se refleja en producciones que, a pesar de inversiones significativas, no lograron equilibrar sus cuentas.

Filmes como Un novio para mamá (RD$ 3.3 millones) apenas recaudó el 6.6 % de su presupuesto situado en RD$ 49.6 millones; La soga 3 (RD$ 3.1 millones) retornó el 33.6% de su monto invertido en RD$ 9.2 millones; Danny 45 con RD$ 1.1 millones, ejecutó RD$ 28.2 millones, Cuarencena reportó el 1.8% por concepto de recaudación (RD$ 1.4 millones) respecto su monto de RD$ 75.1 millones.

Con una ejecución de RD$ 70 millones, El método, de David Malher, llegó a los RD$ 1.4 millones en taquillas en el territorio dominicano, es decir, el 2% de lo invertido. Rango de honor (RD$ 1 millón) y Balada de los cuervos (RD$ 9.4 millones), continúan.

Las 18 películas restantes representan el 2.7 % del recaudo total. Según los datos atrajeron 8,825 personas a la pantalla grande por RD$ 3,003,600. El documental Ramona recaudó RD$ 542,850, menos del 1% de su inversión situada en RD$ 40 millones, seguido de Croma Kid que generó RD$ 355,900 por venta de taquillas, frente a su presupuesto situado en RD$ 75.9 millones,

La dupla cinematográfica Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso apostaron por Seropositivo, un largometraje basado en una historia real y coproducida entre Argentina y Quisqueya, lo que conllevó un presupuesto de RD$ 57.3 millones. De acuerdo con los datos, su recaudación en las salas de cine dominicanas fue de RD$ 318,200, un 0.5 % de su inversión, siendo la de más bajo retorno.

La película El plan, del productor Adolfo López Sojo, recaudó RD$ 214,600 por la asistencia de 722 personas, lo que significó menos del 1.02 % del presupuesto ejecutado, que fue de RD$ 20.8 millones.

Si bien aún no se reporta la asistencia de espectadores a El año del tigre, el largometraje de Yasser Michelén, ejecutó RD$ 81.2 millones, convirtiéndose en la cuarta producción más cara del 2023, sólo por debajo de Freddy (RD$ 99.5 millones), Colao 2 (RD$ 89.9 millones) y Teacher Mechy (RD$ 84.9 millones).

El cineasta Ángel Muñiz estrenó Sola a los 40’s y reportó una ejecución de RD$ 38.3 millones al Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (Cipac). Pero los datos establecen que apenas recaudó RD$ 134,050 por la venta de taquillas. Su homólogo, José María Cabral recreó la deforestación de los parques nacionales en República Dominicana. El documental Tumba y Quema contó con RD$ 29.9 millones de financiamiento, pero sólo logró un recaudo de RD$ 121,450.

Los documentales Orgullo de Quisqueya y Renacer, recaudaron RD$ 75,725 y RD$ 64,725, es decir, una diferencia de RD$ 11,000 entre ambos. Su director Tito Rodríguez contó con presupuestos ascendentes a RD$ 6.9 millones y RD$ 26.5 millones, respectivamente.

Un novio para mamá, del director general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Roberto Ángel Salcedo, ejecutó un presupuesto de RD$ 49.6 millones, no obstante, recaudó RD$ 3.3 millones, para un 6.6 % de la inversión. Asistieron 11,355 cinéfilos.

En movimiento, de Andrés Curbelo, logró RD$ 52,500, un 45.8 % más que Historia de un crimen (RD$ 36,000); un 46.5 % respecto “La estrategia del mero”, Edgar de Luque Jácome, (RD$ 35,825) y RD$ 16,675 más que El vendedor de arte, de Marcel Fondeur, (RD$ 35,825). En tanto, Brujería unos RD$ 28,175. Según las estadísticas recopiladas por Acento, el filme de Curbelo contó con un presupuesto de RD$ 45 millones, el de Fondeur unos RD$ 38.4 millones y el de Luque Jácome, unos RD$ 52.9 millones.

Mientras, Yaque fue el largometraje menos taquillero del año pasado, al totalizar RD$ 24,100, pero contó con un presupuesto de RD$ 26.9 millones, RD$ 739,689 menos que Consuelo (RD$ 27.6 millones). Esto demuestra un escenario que refleja los desafíos económicos de las producciones dominicanas.

Las producciones Convivencia (RD$ 388,175), Rango de honor (RD$ 1 millón) y Balada de los cuervos (RD$ 9.4 millones), No me conoces (RD$ 143,325), La hembrita (RD$ 77,725) y Caamaño (RD$ 354,450), les continúan con sus ingresos por la venta de boletos, no obstante, al Acento recopilar las resoluciones del Cipac, no obtuvo los presupuestos de estos largometrajes.

Boca Chica reportó un presupuesto de RD$ 12.4 millones, seguido de La industria en RD con RD$ 16 millones y La ternura con RD$ 60 millones.

Balada de los cuervos, No me conoces, Convivencia, Pies en la arena, Rango de honor, Malos padres, La hembrita, Historia de un crimen y Brujería, fueron los largometrajes que aún no cuentan con los montos aprobados por la DGCine y validados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al cierre del 30 de enero de este año.

El capítulo cinematográfico del 2023 cerró, los números revelan un panorama diverso para el llamado Séptimo Arte en República Dominicana. Aunque los ingresos por taquilla han experimentado un crecimiento paulatino, la brecha que persiste respecto a los niveles prepandémicos sigue siendo notable.

Las “carcajadas” siguen trazando las pautas en las producciones nacionales

El telón del 2023 refleja un tapiz de preferencias cinematográficas. De los RD$ 107.3 millones que resonaron en las taquillas, ocho comedias se alzaron como las reinas indiscutibles, coronando la industria con una recaudación de RD$ 80 millones. Pero entre risas y lágrimas, el género de drama también dejó su huella, aportando RD$ 22.3 millones y cautivando a 73,000 espectadores con 12 historias.

Si bien sólo se estrenó una película de acción, La soga 3, de Manny Pérez, logró posicionarse en el tercer género más visto, al recaudar RD$ 3.1 millones por 10,386 espectadores. Los datos suministrados por la DGCine establecen que el género documental recaudó RD$ 1.4 millones, seguido del crimen con RD$ 250,600 y el horror con RD$ 28,175.

Sin embargo, las extranjeras siguen siendo las predilectas por los dominicanos, al acumular 3,584,480 cinéfilos. Los espectadores que prefirieron las internacionales generaron RD$ 1,041.7 millones, es decir, similar al presupuesto de RD$1,830 millones de 16 proyectos cinematográficos validados por el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (Cipac), en enero del 2023.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) establecen que los ingresos por taquillas están en un crecimiento paulatino. Si bien se estrenaron 34 películas en 2023, aún les falta el 43.3 % para nivelar el recaudo del 2019, situado en RD$ 189.3 millones por 28 largometrajes. Entre ambos períodos se establece una diferencia de RD$ 81.9 millones.

En 2020, se estrenaron nueve filmes que atrajeron a las salas de cine 46,996 cinéfilos. Esto permitió ingresos de RD$ 10.8 millones, siendo el más bajo de los últimos cinco años. Mientras, en 2021 ascendió a RD$ 42.3 millones por 20 largometrajes y la asistencia de 158,974 películas y el 2022 cerró con RD$ 101.5 millones, es decir, RD$ 5.7 millones menos que los RD$ 107.3 millones del año pasado, evidenciando un crecimiento de 5.7 %.

Conforme las estadísticas publicados por la ONE, 120 producciones dominicanas han recaudado RD$ 451,397,629 por la venta de boletos en las salas de cine en los últimos 5 años.

Los datos muestran que, a pesar de los esfuerzos y la variedad de propuestas, aún queda un trecho para alcanzar y superar las cifras de años anteriores. En este juego entre luces y sombras, la pantalla grande dominicana se enfrenta a un desafío: superar la conversación para que exista rentabilidad en las filmaciones locales.