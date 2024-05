Your browser doesn’t support HTML5 audio

13/05/2024 · 10:00 AM

Los reality shows o programas de telerrealidad pertenecen a un género televisivo que documenta situaciones sin guion que resalta lo dramático y conflictivo de la vida de los personajes. Los más famosos en los últimos años han sido Keeping Up with the Kardashians, Selling Sunset y Survivor, y República Dominicana ha sido el destino de filmación de muchos de ellos.

Desde 2011 hasta 2022, Quisqueya fue la casa de grabación de 46 programas de telerrealidad, acción que conllevó un presupuesto aprobado de RD$ 1,786.7 millones, cantidad que puede aumentar cuando se validen los gastos de los proyectos Sin límite e Isla 2022. Solo nueve se filmaron bajo los incentivos del Artículo 39 de la Ley de Cine, lo que significa un presupuesto aprobado de RD$ 786.8 millones.

El primer proyecto de telerrealidad que registró la Dirección General de Cine (DGCine) fue Love in the wild, temporada 2. El programa contó con un presupuesto de RD$ 114.2 millones y el director David Dryven movilizó a 20 solteros a una selva remota para encontrar el amor. Mientras, el de mayor presupuesto aprobado fue L’Lie de L’ amor, de David Gauther, con RD$ 258.6 millones, ambos fueron grabados fuera de la legislación cinematográfica.

Los directores Mustafa Kazan y Ebru Atasav filmaron tres temporadas de Survivor versión Turquía entre 2014-2016 en República Dominicana. Contaron con un presupuesto conjunto de RD$ 454.5 millones avalados en el Artículo 39.

En el caso de The Caribbean Life, fue grabada seis temporadas a cargo del director Steve Ginsberg en Quisqueya. Fue entre 2016 y 2018 y un presupuesto de RD$ 3.4 millones. Jacob Jurrs, con el Artículo 39, filmó dos temporadas del programa de telerrealidad combinado con un espectáculo de juegos Malibu Games. DGCine reportó un presupuesto de RD$ 136.7 millones.

Cinco parejas en crisis viajaron hasta un enclave de lujo para fortalecer o terminar su relación. Esto sucedió en La isla de las tentaciones, que fue grabada en República Dominicana durante varios años y en diferentes orígenes.

La versión en inglés, creada por Dumitrescu Tiberiu, fue en 2020 con un presupuesto de RD$ 3.5 millones, concomitantemente la española fue de RD$ 22.6 millones. Temptation Island: Love Or Leave (2021), versión neerlandés, contó con un presupuesto de RD$ 24.9 millones; y la del 2022, dirigida por Meritxell Estruch, fue de RD$ 70.6 millones.

Dinamarca y Países Bajos filmaron su propia versión de Fboy Island, con un presupuesto de RD$ 55 millones. Los dos proyectos fueron dirigidos por Troels Lund en 2022. Además, las temporadas 16 y 17 de El conquistador del fin del mundo tuvo RD$ 16.9 millones.

Los programas de telerrealidad se caracterizan por regresar a República Dominicana para sus nuevas versiones o temporadas, dándole continuidad a las locaciones y dinamizando la industria cinematográfica nacional.