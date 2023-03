Lo que debes saber antes de los Premios Oscar 2023

Especial de Faurys Martínez

La edición 95 de los Premios de la Academia ya casi está aquí y tras la gran bofetada que sacudió al mundo (especialmente a Chris Rock) no esperen ver a Will Smith en la ceremonia de este año, ya que fue vetado de los Oscar por 10 años. Pero a pesar de los imprevistos que siempre pueden ocurrir en una transmisión en vivo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas da continuidad a esta celebración del séptimo arte.

Aquí está todo lo que debes saber sobre los Premios Oscar 2023.

¿Cuándo son los Oscar 2023?

Los premios Oscar se llevarán a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles a las 9:00 p.m para República Dominicana. Los premios se transmiten por cable, a través del canal ABC y para República Dominicana por Teleantillas según la página oficial de la Academia.

¿Quién será el anfitrión de los Oscar 2023?

Jimmy Kimmel será el anfitrión por tercera vez. La última vez que presentó en 2018, también fueron los últimos Oscar que contaron con un presentador en solitario.

El año pasado, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes fueron anfitrionas como trío. En un anuncio para el programa de este año con el estilo de “Top Gun: Maverick”, Kimmel hizo su humilde caso de ser la persona adecuada para el trabajo y señaló que no puede ser abofeteado porque “llora mucho”.

¿Quiénes serán los presentadores de los Oscar 2023?

La primera ronda anunciada de presentadores son: Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone , Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

¿Qué películas están nominadas a Mejor Película en los Oscar 2023?

Las 10 películas que compiten por el máximo galardón son:

Todo tranquilo en el frente (Netflix)

Avatar: The Way of Water (En los cines)

The Banshees of Inisherin (HBO Max)

Elvis (HBO Max)

Everything Everywhere All at Once (Amazon Prime)

The Fabelmans (En los cines)

Tár (En los cines)

Top Gun: Maverick (Paramount+)

Triángulo de la tristeza (En los cines)

Ellas hablan (En los cines)

¿Habrá presentaciones musicales?

Hay una lista completa de actuaciones musicales, con Rihanna interpretando Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever y Kala Bhairava cantando Naatu Naatu de M. M. Keeravani, banda sonora de RRR. Aún no se sabe oficialmente si Lady Gaga cantará Hold My Hand, de Top Gun: Maverick, durante el espectáculo.