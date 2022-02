Lista de ganadores de los Premios Goya, con "El buen padrón" como las más triunfadora

"El buen patrón" consiguió el Goya a la mejor película en los premios de este año, una edición, la número 36, en la que por primera vez se otorgó un Goya internacional, que recibió la actriz australiana Cate Blanchett, mientras que José Sacristán recogió el de Honor.

"El buen patrón", la sátira laboral de Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, fue la triunfadora de los Goya 2022, con seis premios, en una edición que el galardón del cine iberoamericano fue para "La cordillera de los sueños", del chileno Patricio Guzmán.

En una edición que regresó a la presencialidad tras la del año pasado en la que los ganadores recibieron los premios sentados en sus casas debido a la pandemia, la película de León de Aranoa cumplió los pronósticos, ya que llegó como la gran favorita, con una cifra récord de veinte nominaciones.

De ellas, se concretaron seis: mejor película, dirección, guion original, montaje, música y actor protagonista.

Bardem confirmó las quinielas como ganador del Goya y se lo agradeció en especial a Penélope Cruz: "Es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días", dijo.

Mientras que "Maixabel", una cinta de Iciar Bollain sobre el reencuentro de la viuda de una víctima del grupo terrorista ETA con el asesino de su marido, se quedó con tres, mismo número que "Mediterráneo", sobre el drama de la inmigración. "Las leyes de la frontera" fue la sorpresa de la noche al conseguir cuatro Goyas, de categorías técnicas.

Sin embargo, la película española más premiada internacionalmente en los últimos meses, "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar, se fue de vacío, pese a tener ocho candidaturas, entre ellas la de Penélope Cruz, como actriz principal -premio que fue para Blanca Portillo por "Maixabel".

Cruz está nominada al Óscar por su papel, al igual que Alberto Iglesias por la banda sonora, que ni siquiera era candidato al Goya por este trabajo, sino por la música de "Maixabel". Junto a ellos, Javier Bardem también podrá llevarse su segunda estatuilla por "Being the Ricardos" y Alberto Mielgo la primera por su corto de animación "The Windshield Wiper".

Los cuatro oscarizables protagonizaron una foto histórica, sobre la alfombra roja, por la que también desfiló una espectacular Cate Blanchett, que recogió el primer Goya Internacional de los premios del cine español.

"Espero cumplir el sueño de trabajar con ella el próximo año y que forme parte de nuestra familia artística", indicó Almodóvar, que tiene previsto rodar con Blanchett una adaptación cinematográfica del libro de relatos "Manual para mujeres de la limpieza", de Lucía Berlín.

Blanchett provocó el nerviosismo de Penélope Cruz cuando le deseó con cariño y admiración que se lleve el Óscar y aseguró que, cuando estaba en el instituto, vio la obra de Luis Buñuel y eso cambió por completo la forma en la que veía el mundo.

Otro homenaje fue para el gran José Sacristán, Goya de Honor de esta 36 edición, con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, tanto en España como en Argentina.

Su discurso, recordando con humildad que se siente feliz por poder seguir trabajando, fue uno de los momentos emotivos de una gala llena de música -con Joaquín Sabina compartiendo escenario con Leiva y C.Tangana estrenando una canción nueva-, algo de humor y muchos presentadores, pero ningún conductor de la noche.

Casi tres horas de gala en la que el único acento latino fue el del Goya a "La cordillera de los sueños", recogido por su productora ante la ausencia de Guzmán, que ha dedicado cincuenta años a hablar de la memoria y de la historia de su país natal.

Otros premios de la noche fueron los de mejor dirección novel para Clara Roquet por "Libertad", película que se llevó además el de mejor actriz de reparto para Nora Novas, aunque no el de actriz revelación, categoría en la que estaba nominada la colombiana Nicolle García, quien recibió un emotivo mensaje por vídeo de su hermana cuando se anunciaron los nombres de las candidatas.

Unos Goya aún con mascarilla pero con una mayor relajación, con una fuerte afluencia de público para ver a las estrellas pasear por la alfombra roja y que, como reivindicación política, tuvo a la directora de cine afgana Sharaa Karimi, que pidió "por favor" a todos los cineastas del mundo que alcen su voz en defensa de Afganistán.

La Lista de los ganadores

GOYA DE HONOR

José Sacristán

GOYA INTERNACIONAL

Cate Blanchett

1. MEJOR PELÍCULA

"El buen patrón" (Fernando León de Aranoa)

2. MEJOR DIRECCIÓN

Fernando León de Aranoa ("El buen patrón")

3. MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Blanca Portillo ("Maixabel")

4. MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem ("El buen patrón")

5. MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Valentina"

6. MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

"Quién lo impide" (Jonás Trueba)

7. MEJOR GUION ORIGINAL

Fernando León de Aranoa ("El buen patrón")

8. MEJOR GUION ADAPTADO

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría ("Las leyes de la frontera")

9. MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

"La cordillera de los sueños" (Patricio Guzmán; Chile)

10. MEJOR PELÍCULA EUROPEA

"Otra ronda" (Thomas Vinterberg; Dinamarca)

11. MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Pau Costa y Laura Pedro ("Way Down")

12. MEJOR MONTAJE

Vanessa L. Marimbert ("El buen patrón")

13. MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Kiko de la Rica ("Mediterráneo")

14. MEJOR ACTOR DE REPARTO

Urko Olazabal ("Maixabel")

15. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Nora Navas ("Libertad", de Clara Roquet)

16. MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

Clara Roquet ("Libertad")

17. MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Te espera el mar, de María José Llergo ("Mediterráneo")

18. MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Zeltia Montes ("El buen patrón")

19. MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"The Monkey" (Lorenzo Degl'Innocenti y Xosé Zapata)

20.MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"Mama" (Pablo de la Chica)

21.MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

"Tótem loba" (Verónica Echegui)

22.MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Chechu Salgado ("Las leyes de la frontera")

23. MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

María Cerezuela ("Maixabel")

24. MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez y Nacho Díaz ("Las leyes de la frontera")

25. MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

"Mediterráneo"

26. MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Balter Gallart ("Las leyes de la frontera")

27. MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Vinyet Escobar ("Las leyes de la frontera")

28. MEJOR SONIDO

Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech y Marc Orts ("Tres")

