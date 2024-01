A veces, recurrir a formas poco convencionales de narrar historias no es precisamente el mejor camino para crear un impacto perdurable en la memoria colectiva. Este es el principal problema de Leave The World Behind. Una cosa es construir tensión en base a incógnitas y otra muy diferente es arrastrar al público hacia un interminable laberinto de ideas inacabadas con la supuesta intención de que cada quien saque sus propias conclusiones.

La película original de Netflix escrita y dirigida por Sam Esmail en base a la novela de Rumaan Alam explora el pánico colectivo ante el desplome inminente de la tecnología y el efecto inmediato en la vida de dos familias que se ven unidas frente a una realidad predistópica.

La pareja conformada por Amanda y Clay Stamford (Julia Roberts e Ethan Hawke) y sus hijos Archie y Rose (Charles Evans y Farrah Mackenzie) organizan una escapada de un fin de semana a un lujoso condominio Airbnb en las afueras de Long Island. Desde el principio se vislumbran situaciones surrealistas que dan a entender que será una estadía accidentada.

La primera noche irrumpen la lujosa propiedad GH Scott (Marhershala Ali) y su hija Ruth (Myha’la) aduciendo ser los propietarios de la misma y solicitando les permitan pasar la noche en el lugar debido a una serie de apagones que los han desviado de su destino.

A partir de entonces, se despliega una historia compuesta a base de conjeturas y suposiciones de que rayos está pasando. Teorías conspirativas, ataques cibernéticos, terrorismo. El guión no escatima recursos en revelar lo menos posible en aras de conservar el suspenso, todo lo cual es un arma de doble filo pues todo redunda lastimosamente en una trama sosa, anodina y carente de interés.

De nada valen los elegantes méritos formales, que por cierto el filme ostenta de sobra, si la finalidad fundamental de entretener se ve socavada por una narrativa que no lleva a ninguna parte.

De todos modos, Leave The World Behind es hermosa de contemplar, su elenco estelar hace lo que puede con el tambaleante material dramático y consta de unos cuantos efectos visuales muy convincentes, pero no es suficiente para disipar el tedio. Y como si fuera poco, el final, que pudo haber sido el clímax redentor de casi 2 horas y media de una densa y deprimente nebulosa, deja al público con más incógnitas que cuando empezó. No en balde, se rumora que Leave The World Behind pudiera convertirse en el Spin-off de una serie de Netflix, lo cual no nos sorprendería en absoluto.

FICHA TECNICA:

Título original: LEAVE THE WORLD BEHIND

Género: Misterio, suspenso y drama

Año: 2023

Duración: 2 hrs 20 min

País: Estados Unidos.

Director: Sam Esmail

Productor: Sam Esmail, Marisa Yeres Gill, Lisa Roberts Gillan, Chad Hamilton, Julia Roberts

Guión: Sam Esmail

Música: Mac Quayle

Edición: Lisa Lassek

Fotografía: Tod Campbell

Reparto: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon,

Myha’la.

Distribución: Netflix