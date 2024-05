Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los espectadores recuerdan a Friends (1994) como una de las series televisivas más populares de inicios de los 2000. David Crane fue su creador y apostó a 10 temporadas para contar las vidas de Rachel, Phoebe, Mónica, Ross, Joey y Chandler durante sus amoríos, asuntos personales y profesionales.

Juegos de Tronos, Grey’s Anatomy, Peaky Blinders, House of Cars, se destacan en el público global por su variada temática, longitud de temporadas y ser de ficción, audiovisuales que han calado en el gusto popular de los cinéfilos. En América Latina Grachi, Violetta y La Familia Peluche, se destacan.

La primera serie de televisión filmada en República Dominicana fue The Challenge: Battle of the exes, de Justin Booth, y contó con un presupuesto aprobado de RD$ 65 millones en 2011.

Desde la promulgación de la Ley de Cine este segmento de audiovisuales ha crecido y penetrado en la filmación de proyectos extranjeros en Quisqueya. Las estadísticas de la Dirección General de Cine (DGCine) lo confirman, al destacar que el 38.3 % del presupuesto aprobado RD$ 16,750.1 millones para el rodaje de extranjeros fue por el renglón de series. Es decir, RD$ 6,292.3 millones para 84 proyectos.

La Ley de Cine establece que podrán acogerse a los incentivos fiscales las obras audiovisuales como películas, series y miniseries de televisión para distribución nacional o internacional, avalados en el crédito fiscal transferible de un 25 % de los gastos realizados en República Dominicana, pero el presupuesto ejecutado debe ser igual o mayor a US$ 500,000.

Si bien solo 16 producciones se acogieron al Artículo 39, su presupuesto ascendió a RD$ 4,465.6 millones, o el 70.9 % de los RD$ 6,292.3 millones aprobados para la creación de series de televisión, monto que incrementará cuando la DGCine valide los gastos de tres proyectos.

Las 68 series restantes se grabaron fuera de la legislación, por un presupuesto de RD$ 860.4 millones, según los datos.

En 2017 se caracterizó por ser el año de mayor cantidad de series filmadas en suelo nacional, con un total de 23 producciones que tuvieron un presupuesto conjunto de RD$ 762.2 millones, de los cuales, cuatro se acogieron al Artículo 39 por un monto de RD$ 624.8 millones, lo que equivale a RD$ 156 millones en crédito fiscal (25 %).

La DGCine reportó la grabación de 19 series por RD$ 2,929.9 millones en 2018, lo que significa el período de mayor presupuesto aprobado durante los últimos 11 años. Sin embargo, RD$ 2,802.2 millones fue el monto de seis audiovisuales acogidos a la Ley de Cine.

Entre 2018 y 2019 el presupuesto pasó de RD$ 2,929.9 millones a RD$ 680.3 millones, debido a las 19 y seis series, respectivamente, filmadas en el país.

En 2019, estableció la DGCine, que dos series de televisión se acogieron al Artículo 39, Desafío súper regiones, de Hugo Armando Ardilla Pinzón, por RD$ 60.5 millones, y W Project, de Mustafa Kazan, con RD$ 570.2 millones, lo que evidencia el potencial de destino fílmico de República Dominicana.

Por la pandemia COVID-19, se filmaron dos producciones por RD$ 116.4 millones, pero en 2021 se recuperó la industria televisiva con la presencia de 14 audiovisuales con un presupuesto de RD$ 1,035.1 millones. Asimismo, en 2022 contó con nueve equipos de series y registraron RD$ 329.6 millones.

Una de las características de las series es que se difunden de manera periódica, donde cada capítulo muestra una continuidad o una temática parecida entre los episodios.

The I Land, de Jonathan Scarfe, contó con un presupuesto de RD$ 966.2 millones en 2018, siendo la serie de mayor presupuesto filmada en Quisqueya desde 2011 hasta 2022. Pisándole los pies, Survivor Project, con RD$ 905.4 millones, X Project, con RD$ 575.2 millones; E Project, RD$ 554.4 millones; de Mustafa Kazan.