Lo que se hereda: La indagación cinematográfica de un laberinto familiar.

Perfil de la directora

Victoria Linares Villegas, es una cineasta dominicana con un cuerpo de trabajo que indaga en la memoria y la identidad cuir mediante la autoetnografía. “Queer”, “es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra queer…”

Premios

Los premiados cortometrajes de la autora fueron selección oficial en los festivales “New Orleans Film Festival”, “Atlanta Film Festival”, “Shorts México”, y “AMOR Festival Internacional de cine LGBTQ+”. Victoria formó parte del alumnado del Caribbean Film Academy del Third Horizon Film Festival en 2021. Su primer largometraje, “Lo que se hereda”, se estrenó en marzo del 2022, ha sido selección oficial en los festivales True/False Film Fest, BFI Flare London LGBTQIA+ Film Festival, BAFICI y Fine Arts RD, obteniendo mención a mejor documental.

Título original: Lo Que Se Hereda.

Dirección: Victoria Linares Villegas.

Guionista: Victoria Linares Villegas.

Género: Documental

País: República Dominicana

Fecha de estreno: 3 de marzo de 2022

Duración: 84 minutos

Sinopsis

“Lo Que Se Hereda” retrata la búsqueda de Oscar Torres, un cineasta dominicano olvidado quien fue políticamente activo durante la dictadura. Este conocimiento lleva a la cineasta por un camino de autocuestionamiento y descubrimiento lúdico.

Producción Por: Victoria Linares Villegas. Wendy Muñiz. Marissa Rodríguez. Oz Rodríguez. Guillermo Zouain.

Dirección de fotografía: Francisca Sáez Agurto

Edición:Melisa Miranda Ulloa

Sonido:Alain Muñiz

Dirección de Arte:Stephanie Schmidt Pellerano. María José (ayudante)

Reparto:

Victoria Linares Villegas: como Victoria

Milvio Linares: como Milvio

Héctor Then: Encargado de videoclub

Amarilis Villegas: como Amarilis

Desde una óptica intimista, narrado a muchas “voces” o diferentes ángulos, Victoria Linares traza el entramado de una arqueología cinematográfica que integra la cotidianidad, la ficción y la investigación, para construir una amalgama de historias (familiares) superpuestas que le faciliten escudriñar en las intríngulis artísticas, políticas y sociales de uno de los pioneros de la realización cinematográfica en la República Dominicana, Oscar Torres de Soto, considerado el primer cineasta dominicano de renombre internacional, que nació el 5 de noviembre de 1931 en Guantánamo, Cuba.

El formato visual de este originalísimo documental, se revela sobre la base del pastiche (https://definicion.de/pastiche/). El conjunto está logrado cruzando historias, montadas con imágenes fijas y en movimientos, que a su vez crean un cosmos de microrrelatos. Ese dinámico recurso le facilita a la directora fabular con una libertad extraordinaria, sin tener que someterse a la rigidez de un género. Como estrategia de su búsqueda arqueológica, hay un poco de todo: álbumes de fotos, trozos amarillentos de los primeros filmes realizados por Oscar, fragmentos de sus guiones, titulares de prensa, comentarios relacionados a la crítica de cine que, siendo muy joven, escribía el cineasta, animación, dramatización teatral, borrosos videos familiares, entrevistas, conversaciones telefónicas, momentos ficcionados, documentos de archivos insertados de manera ingeniosa, y a la vez la voz off de la directora que, de momento, aparece para dar cierta pinceladas irónicas y humorísticas al panorama audiovisual.

El universo de “Lo que se hereda”

En este documental, la narrativa visual fluye desde la creatividad de un guion sumamente original y verosímil. A pesar de que su montaje no es convencional o lineal, la historia no se percibe como un film truculento, no hay dicotomía respecto a los diferentes usos del lenguaje como medio expresivo. La intención es clara: Victoria Linares anda indagando cualquier pista que la aproxime al universo personal y creativo del cineasta Oscar. Importa poco qué y por dónde escrute para lograr su objetivo o encontrar información respecto a su pariente Oscar Torres. No interesa que el estilo de su proyecto sea fragmentado, que el pegamento se use para jugar con los tiempos del montaje; cada plano, cada escena, cada secuencia, se compacta para lograr la unicidad del documental. En apariencia, el proyecto exhibe una dispersión creativa o “efectista” que atrapa y sorprende la atención del espectador, pero siempre apela al constructo de un tema único. Es admirable que una cineasta tan joven haya logrado un producto tan libre, creativo y de originalidad estética.

El discurrir cinematográfico del documental se alimenta de pormenores familiares tragicómicos, que la directora expone con una honestidad asombrosa. Ella no solamente muestra desde afuera porque es actriz, hija, nieta, prima de su propia película. Su sangre está involucrada en lo que busca. Y como un todo genético que está involucrado en el drama, afloran sus conflictos de género y tabúes con su núcleo familiar, en especial con su madre. No tiene gran valor que el detalle o la intimidad (sea sobre su preferencia lésbica) o que la información esté insertada de forma simultánea o superpuesta; poco a poco, esos pequeñísimos momentos toman formas y se convierten en una pieza más del rompecabezas respecto al pasado enigmático del cineasta dominicano.

“Las cosas de mi niñez están despareciendo: fotos, vídeos, peluches. Es una costumbre en nuestra familia, botar nuestras pertenencias. No sé si es que hay un sentimiento de qué nada vale…”. Desde esta nostálgica afirmación de carácter lapidaria, Victoria inicia la “jungla” laberíntico familiar en búsqueda de su primo lejano, Oscar Torres. Ese inicio denota las pérdidas de los objetos como si fuese una metáfora que alude a los diluidos recuerdos y la amnesia familiar. La sentencia sintetiza de forma simbólica el título del documental, “Lo que se hereda”. ¿Y qué es lo que se hereda, los genes o el contexto familiar?

Este proyecto escrito y dirigido por Victoria Linares, es más que un documental en búsqueda de los orígenes de un familiar cineasta dominicano, es también un gran documento que debería formar parte de la memoria audiovisual del Archivo General de la Nación.

cC