Escena de Knock At The Cabin (Llaman A La Puerta).

Escena de Knock At The Cabin (Llaman A La Puerta).

Han pasado veinticuatro años desde que el director, guionista y productor de origen hindú M. Night Shyamalan nos sorprendiera a todos con la extraordinaria historia de fantasmas The Sixth Sense. Desde entonces su carrera ha experimentado un sinnúmero de altibajos que denotan inconsistencia en la calidad temática de sus puestas en escena. Sin embargo, debemos reconocer que sus historias se alejan de los esquemas del thriller típico hollywoodense. Sus películas tienen en común la palpable influencia de Spielberg y Hitchcock, manipulación creativa de la camara y, por supuesto, los giros inesperados que se han convertido en marca distintiva.

Knock At The Cabin es una película de terror psicológico basada en la novela The Cabin At The End Of The World del 2018 escrita por Paul Tremblay. Cuenta la historia de una familia compuesta por los esposos Erick (Johathan Groff) y Andrew (Ben Aldridge) y su pequeña hija adoptiva Wen (Kristen Cui) quienes, mientras están de vacaciones en una remota cabaña en una zona boscosa en Pensilvania, reciben la visita inesperada de cuatro lúgubres personajes que irrumpen a la fuerza.

Hasta aquí es la convencional historia de invasión doméstica. Las cosas adquieren un matiz aún más aterrador cuando revelan a la familia que el motivo de su presencia es, por un lado, alertarles que la única forma que evitar que ocurra el apocalipsis es sacrificar a uno de sus miembros y por el otro asegurarse que el sacrificio se lleve a cabo.

Los intrusos, Leonard (Dave Bautista), Redmond (Rupert Grint), Sabrina (Nikki Amuka-Bird) y Adriane (Abby Quinn) han tenido visiones con pautas muy específicas que los han conducido a las puertas de esa cabaña con un propósito muy definido, demostrar a la familia que sus visiones proféticas son de hecho ciertas y están dispuestos a extremos indescriptibles para demostrarlo. Por otro lado, Erick y Andrew deberán encarar el dilema de si sus irruptores son un grupo de fanáticos radicales o los funestos emisarios de una aniquilación inminente.

En definitiva, lo mejor de la película es Dave Bautista y lo que hace al construir un personaje matizado de amplias contradicciones, es una mole intimidante y a la vez un ser sereno, sensible y de buenos modales, cuyo propósito no es imponer un dogma, sino lograr que Erick y Andrew comprendan la magnitud del sacrificio que se les pide y las consecuencias que conlleva. Otro personaje estupendamente delineado es el Andrew de Ben Aldridge, quien se rehúsa enérgicamente a aceptar la teoría de los intrusos y la considera la patraña de un culto apocalíptico, su actuación imprime dramatismo y verosimilitud a una historia cuya credibilidad se tambalea por momentos.

Knock At The Cabin no es la mejor película de Shyamalan pero ofrece el entretenimiento y la tensión necesarias para ser uno de sus mejores esfuerzos de su etapa reciente. Es un filme bien construido, bien fotografiado y bien actuado, en el que la forma se impone al fondo, por demás carente de profundidad temática.

Ficha técnica

Título original: Knock At The Cabin (Tocan A La Puerta)

Género: Misterio, suspenso y drama

Año: 2023

Duración: 1 hr 40 min

País: Estados Unidos

Director: M. Night Shyamalan.

Productores: M. Nighy Shyamalan, Marc Bienstock, Ashwin Rajan

Guión: M. Nighy Shyamalan, Steve Desmond, Michael Sherman

Música: Herdís Stefánsdóttir

Fotografía: Jaris Blaschke, Lowell A. Meyer

Edición: Noemi Katharina Preiswerk

Reparto: Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird

Kristen Cui, Abby Quinn, Rupert Grint.

Distribución: Universal Pictures