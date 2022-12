“JFK: caso revisado”: documental agudo de Oliver Stone

En JFK: caso revisado, el cineasta norteamericano Oliver Stone no busca con su investigación dar respuestas al magnicidio de Kennedy, sino, más bien, revindicar con lupa el espectro de preguntas sobre los poderes fácticos que ejercieron un papel clave en el nefasto episodio de la historia norteamericana en la calle Elm, casi como si fuera una versión extendida de su extraordinaria JFK, pero sin alcanzar nunca el nivel de revelación de la misma. Su material de denuncia me parece que funciona adecuadamente dentro de las convenciones del documental didáctico, con un ritmo que fluye como las páginas de un periódico cuando distribuye con cohesión y sentido de intriga los tópicos que examina.

Su argumento, basado en evidencia recientemente desclasificada sobre el caso y en el libro de no ficción "Destiny Betrayed: JFK, Cuba, and the Garrison Case", de James DiEugenio, se estructura alrededor de las entrevistas a expertos que discuten frente a Stone el asesinato del presidente John F. Kennedy ocurrido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas.

En términos estructurales, sigue las normas establecidas por los documentales más estandarizados, donde las aserciones de los investigadores a puertas cerradas son complementadas por la narración con la voz en off y unas cuantas escenas con material de archivo que, a modo retrospectivo, extienden como una revisión el cuestionario iniciado por primera vez en la película de 1991; como las pruebas de balística que desmontan la hipótesis de la "bala única" que hirió de muerte a Kennedy y el gobernador John Connally; las declaraciones de los testigos que arrojan dudas sobre la cronología de los movimientos de Lee Harvey Oswald inmediatamente después del asesinato; las inconsistencia de las evidencias mostradas por el informe ficcionalizado de la Comisión Warren; los testimonios de los médicos y las enfermeras del hospital Parkland Memorial que examinaron las heridas en la cabeza del presidente; la manipulación del cuerpo durante la autopsia realizada por agentes del Servicio Secretos; el expediente militar de Oswald y sus fotografías alteradas; los complots previos para matar a Kennedy en Chicago y Tampa a través de otros chivos expiatorios similares a Oswald; las mentiras fabricadas por las vacas sagradas de la CIA y los señores de la guerra del pentágono con la justificación necesaria para extender la guerra de Vietnam y mantener contentas a las élites del complejo industrial-militar.

A través de grabaciones desclasificadas y de imágenes históricas ensambladas con un montaje conciso, Stone reconstruye los fragmentos del complejo rompecabezas que durante años ha fascinado a historiadores e indagadores de todo tipo, con una mirada política que siempre apunta hacia los burócratas mezquinos que veían a Kennedy como una amenaza para el establecimiento de sus ideales conservadores y la extensión de la beligerancia.

En pocas palabras, ilustra sutilmente el poder de la cúpula militar en el escamoteo de documentos y evidencias fundamentales, así como el encubrimiento de los medios al servicio de los poderosos.

Quizá por esa necesidad de sintetizar los textos deja algunas cuestiones suspendidas en el aire. Sin embargo, su documental no se inclina en ser demostrativo con lecciones morales, sino que reivindica, con algunos apuntes, las incógnitas primordiales que intentan esclarecer el magnicidio más trágico ocurrido en el siglo XX.

Ficha técnica

Título original: JFK Revisited: Through the Looking Glass

Año: 2021

Duración: 1 hr 58 min

País: Estados Unidos

Director: Oliver Stone

Guion: Oliver Stone

Música: Jeff Beal

Fotografía: Robert Richardson

Reparto (voces y material de archivo): Oliver Stone, Whoopi Goldberg, Donald Sutherland

Calificación: 7/10