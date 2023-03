Hoy puedes ver Bantú Mamá en Centro Cultural Banreservas

Escena de Bantú Mamá, la película dominicana que se proyecta este jueves dos de marzo en el Centro Cultural Banreservas, de la calle Isabel La Católica de la Zona Colonial, con entrada libre hasta completar asientos.

El Centro Cultural Banreservas informó que este jueves (hoy, 2 de marzo) proyectará la premiada cinta dominicana Bantú Mamá, (Iván Herrera), a partir de las siete de la noche.

El drama, seleccionada como representación oficial de la República Dominicana en los Premios Oscars 2023, en la categoría Mejor Película Extranjera (Best International Feature), también ha sido seleccionada por la plataforma de exhibición a demanda Netflix, y está siendo vista por millares de espectadores de los países en que está disponible.

Se ha invitado a la proyección al director o a algunos talentos que actúan en la misma a fin de que intercambien con el público en torno a la producción, dijo Mijail Peralta Rodríguez, Gerente de Cultura de Banreservas.

Peralta Rodríguez dijo que el II Ciclo de Cine Dominicano ha presentado hasta ahora una selección de las mejores películas nacionales estrenadas en 2021, incluyendo: "Carajita", de los directores Ulises Porra y Silvina Schnicer, “Mosch”, (Juan Antonio Bisonó), el documental “Lo que se hereda”, (Victoria Linares Villegas), y “La encomienda”, (Pablo Giorgelli).El director del centro cultural Banreservas dijo que habrá un cine foro moderado por críticos de ADOPRESCI y recomendó al público cinéfilo interesado a reservar entrada llamando al teléfono 809 960 2094 o enviando un correo a: centroculturalbanreservas@ banreservas.com.

“Bantú Mama”, ha logrado críticas positivas de grandes medios especializados internacionales y de Hollywood, tales como Variety, The New York Times, The Wrap, IndieWire, The Hollywood Reporter, Deadline, además de la aprobación unánime de los críticos dominicanos, y en especial de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica.

La película de trama migratoria acaba de ser nominada a los Premios Soberano 2022, conjuntamente con su director. Este filme y coescrito con Clarisse Albrecht. Herrera se dio a conocer codirigiendo el documental La montaña (2017) junto a Tabaré Blanchard.