Escena de Hasta los huesos.

Título original: Bones and All. Año: 2022. Género: Drama/Terror. País: Italia. Dirección: Luca Guadagnino. Guion: Dave Kajganich. Novela: Camille DeAngelis. Elenco: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland. Duración: 2 horas 10 minutos

El director Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, 2017) adapta la novela de Camille DeAngelis del mismo título que cuenta la historia del primer amor entre Maren (Taylor Russell), una joven con una especial condición que cada vez más la aleja de la simple convivencia social y Lee (Timothée Chalamet), un vagabundo que vive marginado y con un pasado que le permite unirse a su nueva compañera sentimental.

Focalizada en los Estados Unidos de Ronald Reagan, “Hasta los huesos” (Bones and All), título que define la sustancia principal en que se sostiene la premisa de la película, empieza bastante fuerte introduciendo inmediatamente el tema de la antropofagia, aunque en su desarrollo va perdiendo intensidad.

Varios elementos tratan de explicar ciertos motivos de los personajes principales como la introducción de un grotesco personaje de nombre Sully (Mark Rylance), como mentor de Maren, en una especie de paternidad alternativa, quien le explica algunos aspectos de su condición y lo que esto puede significar para su vida futura.

Guadagnino con el guion de Dave Kajganich asume un estado de reiteración de elementos y cliché muy repetitivos sobre el deseo adolescente y la necesidad de libertad y reafirmación dentro de un mundo bastante incompatible con sus necesidades. Por ejemplo, podría haber sido el tema del vampirismo y también encajaría con la narrativa de esta historia.

El problema de su relato y realización es que el leit motiv afincado en la antropofagia se queda en un mero discurso morboso y no penetra en la capa de la crítica social ni en el retrato de una sociedad estadounidense ochentera.

Lo que pudiera salvar algunos de sus aspectos es la apropiada interpretación de Taylor Russell (Scape Room) y Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) quienes se involucran efectivamente en la piel de sus personajes otorgándole matices complejos a su estado de desesperación y búsqueda.

Un road trip que rueda por un camino poco concluyente llegando hasta un romance común que trata de mostrarse extravagante y escandaloso, pero que termina repitiendo lo mismo.