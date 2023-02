“Glass Onion: Un misterio de Knives Out”: secuela disfrutable

Hace ya tres años que Knives Out supuso, para mí gusto, algo ligeramente diferente en ese subgénero que se edifica mediante el dispositivo de whodunit, sobre todo porque añadía capas de misterio y actualizaba de manera lúdica la fórmula manoseada del detective que resuelve el crimen a puertas cerradas frente a los invitados peculiares que se encuentran atrapados en el rompecabezas sin resolución aparente, en una especie de homenaje a la novela policial de Agatha Christie donde la identidad del que comete el delito es la llave que abre la caja secreta de todas las interrogantes. Transmitía clasicismo sin abandonar las inquietudes posmodernas de los discursos culturales y sociopolíticos de la actualidad. Pero dicen que su director, Rian Johnson, un confesado amante de la ficción detectivesca (mostrado desde su escalofriante debut en “Brick”), no solo tenía planificada una secuela desde antes del estreno, sino que también coqueteaba con la posibilidad de dirigir distintas películas sobre su detective peculiar con dialecto sureño.

La primera de estas secuelas tiene como título “Glass Onion: un misterio de Knives Out” y he podido verla aprovechando su disponibilidad en la plataforma de streaming de Netflix, tras haberse exhibido brevemente por el Festival Internacional de Cine de Toronto. No sé si está por encima de la original como alegan algunos que la han aplaudido con reverencia, pero me atrevo a colocarla a la par en materia de entretenimiento. Me parece una secuela disfrutable, solvente, cuyo factor de sorpresa es tan afilado como un pedazo de vidrio roto al soltar sobre la plataforma las huellas de un misterio de vacaciones en el que nunca faltan los giros retorcidos y un coctel de personajes que siempre son cuestionados por la manera sinuosa en que ocultan las cosas. Las más de dos horas que dura son bien rítmicas y nunca me pesan por esa presencia estupenda de Daniel Craig como Benoit Blanc que, dicho sea de paso, funciona a mi juicio como si fuese el Hércule Poirot del siglo XXI.

A diferencia de la antecesora, donde gran parte de la narrativa ocurría en los interiores de una mansión, en esta ocasión la aventura se traslada a una isla privada en pleno apogeo de la pandemia de COVID-19 en 2020, en la que Benoit Blanc (Daniel Craig) se aparece de invitado en la residencia llamada Glass Onion perteneciente a Miles Bron (Edward Norton), el multimillonario de una empresa de tecnología (Alpha) que organiza un juego de misterio y asesinatos para unos huéspedes adinerados que esconden un pasado.

En general, la estructura narrativa me resulta placentera, a pesar de algunos registros mínimamente predecibles que adornan su superficie, sobre todo porque sigue la mecánica clásica del whodunit sin muchas desviaciones, en la que varias personas se congregan a discutir asuntos personales antes del episodio de asesinato que sirve de antesala para que el detective famoso utilice sus dotes deductivos frente al culpable. Las respuestas del misterio atraviesan sutilmente las rutas imprevistas en la que cada señal o golpe de efecto amplía el aparato de tensión.

En términos estéticos, Johnson captura la esencia de esos personajes en una puesta en escena que adquiere la tonalidad típica de los misterios de asesinatos de escapadas tropicales. Alcanza su punto fuerte en el diseño de vestuario de hilo veraniego y en una dirección de arte que construye la casa que parece pintada por David Hockney con decorados ampulosos y unos espacios amplios en los que predomina el uso del color con matices psicológicos.

Quizá el clímax se precipita como un cristal en el suelo por esa necesidad de Johnson de satisfacer a la policía de la inclusión de la cultura actual. Sin embargo, no me queda más remedio que disminuir mis quejas porque, sobre todo, es una secuela bastante entretenida que nunca pierde el sentido de equilibrio cuando mezcla la comedia con las fórmulas comunes del misterio whodunit. Una tercera parte me caería como anillo al dedo.

Ficha técnica

Título original: Glass Onion: A Knives Out Mystery

Año: 2022

Duración: 2 hr 19 min

País: Estados Unidos

Director: Rian Johnson

Guión: Rian Johnson

Música: Nathan Johnson

Fotografía: Steve Yedlin

Reparto: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson, Ethan Hawke,

Calificación: 7/10