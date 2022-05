¿Fue justo el Veredicto II Festival Fine Arts Hecho en RD? Si, pero…

Rafaela es un drama barrial que permite la mejor actuación que hasta ahora ha tenido Judith Rodríguez.

Alguna gente atribuye a Joan Manuel Serrat la frase “En materia de gustos no hay disgustos” pero se equivocan de autor. La expresión tiene origen griego/latino y textualmente dice: “De gustibus non est disputandum , que quiere decir: “Sobre gustos no se disputa”.la frase debió surgir durante la Edad Media, siendo traducida al latín clásico como “’De gustibus non disputandum”.

La frase es adecuada a propósito del veredicto ofrecido por los jurados del II Festival de Cine Fine Arts Hecho en casa, que nadie lo dude, es justo y soberano, aun cuando no pueda ni deba complacer todos los gustos que como se sabe, en materia de cine, son muchos, variados y contradictorios.

Juzgar personas, instituciones o productos de la creatividad humana, siempre ha de tener un margen propicio para la divergencia, el rechazo, la crítica, la observación y el análisis de las condiciones que, tal vez, se dejaron de tomar en cuenta.

El excelente drama familiar Carajita, en el veredicto de los jurados del II Festival de Cine Fine Arts Hecho en Casa, se llevó los premios de mejor película y mejor guión. Y fue justo por lo que hay que felicitar a sus gestores.

El veredicto del jurado es incuestionable en tanto es producido por cinco profesionales de reconocimiento total en sus áreas y a quienes profesamos admiración y respeto.

Y no hay que pelear con nadie ni levantar protestas.

Es asunto de gustos y criterios, que no tienen que coincidir con lo que cada quien piensa y cada quien cree.

Esta es mi perspectiva, obviamente distinta, de haber sido jurado. Pero no fui jurado y me parece que quienes lo fueron, cumplieron con entereza y dignidad, su papel.

La certera visión del Festival Internacional de Cine Fine Arts en 2021, del 16 al 22 de septiembre de 2021, ofreció: Más que el agua,LaBoya, Mosh, La rasante, la coral y Motel, Sin aliento, El blanco, Liborio, Candela, Santo Domingo (documental) y Malpaso.

La oferta fílmica del II Festival de cine Fine Arts Hecho en RD 2022 fue una iniciativa que instituye, y cuán bueno que sea así, un evento que se basa en el proceso de cualificación del cine dominicano.

Ninguna de las películas presentadas hasta ahora es una obra maestra. Pero el criterio de selección fue formidable, con excepción de Caribe Todo Incluido, una comedia que de ninguna forma debió estar en esa cartelera.

El caso de Des-aparecido, de Roberto Ángel Salcedo, es tema para otro momento ya que no la vimos, pero nos hizo ruido que siendo película de apertura, se estrenará en los cines antes, condición que normalmente no se produce.

Ninguna es perfecta. Todas tienen sus valores y en general el perfil que refuerzan la ruta de elevación de calidad que no tiene retorno.

Veredicto 2022

Mejor película: Carajita (Silvina Schnicer y Ulises Porra). producción de gran reconocimiento crítico internacional, muy bellamente realizada, de innegables logros artísticos y de guión y que logró un recorrido triunfal por los festivales San Sebastián, (mención especial) y de Miami (selección oficial)

Mejor guión: “Carajita”

Mejor director: Iván Herrera, “Bantú Mama”.

Mejor corto: “Swipe Up” de Eiry Javier y Patricia Arias, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Mejor actriz: Fidia Peralta (“La Balada de los Cuervos”).

Mejor actor: Ramón Emilio Candelario “Perejil”.

Mejor actor de reparto Esmailyn Morel Reyes, Rafaela

Mejor actriz de reparto: Scarlet Reyes, Bantú mamá”.

La oferta del FICFA

La cartelera de este II Festival FICFA 2022, estuvo integrada por los filmes: Rafaela (Tito Rodríguez),

La Balada de los Cuervos (Tony Bacigaluppe Pérez),

Perejil (José María Cabral), Vals de Santo Domingo (Tatiana Fernández Geara), Morenas (Victoria Apolinario e Iván de Lara), Lo que se Hereda (Victoria Linares Villegas) , Caribe todo incluido (Miguel García de Calera), Desaparecido (Roberto Ángel Salcedo) y

La encomienda (Pablo Giorgelli).

Los jurados

Desireé Reyes, Productora cinematográfica

Félix Manuel Lora, Pachico Tejada, Ariel Feliciano, Críticos de cine

Richard Douglas, actor.

Mi ilusorio veredicto

Mejor Película:

Primera opción: Rafaela (Tito Rodríguez)

Segunda opción: Perejil (José María Cabral)

Mejor director:

José María Cabral (Perejil)

Mejor documental:

Primera opción: Vals de Santo Domingo (Tatiana Fernández Geara)

Segunda opción: Lo que se hereda (Victoria Linares)

Mejor guión (ficción): Bantú mamá (Iván Herrera)

Mejor actor principal: Ramón Candelario (Perejil)

Mejor actriz principal: Judith Rodríguez (Rafaela)

Mejor actor de reparto: Esmailyn Morel Reyes, Rafaela

Mejor actriz de reparto: Scarlet Reyes, Bantú mamá