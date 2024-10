El panorama de la propuesta de modernización fiscal del gobierno dominicano, que busca derogar los incentivos fiscales contenido en la Ley 108-10 al Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, ha generado gran preocupación en el sector cinematográfico, pues los cineastas dominicanos temen que, de aprobarse esta medida, se produzca un fuerte retroceso en el crecimiento logrado hasta el momento.

Reclaman que la competitividad frente a otras naciones de la región disminuiría, la inversión extranjera se paralizaría y la producción del cine local se vería gravemente afectada tanto para los miles de trabajadores, estudiantes de cine y artistas que trabajan en ella.

Ante esta situación, la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine) como gremio cinematográfico y así otras instituciones, han comenzado a movilizarse haciendo un llamado al diálogo y proponiendo alternativas para no comprometer el futuro de la industria audiovisual del país.

Frente a todo esto, una voz se alza dentro de este reclamo y es la del director italo-americano Francis Ford Coppola (Detroit, 1939) y cinco veces ganador del premio de la Academia de Cine de Hollywood con películas como “El Padrino” (1974) y “Apocalypse Now” (1979) y quien recientemente ha estrenado su película “Megalópolis”, que ante una solicitud vía correo hecha por los investigadores cinematográficos Martha Checo y Félix Manuel Lora, quien rubrica esta crónica, ha dado su parecer frente a esta situación manifestando que la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, ha sido vital para el talento local y la inversión extranjera que es la manera en que siempre se han desarrollado las industrias cinematográficas de todos los países.

“I understand Film law 108-10 may be repealed. This law has been vital in fostering local talent, generating jobs and attracting foreign investment”. (Entiendo que la ley de cine 108-10 pueda ser derogada. Esta ley ha sido vital para fomentar el talento local, generar empleo y atraer inversión extranjera).

Se mostró preocupado por la iniciativa del gobierno de la eliminación de los incentivos contenidos en los artículos 34 y 39 de dicha ley subrayando: “Its elimination would be devastating for thousands of workers, students and artists who have found in film a space to tell their stories”. (Su eliminación sería devastadora para miles de trabajadores, estudiantes y artistas que han encontrado en el cine un espacio para contar sus historias).

También recordó los lazos de cariño y respecto que le dejó la experiencia de haber filmado en el 1974 en el país la secuela de “El Padrino” cuando no existía todavía una ley de incentivo al fomento de la cinematografía local.

“My experience working in the Dominican Republic taught me a lot about the Dominican Republic and the good people of this beautiful country”. (Mi experiencia de trabajo en la República Dominicana me enseñó mucho sobre la República Dominicana y la buena gente de este hermoso país), manifestó el realizador.

Figura internacional

Francis Ford Coppola es una figura icónica en el cine mundial, y para los jóvenes cineastas de Latinoamérica y el Caribe, representa una fuente de inspiración inagotable. Para los cineastas emergentes de la región, Coppola es un ejemplo de cómo la visión artística puede trascender las limitaciones comerciales, creando películas que desafían convenciones y conectan emocionalmente con audiencias globales.

Además, de su legado como director, Coppola es admirado por su valentía como productor e innovador dentro de la industria del cine. Su enfoque independiente y su habilidad para tomar riesgos creativos. Al financiar sus propios proyectos y luchar por su visión artística a pesar de los obstáculos, se convierte en un modelo a seguir para aquellos que buscan redefinir las narrativas y estilos de sus propias culturas en el cine mundial.