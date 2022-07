Fallece cineasta Claudio Chea

Claudio Chea.

Falleció este miércoles el reconocido cineasta y artista del lente Claudio Chea.

Con una rica trayectoria en la publicidad, la televisión y el cine, Claudio Chea empezó a trabajar para la televisión y la publicidad desde los años sesenta del pasado siglo, y está considerado como uno de los renovadores más notables de los años setenta en ambas industrias.

En su biografía se indica que nació en Santo Domingo, República Dominicana, y que desde principios de los sesenta fue camarógrafo de noticiarios para la televisión y luego asistente de cámara en numerosos comerciales.

En 1969 completó un curso de cine en el New York Institute of Photography y en los años setenta, además de trabajar en la producción de anuncios publicitarios, incursiona en la producción de documentales para la televisión.

"Sus inicios en el cine fueron como primer asistente en la dirección fotográfica de la película Order to Kill (1972) dirigida por José Maeso. En 1974 fue asistente de cámara de Gordon Willis para la película The Godfather II (El Padrino II) dirigida por Francis Ford Coppola en las escenas rodadas en República Dominicana", reseña su biografía.

Su trabajo impactó también Guatemala, El Salvador, además de Miami y otras ciudades de los Estados Unidos.

Creó la empresa Claudio Chea Films, con énfasis en la producción de comerciales de televisión y documentales.

"En 1985 realiza el documental Camino al Pico Duarte y en 1987, El paseo de la virgen.

Trabajó con en las películas Crossover Dream (1985), Zooman (1995), Azúcar amarga (1996), Ali: An American Hero (2000), Hendrix (2000) , Piñero (2001) y El cantante (2006), al igual que el trabajo fotográfico para Washington Heights (2004) de Alfredo de Villa.

También trabajó para películas de la televisión norteamericana, con Free of Eden (1999), protagonizada por Sidney Poitier.

Filmografía

(Director de fotografía): 1972: Order to Kill;1985: Crossover Dream; 1995: Zooman; 1996: Azúcar amarga; 2000: Ali: An American Hero; 2000: Hendrix; 2001: Piñero; 2004: Washington Heights; 2004: La cárcel de La Victoria. 2006: El cantante; 2006: Yellow. 2009: Enemies Lines: Colombia; 2009: Del fondo de la noche; 2011: García (c); 2011: Freerunner; 2012: Warter & Power; 2013: Biodegradable. Como director: 1985: Camino al Pico Duarte; 1987: El paseo de la virgen