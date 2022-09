Escena de Fall (Caída).

De entrada, la premisa de unas personas atrapadas en una situación inverosímilmente peligrosa es muy atractiva y plantea un universo de opciones para la construcción de una historia de suspenso cargada de sobresaltos. Más aún cuando esa historia es llevada a la pantalla con unos asombrosos efectos visuales y actuaciones comprometidas, demandantes de un gran esfuerzo físico. El trailer de Fall vende bien el filme, resume la línea argumental sin dar muchos detalles y deja en el ánimo de los espectadores la pregunta del millón: ¿Cómo diablos va a salir esta gente de esa terrible situación?

La película sigue a Becky (Grace Caroline Currey), quien ha perdido a su esposo Dan (Mason Gooding) en un espantoso accidente de alpinismo y está sumida una profunda espiral de autodestrucción y a su mejor amiga Hunter (Virginia Gardner), youtuber amante de la adrenalina y los deportes extremos.

Hunter presiona a Becky para encarar sus propios temores y salir de la profunda depresión en la que se encuentra y la convence de emprender la más arriesgada aventura de sus vidas: Escalar la vieja torre B67, una antena de radio de 2000 pies de altura, ubicada en el medio de la nada, abandonada y pronta a ser demolida. Becky utilizará la escalada para intentar dejar atrás su estancamiento emocional y esparcir las cenizas de Dan y Hunter para aumentar los likes de su canal de YouTube.

A mi entender, la secuencia del ascenso es más que aterradora, porque extrae hasta la última gota de acrofobia que el público lleva dentro, sobre todo, si se atestigua en primera persona el grado de deterioro de la estructura y el peligro inminente que acecha a estas chicas a cada peldaño.

Por supuesto, lo peor ocurre. Al iniciar el descenso se desprende un tramo de 30 pies de la escalera dejando a nuestras heroínas atrapadas a una altura exorbitante, en una pírrica plataforma de 4 x 4 pies, sin agua, sin suministros, sin implementos, encarando los elementos, los buitres, la soledad y el terror. Hasta ahí la narración posee todos los elementos para una historia de suspenso sólida sobre supervivencia extrema, pero en su lugar alcanza su punto culminante demasiado rápido y a partir de ahí, se tambalea como la escalera misma antes de colapsar. Es una lástima que una película con una ejecución técnica tan bien lograda se eche a perder con unos argumentos pueriles, superfluos y ridículos. El guion pudo abordar las situaciones de alto riesgo con más inteligencia e ingenio.

Fall no es un desastre, si el público está dispuesto a pasar por alto los giros melodramáticos de telenovela turca, las soluciones fáciles y el final sacado de un sombrero de ilusionista. Dicho esto, es una experiencia sobrecogedora, capaz de detener el pulso y desviar la mirada en más de una ocasión. La combinación de fotografía y efectos ópticos suman realismo a una historia que no sabe qué rumbo seguir y el peso actoral recae sobre los hombros de Currey y Gardner que ofrecen su mejor esfuerzo en la fatídica plataforma.

El director Scott Mann es el responsable de algunas películas insustanciales (The Tournament, The Heist, Precious Cargo), ninguna memorables, no obstante, Fall posee imágenes difíciles de extraer del subconsciente, las aptitudes artesanales de Mann no están en cuestionamiento aquí, pero definitivamente la narración debió estar en manos más ingeniosas. Otros giros en la historia hubieran funcionado mejor.

Ficha técnica

Título original: Fall

Año: 2022

Duración: 1 hr 47 min

País: Estados Unidos

Director: Scott Mann

Guión: Scott Mann, Jonathan Frank

Música: Tim Despic

Fotografía: Miguel Olaso

Reparto: Grace Caroline Curry, Virginia Gardner, Mason Gooding, Jeffrey

Dean Morgan.