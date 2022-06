Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Escena de Everything Everywhere All At Once

Tratar de encasillar el filme dirigido por los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) dentro de un género específico, podría ser una tarea titánica, por cuanto tiene de todo, ciencia ficción, drama, comedia negra, artes marciales, acción, aventuras, animación…Al final de las casi dos horas y media de duración termina uno pensando: “Qué rayos me acaba de golpear”. Es una película que no admite términos medios, o la amas profundamente o la desprecias con toda el alma.

Everything Everywhere All At Oncees el culmen de años de investigación sobre universos paralelos que los autores iniciaron en el 2010, la escritura del guión inició en el 2016 y los rodajes iniciaron en marzo del 2020, justo cuando la pandemia se diseminó en los Estados Unidos. Finalmente, la película fue estrenada en marzo del 2022. A lo largo de este tiempo surgieron algunos antecedentes como Doctor Strange y Spiderman into the Multiverse que han explorado el concepto de los multiversos. Los Daniels han confeccionado un guión milimétricamente orquestado en el que han vaciado todo el glosario de temas que pudieron asociar a este concepto. Sus ideas han sido hilvanadas mediante una edición de parpadeo en la que la historia se la pasa debatiéndose alegremente entre un universo y otro o más bien, entre lo sublime y lo ridículo, sin apenas dar tiempo para procesar tanta información.

La película, además de haber sido escrita y dirigida por los Daniels, quienes solo cuentan en su haber con la ambivalente Swiss Army Man, fue coproducida con los hermanos Joe y Anthony Russo (Avengers End Game). Narra la historia de una familia chino estadounidense compuesta por la hastiada de su vida matriarca Evelyn Wang (Michelle Yeoh) quien se esfuerza por sacar a flote la lavandería familiar, su insignificante esposo Waymond (Ke Huy Quan), la hija de la pareja Joy (Stephanie Hsu) quien tiene una relación lésbica y el abuelo Gong Gong (James Hong) acabado de llegar de China quien menosprecia todo lo que hace su hija. El retrato de la típica familia disfuncional.

En este contexto, la mente de Evelyn está al borde del colapso, Waymond trata de entregarle los papeles del divorcio, Joy intenta que la familia acepte a su novia mientras la familia está al borde de perder su negocio por graves vicios en su declaración de impuestos ante la perversa auditora de IRS Deidre Beaubeidre (Jamie Lee Curtiss). En medio de la entrevista con la auditora, Evelyn es sustraída por una versión diferente de Waymond quien le explica de la existencia de una cantidad infinita de universos paralelos, que él pertenece a uno que se llama Alphaverse. Alpha Waymond plantea que cada decisión tomada por Evelyn a lo largo de su vida ha desencadenado una serie infinita de multiversos y que la difunta Alpha Evelyn ha creado una técnica para saltar de un universo a otro y le advierte sobre la existencia de Jobu Tupaki, una criatura todopoderosa cuyo único propósito es destruir el multiverso. Alpha Waymond cree firmemente que Evelyn es la versión mas fracasada de todas las Evelyns de los diferentes multiversos y por tanto la que tiene mayor potencial de aprendizaje para detener los planes de Jobu Tupaki, quien ya sabe de la existencia de Evelyn y ha enviado a sus agentes para destruirla. En un inicio, la premisa del filme es simple…la vida de Evelyn, que ya en sí era un soberano desbarajuste, ahora tiene que aceptar la idea de que solo ella puede detener la destrucción del multiverso.

A continuación, pasa literalmente de todo. Un despliegue de imágenes que resemblan The Holy Mountain de Alejandro Jodorowski por un extremo y por el otro la idiotez de Pixels de Chris Columbus. Sorprende que, con tan pocos recursos, estos tipos hayan logrado una historia que desde ya da visos de convertirse en un clásico de culto. Efectos visuales y sonoros baratos, pero más que efectivos, diseño de producción simple pero vigoroso, escenas de acción estupendamente coreografiadas. Banda sonora de primera y actuaciones de lo mejor… Hsu, Quan, Hong y Curtiss hacen un trabajo formidable, pero es Yeoh quien hace que valga la pena la experiencia con una actuación que muy bien pudiera ser un punto de inflexión en su carrera, por la diversidad de registros histriónicos alcanzados.

Detrás de la compleja puesta en escena plagada de imágenes e ideas diversas presentadas a ritmo estrepitoso subyace la historia de una familia resquebrajada por las frustraciones individuales de sus miembros y una reflexión sobre decisiones equívocas que hemos tomado en nuestras vidas y la forma en que han afectado nuestro entorno y a las personas que nos rodean y sobre todo, la historia de una mujer que trata de recuperar la cohesión familiar por encima de toda adversidad.

En su defecto podemos citar la extensa duración y que algunas secuencias son tan caricaturescas que distraen de la sobriedad de los planteamientos y la hacen lucir como un mal chiste, sin embargo, el imaginario de los Daniels nos coloca ante una estructura narrativa sin precedentes, una en la que el tiempo y el espacio se desdoblan dando lugar a una multitud de realidades alternas que confluyen con la deliberada intención de hacernos reflexionar sobre quienes hemos sido, somos y estamos enrumbados a ser.

FICHA TÉCNICA

Género: Comedia, aventura, fantasia

Duración: 2h 12m

Distribución: A24

Dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Guión: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Producción: Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Dan Kwan, Daniel Scheinert

Elenco: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtiss