Este viernes 26 cierran votaciones ADOCINE para elegir ganadores de VIII Premio La Silla.

Este viernes 26 de agosto, a la medianoche, se cierran las votaciones, por vía digital, de los miembros de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine para seleccionar los ganadores del VIII Premio La Silla de los años 2020 y 2020.

Este domingo 28, desde las siete de la noche se monta, en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez: de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine.

Marivell Contreras entrevista a Iván Reynoso, en el programa El Día, de Telesistema.

El presidente de ADOCINE, Iván Reynoso, ha informado que se ha trabajado en la producción de un espectáculo digno al que se ha invitado a cerca de 150 talentos correspondientes a dos años a ser premiados (2020 y 2021), más los miembros de ADOCINE, los periodistas acreditados y los patrocinadores.

Los dramas nominados de los dos años a premiar, son: Papi (Noelia Quintero), Mis 500 locos (Leticia Tonos), Cabarete (Iván Bordas) y Malpaso(Héctor Manuel Valdez) – de 2020- y Hotel Coppelia (José María Cabral), La Rasante (Hans García), Candela (Andrés Farias), Liborio (Nino Martínez Sosa, Más que el agua (Amauris Pérez) y El Blanco y (Alejando Andújar), de 2021.

El VIII Premio La Silla cuenta con el patrocinio del Ministerio de Turismo, Dirección General de Cine, Cinemateca Nacional, Aprodomcine, Estudios Quitasueño, Lántica Studios, BKT Financial Advisory, Motorhome Dominicana, Viva (telefonía móvil), La Nave Post, Transekur, Larimar Films, Rufiosa, La Casita, Ron Siboney y Caribbean es Films

Las votaciones están a cargo de los miembros de ADOCINE por vía de su página web institucionalhttp://adocine.scmediamarketing.com/nosotros/

Por qué no hay comedias

Raymond Pozo y Miguel Céspedes, protagonistas de La vida de los reyes. FOTO DE ARCHIVO..

No hay entre las nominadas, ni comedias, ni cortometrajes, y documentales, géneros que han sido muy importantes en 2020 y 2021, pero la no presencia de nominaciones de este tipo no expresa una voluntad de ADOCINE, de no premiar en ese nivel.

Para el lapso comprendido a nominar, se rodaron y proyectaron las comedias: Me gusta la tuya y Super Familia (Roberto Ángel) y La vida de los Reyes (Frank Perozo), biópic con tintes de comedia, fue la única propuesta oficialmente sometida a consideración del Premio ADOCINE.

Cuando en un renglón se presenta una sola cinta, no es posible nominar sin evitar el síndrome de "la ganadora previsible".

En documentales está El Naturalista Isleño (Eladio Fernández y Freddy Ginebra Jr. 2021) que no tuvo exhibición comercial (uno de los criterios de selección), su difusión se hizo en 2022, lo que la hace inadmisible para esta entrega. Debe ser sometida a consideración de ADOCINE para el IX Premio La Silla.

El documental de Fernández y Ginebra expone notables hallazgos científicos, la belleza natural de ambos países y el abordaje del guión, narrado en primera persona por el destacado investigador y fotógrafo ambiental.

Otro trabajo documental importante es Una isla, dos repúblicas, es de 2022, luego de su premiere de Palacio del Cine Acrópolis, de notables valores artísticos, geográficos y humanos, a pesar de su tendencia preciosista, enmarca el texto de Frank Moya Pons y adaptación de Rey Andújar (novelista autor de Candela, llevada al cine por Andrés Farías).

Tampoco hay cortometrajes en VIII Premios La Silla, justo ahora que se ha celebrado una nueva edición del Festival de Cortos Libélula, lo cual incluso debe servir a ADOCINE para establecer que puede nominar sin que los productores la presente, pero teniendo si, la autorización de los productores debido a la regulación de los derechos de autor.