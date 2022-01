España, América Latina y Brasil en la Semana de la Crítica de Berlín

Berlín, capital de Alemania.

La Asociación de Críticos Cinematográficos Alemanes (VDFK) anunció el programa de la Semana de la Crítica de Berlín, que contará con el primer trabajo en común de Lois Patiño y Matías Piñeiro y filmes de Juan Rodrigáñez, Azul Aizenberg y el Colectivo Los Ingrávidos.

El cierre de la Semana de la Critica de este año, que se celebra entre el 9 y el 17 de febrero coincidiendo con la Berlinale, será "legendario", señala la VDFF en un comunicado.

Con un debate bajo el título "Mithunderstanding" se discutirá qué lleva a cineastas y actores a reinterpretar las grandes narraciones y a los héroes de la historia del arte y de qué manera el propio cine crea mitos modernos.

Este debate incluye el primer trabajo en común del español Patiño y el argentino Piñeiro, "Sycorax", un filme de veinte minutos en el que siguen la huella de la poderosa bruja homónima de "La Tempestad" de William Shakespeare.

"Tras su rastro, los cineastas han creado una enigmática maravilla que no ofrece resolución y resuena profundamente", señala el comunicado.

Bajo el título "The Proof is in the Pudding", el debate se centrará en el nexo entre hechos, ficción, ética y gusto, para explorar si en el arte, el activismo y en la vida realmente nadie nace sabiendo.

En el marco de este debate se proyectará el largometraje "Derechos del hombre", del español Rodrigáñez, que explora la creatividad humana a través del trabajo totalmente improvisado con un grupo de actores, una carpa de circo y 35 rollos de películas de 16 mm.

El filme argentino "Las picapedreras", de Azul Aizenberg, entre otros, invitará bajo el título "Libertine" a discutir sobre las libertades y el libertinaje en el cine y a filosofar sobre cuerpos desatados, revueltas obreras, montajes desenfrenados, autodeterminación sexual y rock 'n' roll.

Aizenberg cuestiona en su película de ensayo qué es lo que converge en la historia del cine.

El filme mexicano "Notes for a Déjà Vu", del Colectivo Los Ingrávidos dará pie en el marco del programa "Losing Transmission" a discutir cómo el cine traslada lo privado a lo político y viceversa.

El programa "Footage Fetish" contará con un icono del cine experimental y del cine brasileño con el filme "Capitu e o capítulo", de Júlio Bressane, una adapación libre de la novela "Dom Casmurro", de Joaquim Maria Machado de Assis, sobre el deseo, la envidia y la paranoia.

Bressane relaciona las novelas con las telenovelas y se pregunta qué tienen que ver los clásicos de la literatura con la industria de las telenovelas latinoamericanas.

El filme de Bressane y el corto brasileño "Venus de Nyke", de André Antônio, permitirán abrir una discusión sobre posturas nuevas y establecidas del cine brasileño, sobre voyerismo, fetichismo y cinefilia.

Patiño estará presente, por otro lado, en la Berlinale, ya que ha sido seleccionado para la sección a competición de cortometrajes su película "El sembrador de estrellas".

El cineasta gallego regresa así al festival de cine de la capital alemana, donde en 2020 estrenó "Lúa Vermella", en la sección a competición.

La Berlinale se abrirá el próximo día 10 con la proyección de "Peter von Kant", dirigida por François Ozon y considerada un tributo a Rainer Werner Fassbinder.

La película, interpretada por Denis Menochet, Isabelle Adjani y Hanna Schygulla, es una "recreación libre" de "Las amargas lágrimas de Petra von Kant", estrenada en ese festival en 1972.

La Berlinale se desarrollará de forma presencial, aunque en formato reducido por imperativo de la pandemia. Solo podrán acceder a las salas de cine, cuyo aforo será de un 50 % de su capacidad y donde se exigirá el uso de mascarilla, los vacunados con la pauta completa y que presenten un test negativo de covid reciente