Érase una vez un genio.

Título original: Three Thousand Years of Longing. Año: 2022. Género: Fantástico. País: Australia. Dirección: George Miller. Guion: George Miller, Augusta Gore. Relato Corto: A.S. Byatt. Elenco: Idris Elba, Tilda Swinton, David Collins, Alyla Browne, Hayley Gia Hughes. Duración: 1 hora 48 minutos

Evidentemente, el director George Miller (Mad Max Fury, 2015), con “Érase una vez un genio” (Three Thousand Years of Longing) tiene claro dos intenciones básicas: la primera, abordar una especie de fábula sobre mitos y tradiciones narrativas y segundo, realizar un sensible ejercicio de semiótica y narratología.

Su historia ocupa cierto revisionismo a la larga tradición de contar cuentos y a su vez juega con la evidente leyenda de “Las Mil y una Noches”, texto referencial que amasa una colección de historias que conectan tanto al emisor como al receptor tratando de hacer relevancia sobre el arte mismo de relatar y entretener.

En esta historia se tiene a la doctora en literatura Alithea Binnie (Tilda Swinton) cuya vida la tiene controlada en cuanto a sus gustos y propósitos. Pero en un viaje a Estambul, para fines de trabajo, adquiere una especie de suvenir donde se encuentra con un genio (Idris Elba) que ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad.

En un principio, Alithea no está interesada en la oferta del genio por los recurrentes finales trágicos contenidos en los cuentos donde se conceden deseos. Aunque no lo descarta del todo, esas historias de amores, desamores que el genio le cuenta en un cuarto de hotel, va adquiriendo otros matices que le van a dar un sentido diferente a su vida.

A la película de Miller se le puede apreciar el talento y creatividad visual. La misma se hace efectiva en los términos de su propia narrativa y en la capacidad que ofrece para redescubrir la importancia de la narración, las leyendas y los mitos dentro del desarrollo de la civilización.

Miller tomando este relato corto de A.S. Byatt hace una apuesta arriesgada, pero convincente de que, en este aparente caos de historias y leyendas, hay un amor por los cuentos y la imaginación.