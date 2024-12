El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) realizó el acto de premiación de la tercera edición del concurso de cortometrajes “Huellas de mi Quisqueya”, un medio por el cual los dominicanos en el exterior expresan su dominicanidad de una forma creativa.

Los tres primeros lugares fueron Lia Michell Lochkart residente en Rhode Island, Estados Unidos, con el cortometraje “Domininicana donde sea”; Karla Troncoso desde Amsterdan, Países Bajos, con el cortometraje “Pintando la ciudad”; y Arisleidy Rodriguez de New York, Estados Unidos, con el corto “Con dominicana en la maleta”; quienes fueron premiadas con US$ 4,000, US$ 2,500 y US$ 1,500.

Además del premio metálico, estos cortos se estarán proyectando en las salas de cine de Caribean Cinemas.

También recibieron menciones de honor Samantha Ramírez desde Interlaken, Suiza, con el corto “Extrañar con gusto”; Pablo Ignacio Gómez, desde New York con el corto “2 Domi en 1”; y Jean Luis Pérez, residente en Vancouvert, Canadá, con el trabajo titulado “Recordando a Quisqueya”.

El viceministro Carlos De la Mota dijo que “En cada edición, hemos sido testigos de la diversidad y la riqueza de las experiencias de nuestros dominicanos que viven lejos de su patria. Hemos visto historias de amor, de lucha, de esperanza y de resiliencia y cómo, a través del arte y la creatividad, se pueden construir puentes y derribar barreras, unir corazones y fortalecer la identidad”.

El evento celebrado en Caribbean Cinemas contó también con la presencia de los directores de cine Tuto Guerrero, Tabaré Blanchard y Pedro Urrutia.

Además otros funcionarios del MIREX, y representantes de DGCINE, Banco BHD, y Altice Dominicana; personalidades del mundo del cine, representantes de diferentes instituciones del Estado e empresas del sector privado, así como también los estudiantes de la carrera de cine de diferentes universidades.