Ella dijo

Título original: She Said. Año: 2022. Género: Drama. País: USA. Dirección: Maria Schrader. Guion: Rebecca Lenkiewicz. Libro: Jodi Kantor, Megan Twohey. Elenco: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, André Braugher, Samantha Morton. Duración: 2 horas 15 minutos

El proceso de investigación de las periodistas Jodi Kantor (Zoe Kazan) y Megan Twohey (Carey Mulligan) para la publicación del artículo en el New York Times titulado “Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades” del 2017, en donde se expuso los numerosos casos en que Harvey Weinstein ejecutó durante décadas en Hollywood, es el material que sustenta a este drama dirigido por la actriz, guionista y directora de cine alemana María Schrader (I´m Your Man, 2021)

Dicho artículo, producto de una larguísima y compleja investigación con la supervisión de Rebecca Corbett (Patricia Clarkson), se convirtió en el momento clave que impulsó el movimiento #MeToo en la industria rompiendo décadas de silencio sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood.

Este drama está marcado por una trayectoria que le beneficia y es el establecimiento desde el principio de un villano acosador: Harvey Weinstein. Esto le permite ir hacia un recorrido más claro, aunque su narrativa, en algunas ocasiones, parece mecánica pues no puede desprenderse de los clichés hollywoodenses para regalarle momentos susceptibles al espectador.

El guion de Rebecca Lenkiewicz parece deslizarse por un riel donde coloca todo en su lugar justo para no dispersar el contenido de una historia que tiene dos focalizaciones básicas: la primera, es el compromiso de estas dos periodistas por sacar a la luz una estructura gigantesca con tentáculos muy arraigados en la industria y el mundo; y la segunda, trata de presentar la vida familiar de ambas como un elemento sutil de mujeres que juegan roles de madres tratando de mejorar sus vidas y el futuro de sus hijos.

De esta manera el trabajo de Schrader es hacer fluir la narrativa por los lugares más convenientes, otorgándole veracidad a la historia al introducir la participación de la actriz que también estuvo en ese torbellino mediático como lo es Ashley Judd interpretándose a sí misma o la mención de Gwyneth Paltrow dentro del contexto.

Heredera de otras del género como “Spotlight” (Tom McCarthy, 2015) y “All the President’s Men” (Alan J. Pakula, 1976) o “The Post” (Steven Spielberg, 2017), aunque por debajo de las mencionadas, “Ella dijo” busca un espacio dentro del cine de historias de reporteros, de periodismo puro que hace comprobar la fuerza que posee este medio para generar un cambio importante en la sociedad.