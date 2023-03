El premio a mejor película en los Òscar

Especial de Faurys Martínez

¿Cómo se elige a la ganadora del Òscar a la mejor película?

En el año 2009, la Academia de Hollywood decidió aumentar el número de candidatas al Òscar en la categoría de Mejor Película. Durante más de seis décadas solamente hubo cinco nominadas, actualmente la cifra se amplió a diez.

La Academia tiene un método diferente para la votación a esta categoría. Introdujeron un nuevo sistema de votos en el año 2009. Ya no se trataba de votar a una sola película, sino de ordenarlas todas. Cada miembro de la Academia debe colocar las 10 películas nominadas por orden de preferencia en su papeleta: en el número uno la que más le ha gustado y en el 10 la que menos.

Si una película logra el número uno en más del 50% de las papeletas, se convierte automáticamente en la ganadora. Por supuesto, es muy complicado que eso ocurra en el primer recuento, así que es necesario realizar varias rondas hasta que por fin una película logre el número necesario de votos para llevarse el premio.

En cada ronda, la película que haya conseguido menos primeros puestos en las papeletas queda automáticamente eliminada. Pongamos como ejemplo que un académico ha votado a 'El método Williams' en el primer puesto y a 'Drive My Car' en el segundo. Si 'El método Williams' queda eliminada en la primera ronda, su voto pasaría automáticamente a 'Drive My Car'. Y cuando 'Drive My Car' sea eliminada, el voto será para la película que haya puesto en el tercer lugar. Así pues, los votos se van redistribuyendo ronda a ronda hasta que por fin haya una ganadora.