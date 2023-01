“El menú”: thriller sin sabor

Mi creciente interés por seguir esa nueva tendencia de la industria de lanzar películas sobre el sector culinario me ha llevado a ver “El menú”, la cinta más reciente del director británico Mark Mylod que, al parecer, ha gozado de cierto prestigio desde que se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto y en algunas salas de cine de todo el mundo. Pero desafortunadamente creo que vi otra cosa. Si bien tiene un arranque que despierta sobre mí cierta atracción por saber lo que sucede, poco a poco su trama pierde el efecto de intriga y termina convirtiéndose en un plato desabrido, en el que los personajes blandos reciclan las mismas recetas al servicio de las fórmulas comúnmente manoseadas de los manuales del suspense.

Su argumento comienza cuando el entusiasta gastronómico Tyler y su acompañante, Margot, se trasladan hacia un restaurante exclusivo situado en una isla remota en la localidad de Hawthorn, donde son guiados por la maître d'hôtel, Elsa, para ser testigos junto a otras personas invitadas del arte de la cocina de un reputado chef llamado Julian Slowik.

En un principio, el asunto de estos personajes se estructura de una manera sencilla que levanta mis expectativas, con los registros habituales de la comedia negra que se gestan cuando el chef y sus subordinados impresionan a los clientes (entre los que se encuentran además una crítica gastronómica, un actor famoso y su asistente, un empresario y su esposa, la madre alcohólica del chef y tres socios comerciales) con una gran variedad de platos que están preparados específicamente para que degusten hasta que su sentido del gusto quede satisfecho, donde los personajes revelan a puerta cerrada la vacuidad de sus vidas privadas. Cada capítulo es presentando a menudo con los intertítulos de los ingredientes de los platos del menú.

Pero luego me asalta un aburrimiento considerable cuando pasa al terreno del thriller de terror de una sola locación, en el que la experiencia culinaria que ofrece el chef se transforma en una pesadilla en la que impera el sadismo y el homicidio en un ambiente claustrofóbico. A pesar de la premisa, las situaciones que muestra me resultan previsibles porque, ante todo, repiten las mismas acciones anodinas sin añadirle algo de sustancia a unos personajes que apenas rellenan la casilla de las descripciones, colocados en la superficie como si fueran carne asada a la parrilla; con la finalidad, supongo, de esbozar un comentario sobre el clasismo y la explotación que hay en la esfera de la alta cocina entendido como el punto de ruptura de un chef al límite que intenta vengarse de todos aquellos que no valoraron su esfuerzo y lo trataron como alimento caducado. Nunca veo que tenga ese impulso necesario para sorprender, ni siquiera con un amplio reparto de coral que incluye a estrellas como Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau y John Leguizamo. De todos ellos, solo Fiennes se eleva un poco con la presencia perturbadora del chef sofisticado que cocina con su cuchillo los alimentos de la muerte, a pesar de que el resultado de la sátira me deja hambriento y con todas las ganas de comer algo que no esté tan condimentado.

Ficha técnica

Título original: The Menu

Año: 2022

Duración: 1 hr 47 min

País: Estados Unidos

Director: Mark Mylod

Guion: Seth Reiss, Will Tracy

Música: Colin Stetson

Fotografía: Peter Deming

Reparto: Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau, John Leguizamo

Calificación: 5/10