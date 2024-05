Título original: Dream Scenario. Año: 2023. Género: Comedia. País: USA. Dirección: Kristoffer Borgli. Guion: Kristoffer Borgli. Elenco: Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows. Duración: 1 hora 36 minutos.

Nicolas Cage protagoniza este intento de fantasía surrealista, -si se puede decir intento-, pues sus apetencias dejan en solitario una serie de conceptualizaciones sobre el complejo mecanismo de los sueños y de esas teorías que surcan el fenómeno de las redes sociales en el análisis de los lazos que vinculan a los miembros de una sociedad.

“El hombre de los sueños” se postula a si mismo como una seguidora de otras ideas más funcionales y mejor expuestas como las experimentaciones que hicieran directores en los casos de Spike Jonze (Being John Malkovich, 1999; Adaptation, 2002), Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004, The Science Of Sleep, 2006), Jonathan Glazer (Birth, 2004) y Richard Linklater (Waking Life, 2001).

Ese aire fresco y vital que manifestaron esos directores, al parecer, todavía mantiene a ciertos realizadores acólitos por tratar temas de profunda trascendencia humana desde sus diferentes dimensiones física, afectiva, cognitiva y existencial.

El director y guionista noruego Kristoffer Borgli (Sick of Myself, 2022), trata de emular esos temas y de los estilos narrativos que esas películas plantearon como una forma de la capacidad de ofrecer situaciones parecidas, aunque no tan seguras.

Esta historia apunta hacia el personaje de Paul Matthews (Nicolas Cage), un profesor universitario y padre de familia sin más condición que tener una catedra universitaria de biología que, por alguna razón inexplicable, comienza a ser recurrente en los sueños de varias personas de manera simultánea.

Este fenómeno, en una primera instancia, coloca a Paul como una celebridad instantánea, pero luego las cosas empiezan a variar en su contra cuando su presencia en los sueños de los demás se vuelve un tanto retorcida.

Este giro, luego, permite que el discurso del filme ruede entorno a hablar de lo que se correlaciona con las redes sociales con respecto a la intimidad expuesta, la fama obtenida de manera fácil y la cultura de la cancelación.

Esto lo obliga atravesar diferentes niveles de su propia existencia, la que hace pendular entre el patetismo y el conformismo que, sin merecer nada a cambio, lucha por restablecer su vida a un modo menos sustancial. No obstante, es aquí donde el filme se torna confuso pues se aleja de la premisa inicial para dejar un espacio fuera del tono esencial de la historia.

Cage no se obliga a si mismo a tomar algunas condiciones de una experiencia parecida detallada en “El ladrón de orquídeas” (Adaptation), mejor sobreentiende su rol en este filme y ofrece un adecuado perfil de un profesor en fracaso existencial.

“El hombre de los sueños” no es mas que una idea determinada a conversar sobre ciertos aspectos de la condición humana en cuanto a las relaciones mutuas que se establece en una sociedad, pero se desploma por remarcar un final impuesto por el director y por impedir al espectador buscar la verdad entre esos espacios que la misma narrativa, a través de sus recursos, debe ofrecer.