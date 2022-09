El cine dominicano se encamina a posible récord para 2022 y 2023

Equipo de El custodio. Película en filmación, de Productora Larimar.

¿Qué viene a las pantallas de cine dominicano? ¿Qué llegara desde Estados Unidos? Las preguntas presuponen que el cuento será largo, (aun cuando ofrecemos un resumen al principio de la crónica).

Los proyectos locales ya terminados y fechados, y los que están por ser concluidos, dejan ver que la marca nacional del cine ha crecido en cantidad y probablemente en calidad desde sus valores de producción, pero para verificar eso, hay que esperar.

Y tal vez estemos en presencia de un récord en la cantidad de proyectos para el periodo.

Desde luego volumen, no garantiza, al final la calidad, pero promete mucho por la variedad de géneros, el talento joven en dirección, la fuerza de los conceptos para los guiones y las nuevas figuras que se estrenan como directores.

La explosión de cine dominicano, se produce luego del cierre a que obligó la pandemia del Covid, respecto de la cual la industria demostró una formidable capacidad de resiliencia para volver a rodar, y producir cine., por lo que hay que reconocer el papel de las productoras (la mayor parte de ellas presentes en este informe) La primera cadena en reactivar fue Caribbean Cinemas, que abrió tan pronto se dio la autorización, en la conciencia de que estaría perdiendo dinero, y que ha producido cine para consumo local e internacional, montando festivales de cine.

Para información rápida:

Resumen de hallazgos

Se estrenan como directores de cine, Elsa Turull de Alma (con dos proyectos) Yasser Michelén (con otros dos), José Ramón Alamá y Carlos Sánchez.

La comedia tiene mayor presencia de la mano de directores con tendencias diversas, ojalá sea para mejor. Ya se ha demostrado que se puede hacer comedia con dignidad, creatividad y notables valores de producción.

Un de los géneros con menor presencia en el cine dominicano, la animación, tiene cinco proyectos en camino.

Regresa Tabaré Blanchard y ahora con Panki Saviñón (como productor), traen el primer thriller dominicano del ambiente tecnológico-millenials, El APP, estrenándose en octubre.

Panamericana Films trae La tercera edad, comedia con estelares del género del humor, em la que participan Nani Peña, Orlando Urdaneta, Richard Douglas y Jackeline Estrella, además de los estelares Roberto Ángel estrenándose para el cine y Cuquín Victoria.

Colao 2, la impresionante comedia con que presento dignas credenciales Frank Perozo, vendrá en 2023.

Documentales:

Ambientales:

José María Cabral (Tumbao y Quemao)

Alan Nadal Piantini (Granito de arena). La Casita de Producciones),

José Vásquez Green tiene Luces de Luciérnagas (sobre impacto del sargazo en las costas),

y La odisea de los manatíes Juana, Pepe y Lupita. (Sin data)

Biográficos:

El director Jose Enrique Pntor.

Pedro, el poeta (José Enrique Pintor) La trayectoria del poeta nacional, tratado por la agudeza y mirada artística de un cineasta que estableció sello con Santo Domingo, Primada de América.

El fotógrafo de la 40, crónica sobre la vida de un héroe nacional injustamente irreconocido. Fue la persona responsable de proyectar al mundo el rostro real de la dictadura de Trujillo, al filtrar las imágenes que el tomaba en la prisión clandestina a los presos políticos torturados.

Jackie el Jacker en El APP.

Sobre temas sociales:

Diáspora (Héctor Manuel Valdez); El Cocoro del Futuro. (Co Dirección y edición: Juan José Cid) Temática gay.; El centenario de la coronación de la Virgen de Altagracia y El Custodio (Ambos dirigidos por Elsa Turul).

Una hermosa coincidencia. Hans García involucra a Eva Arias y Amauris Pérez en una comedia romántica, caracterizada por su preciosismo.

La estrategia del mero. Drama familiar. Director y guionista, Edgar De Luque Jácome. Coproducida por cinco países y productora dominicana, en la cual el protagónico está a cargo de un personaje transgénero.

La Dirección General de Cine (DGCINE) informa de una oferta notable en un género que es poco apelado: la animación, con cuatro trabajos destinados a marcar su presencia, incluyendo uno con voces de afamados artistas latinoamericanos. Toda la información esta en su pagina web. (https://dgcine.gob.do/) y que es ampliada continuamente.

A Tiro limpio (Jean Gabriel Guerra), debe estar lista para 2023.

El biopic de Freddy(Giancarlos Beras-Goíco) puede que este en cartelera en 2023.

Manny Pérez está concluyendo La Soga 3.

Escena de Cucú. Marlon Moreno y Evelyna Rodríguez.

El cine estelar de EU

A partir de las carteleras (bookings) de las dos grandes distribuidoras (Caribbean Cinemas y Palacio del Cine) las grandes producciones (Blockbusters) por llegar son:

2022

15 de diciembre. Avatar 2 – Way of the Water. (James Cameron)

15 de diciembre. Sazham of the gods. (David F. Sandberg)

1 de junio. Spiderman across the spiderverse (Joaquim Dos Santos Kemp Powers Justin K. Thompson)

27 de julio. The Marvels (Nia Dacosta)

31 de Agosto. The Equalizer 3 (Antoine Fuqua)

2023

9 de marzo. Aquamán II (James Wan)

4 de mayo. Guardianes de la Galaxia 3 (James Gunn)

18 de mayo. Fast & Furious 10 (Louis Leterrier)

8 de junio. Transformers Rise of the Beasts. (Steve Caple Jr.)

16 de junio The Flash (Andrés Muschietti)

21 de julio. The Black Phone (Scott Derrickson)

26 de junio: 2023 Indiana Jones 5 (James Mangold)

2 de noviembre. Untitled Marvel

10 de noviembre. Black Panther: Wakanda Forever

16 de noviembre. Los juegos del hambre.Ballad of songbirds and snakes (Francis Lawrence).

Películas dominicanas

Dirección General de Cine: (Para 2022 o 2023)

Animaciones

Milvio.

Capitán Avispa,

Olivia y las Nubes. (Tomás Pichardo Espaillat). Productora: Antares cine y animación,

Mundo de islas imaginadas

y Buytyo.

Documental

La Odisea Juana, Pepe y Lupita

Ficción (Pre producción)

Colao (2) (Frank Perozo)·

La isla del sabor (2);

Sugar Island

Sola a los 40

En rodaje

La Cigüeña;

Orgullo de Quisqueya

Así Ganamos.

Caribbean Films (con fecha en 2022

Octubre

6. La república de la pelota. (Documental)

13. Diáspora (Héctor Valdez) Documental.

13. El APP (Tabaré Blanchard) Thriller tecnológico de Ficción

20. La balada de los cuervos

27 Jupía (Leticia Tonos)

La encomienda. (Pablo Giorgeli). Drama. (Estudios Lántica).

Noviembre

3 Humor en los tiempos de Covid Documental (Carlos Sánchez)

20 Freddy (Giancarlos Beras-Goico). Biopic.

Se busca papá (Tito Rodríguez), Productora Bunter:

24. El método (David Maler)

2023

5 de enero. Teacher Mechy. (Frank Perozo) Comedia, que abre el año fílmico dominicano. Por Caribbean Cinemas Films.

Un novio para Mamá (Robertico Salcedo)

Estrenos 2023:

(Sin fecha informada):

La fábrica de bodas(El Indio Disla)

A tiro limpio (Jean Gabriel Guerra), thriller esperadísimo

Por estudios y productores:

Bou Group:

Diáspora.Documental.(Héctor M. Valdez), que enfoca el movimiento, las migraciones y la liberación de los pueblos a nivel del arte y la cultura. Utilizando como eje de partida la República Dominicana y el Caribe, y contado a través de las vivencias de artistas como Julia Álvarez y Rita Indiana.

El año del Tigre. (Yasser Michelén). Comedia/ Thriller. Sinopsis: Una cadena de asesinatos forzosos para eliminar testigos les convierte en asesinos, pero también logran que su vida sea infinitamente mejor...hasta que se dan cuenta de que el uno es una amenaza para el otro.

Malos Padres.(José Ramón Alamá) Comedia.

Dos amigos que vuelven a su país para afrontar un problema que nunca antes habían enfrentado: la paternidad. El único problema es que ninguno de los dos sabe de quién es el hijo.

La Familia.(Yasser Michelén) Thriller. Frankie, un padre de familia invierte sus ahorros de toda la vida en una empresa de venta multinivel, pero habrá problemas inesperados… con consecuencias.

Estudios Pulpo/Quitasueño:

Escombros – (Jalsen Santana);

Los Dueños Del Tiempo – (Luis Llosa);

La Cuna Del Dembow – (Leslie Terrero)

Sory– (Francis Disla El Indio);

Soltera A Los 40 – (Angel Muñiz y Tatiana Calcaño)

La Soga 3 – (Manny Pérez);

Ramona– (Victoria Linares);

Carlota La Más Barrial – (Francis Disla El Indio)

Books & Drinks – (Andrés Rodríguez y Pablo Lozano).

Estudios La Nave:

Jackie. Thriller dramático. (Tabaré Blanchard) Productor: Isaac -Panky- Savinón . Elenco: Isaac Saviñón, José Guillermo Cortines, Lydia Li, Alina Rancier y un elenco con: Kristen Hung, William Beckwith, Víctor Ramírez, Raymond Jáquez, Marta González, Pepe Sierra, Billy Martín, Ralph Joseph, Sebastián Kahuna, RUAIRI RHODES, Omar Patín, Margaux Da Silba y Juan María Almonte.

Escena de El fotógrafo.

El fotógrafo de la 40(Orlando Barría y Erika Santelices) Productor: Fernando Santos, Documental histórico. Sinopsis: Narra la historia recuperada del acto de valentía y sacrificio de Pedro Aníbal Fuentes Berg, fotógrafo que entrega su vida para dar a conocer las imágenes que hizo en la cárcel clandestina de la 40.

Productora POP Entertaiment:

O+ (Bruno Musso) Drama erótico, Productores: Danilo Reynoso y Evelina Rodríguez, Sinopsis .Es una coproducción con argentina situada en la década de los 90’s.

Cucú: (Tito Rodríguez). Thriller Psicológico. Coproducción con Colombia. Verónica y Benjamín, una pareja cuya relación luego de una década se ve estancada, porque no pueden concebir hijos, por eso deciden pasar un tiempo en la montaña,

Escena de Paraíso para dos, de José Enrique Pintor.

Esa Noche: (Luis Corporán). Comedia negra. Coproducción con Colombia. Sinopsis: Las peripecias de un taxista que por la crisis mundial se ve obligado a trabajar en horario nocturno, y el destino lo colocará frente a frente ante situaciones fuera de su control.

Cuando te Toca: (René Bueno) Comedia Romántica. Coproducción con México. Sinopsis. Conseguir una pareja para toda la vida, en tiempos tan tecnológicos suena complejo, por eso las citas a ciegas son una herramienta que puede ayudar a Daniel y a Martha.

Estudios Lántica:

La encomienda(Pablo Giorgeli). Drama. Producción R. Elías Muñoz, Ettore D’alesanddro y Juan Pablo Minier

El croma kid. (Pablo Chea)Comedia Familiar. Productores: Laura Amelia Guzmán y Rafael Elías Muñoz.

Cuarencena.(David Maller). Comedia. Producción, Naslha Bogaert y Rafel Elías.

Aire (Leticia Tonos).Ciencias Ficción. Productores Rafael Elías Muñoz y Jalsen Santana.

La hembrita. Laura Amelia Guzmán & Israel Cárdenas, Drama. Productores: Albert Martínez Martín

Ramona. Victoria Linares Villegas. Docuficción. Productores: Rafael Elías M. Albert Martínez y Martín.

La cigüeña. Alejandro Andújar. Drama/Thriller/ Rafael Elías Muñoz. Adaptación de una novela de James Lawes (novelista inglés).

El País de las Últimas Cosas (Dirección: Alejandro Chomski): Drama. Productores: Rafael Muñoz; Reparto: Jazmín Díaz, María de Medeiros, Christopher Von Uckermann y David Maler Sinopsis corta: En una ciudad en ruinas una mujer anda en busca de su hermano desaparecido.

Estudios Larimar:

La estrategia del mero. Drama familiar. Director y guionista, Edgar De Luque Jácome. Coproducción que reúne la cinco países, Es la primera producción que involucra al país con un personaje transexual como protagonista. Sinopsis: Priscila (33) es un(a) transexual que después de un asesinato, se refugia en la isla donde vive Samuel su padre (61) un pescador de meros que al verla lo rechaza por su condición sexual, pero un accidente que sufre Samuel crea entre ellos una obligada convivencia que logra acercarlos nuevamente.

Donde Floreció una Devoción. Documental Social-Cultural-Religioso. (Elsa Turull de Alma). Guionistas: Alejandro Peguero Marte y Mijaíl Peralta. Productor: Antonio Alma Iglesias. Elenco: Nathalie Peña Comas.

El Custodio de la Virgen. Documental (Elsa Turull de Alma), Guión: Alejandro Peguero Marte, Productor: Antonio Alma Iglesias. 100 años después de este evento histórico para el cine nacional.

Panamericana Films

El Brujo. Comedia Familiar. Archie López. Argumento Original: Ariel Kelly Elenco principal: Miguel Céspedes / Raymond Pozo y Jayden Marine. Karla Fatule / Jochy Santos Waddys Jáquez / Nani Peña Jacqueline Estrella / Mario Núñez Juan Carlos Pichardo.

La tercera edad. (Archie López) Guión de Roberto Angel Salcedo. Comedia. Homenaje a una generación de humoristas que hizo escuela en el arte popular dominicano y será estrenada a mediados del 2023.Elenco: Roberto Salcedo y Cuquín Victoria, Orlando Urdaneta, Richard Douglas, Nani Peña.

En rodaje o postproducción:

Por directores:

José Enrique -Pinky- Pintor:

Pedro el Poeta. Documental. Expone la vida y obra literaria del poeta dominicano Don Pedro Mir. Por lo que hemos sabido, se trata del homenaje fílmico más completo, poético y educativo, sobre la trascendencia de este vate, Poeta Nacional.

Paraíso para dos. Comedia romántica. (Ambos trabajos deben estar listos entre febrero y mayo 2023.

Fernando Blanco: Por Eso vengo al Río (Fernando

Documental. Filmado en RD Líbano, Turquía, Siria. Tema de inmigración en base al caso de Cyntia quien retorna a República Dominicana, luego de estar en Medio Oriente.

Hans García: Una hermosa coincidencia. Drama romántico. productor y director Hans García. Elenco: Eva Arias y Amauris Pérez. Invita a darnos segundas oportunidades y persistir en los planes y proyectos de superación personal.

José Vásquez Green: Vuelo de luciérnagas (Documental) José Vásquez Green. Ver teaser: https://vasquezgreen.wixsite.com/vuelodeluciernagas

Nelson Carlo de los Santos, director dominicano de cine.

Proyectos en camino:

El último surrealista (Documental probablemente sobre Iván Tovar)

Pepe. (Nelson Carlo de los Santos). Ficción. El director de Cocote.Se sabe que se trata de un giro estético del director, quien piensa sorprender a público y crítica.Podría ser la gran sorpresa internacional de 2023 y el establecimiento de un nuevo referente fílmico.

Sanky Panky 4. (Elías Acosta) Comedia. Productores: Franklin Romero y Rafael Taveras. La esperanza en que no se repita el fiasco de Sanky Panky 3 y se retome la gracia y el encanto de la que inolvidablemente dirigió al principio José Enrique Pintor.

El Merengue. Documental. Productores: Rafael Taveras y Alfonso Vásquez Familia. La historia de este ritmo nacional.

El Cocoro del Futuro. (Juan Jose Cid) Documental. Expone del emblemático grupo Creadores de Imágenes de los años 80’s.

La Hembrita (Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (2021). No se conoce mucho, pero conociendo la calidad de esta pareja cinematográfica y real, hay que tener altas las expectativas.

MotelDrama, (Alan Nadal, productor/11 once directores jóvenes). Un aporte novedoso y creativo para nuestro cine con sentido colectivo del trabajo de dirección y una iniciativa plausible de La Casita de Producciones. La gente debe ver esto en pantalla grande.

Lío de familia.Comedia. Serie (José Enrique Pintor), proyecto de Caribbean Cinemas para plataformas digitales de exhibición, probablemente para Pantaya, plataforma de streaming digital.

Rango de honor. Drama. (Carlos Salcedo/ Guión, Eudi Cordero) basado en el libro inédito «La tercera frontera», del periodista José P. Monegro. Elenco: Jalsen Santana y Manolo Ozuna, acompañados como actores principales a Antony Álvarez, Liza Blanco, René Castillo y Angeline Monegro, Bernardita García, Jhoel López, Liondy Ozoria, Mabel Henríquez, entre otros.

Sobre la obtención de la información: Esta relación no significa que estén todos los proyectos de cine dominicano ya listos o en proceso de finalización.

La procura de esta información es compleja, implica mucha comunicación, respuestas a tiempo y con los datos necesarios. Esta relación no quiere decir que estén todos los largometrajes dominicanos que irán al cine.

Algunos proyectos ya terminados, no los podemos dar a conocer por:

Sus productores o directores no quisieron ofrecer la información, con todo su derecho.

La publicación en esta lista puede que sea restringida por las regulaciones de confidencialidad y de sus propios esquemas de mercadeo, promoción y publicidad.

Algunos directores o productores optan por promover sus proyectos en el periodo que determinan y no adelantar a ofrecer informaciones para partes periodísticos.

Por alguna razón, no llegamos a enterarnos