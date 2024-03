Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la Semana Santa, los fieles cristianos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En ese fin de semana, los seguidores meditan sobre la palabra de Jesús y realizan diversas actividades, mientras que otros aprovechan los días festivos para disfrutar del séptimo arte.

Más allá de tener 2,300 millones de creyentes mundiales, el cristianismo es una fuente de lucrativos ingresos en la industria cinematográfica.

En 2003 se estrenó El evangelio según San Juan, la cual logró US$ 4 millones en recaudaciones por venta de taquillas. Durante su opening se reportó US$ 98,363. El cineasta Philip Saville recreó la vida de Jesucristo, interpretado por Henry Ian Cusick, antes de su crucifixión.

La pasión de Cristo es un drama protagonizado por Jim Caviezel. En 2004 se narró la historia sobre cómo Jesús de Nazaret es condenado a morir crucificado, quien experimenta y soporta la agonía de sus últimas 12 horas de vida.

Mel Gibson, director del filme, contó con un presupuesto de US$ 30 millones y solo durante su estreno doméstico logró US$ 83.8 millones. En su paso por los cines, ascendió a US$ 612 millones, según Box Office Mojo.

Mientras, El hijo de Dios (2014) reportó un recaudo de US$ 70.8 millones, siendo US$ 59.7 millones por la asistencia del público norteamericano y US$ 11.1 millones por la taquilla internacional.

La resurrección de Cristo, del 2016, tuvo a Kevin Reynolds como director. Totalizó US$ 46.4 millones por la venta de boletos, casi US$ 26 millones más que su presupuesto situado en US$ 20 millones.

En esta producción se muestra a Poncio Pilato investigando la desaparición del cuerpo de Jesús y los rumores sobre su resurrección.

En el caso del audiovisual Dios no está muerto, el protagonista debe probar la existencia de Dios o su profesor de filosofía lo reprobará. Conforme la plataforma internacional, reportó ingresos de US$ 64.7 millones.

Cada ser humano imagina y cree en Dios de diferentes formas, en otros momentos, pierde su fe por las terribles circunstancias. Así sucedió en La Cabaña (2017), un largometraje de fantasía que intenta explicar cómo luego del asesinato de Missy, la hija menor de Mackezine Phillips, el protagonista intenta encontrarle sentido a la vida y volver a confiar en Él.

El guion de John Fusco, basado en la novela del mismo nombre, recaudó US$ 96.9 millones, según Box Office Mojo.

El periodista Paul Asher cubrió la guerra de Afganistán, lo que "dañó su alma", por lo que entrevista a un hombre que asegura ser Dios. El director Perry Lang, según estadísticas de Box Office Mojo, recaudó US$ 2.3 millones con Una entrevista con Dios.

Sin importar las malas situaciones, los feligreses creen en los milagros. La directora Patricia Riggen intentó mostrarlo en el filme Milagros del cielo.

El filme narra cómo el matrimonio de Kevin y Kristy descubren que su hija de 10 años Anna padece una enfermedad incurable, por lo que ellos buscan una posible cura creyendo en el ser supremo. Fue estrenada en 2016 y recaudó US$ 74 millones.

Cine local

El cine dominicano se ha caracterizado por la creación de largometrajes de género de comedia y drama, sin embargo, Arturo Mojica exploró el cristianismo desde el séptimo arte con Justo a tiempo.

El audiovisual reunió a figuras del arte cristiano para llevar el mensaje de la fe y confianza en Dios como un estilo de vida a imitar. Fue estrenado en 2024.

Nosotros, los de la fe fue estrenada en tiempo de Semana Santa. Su director Julio Román narró una comedia de enredos sobre la vida y conflictos de una familia de creyentes y su interacción con personas que no creen ni ven la vida como ellos.

Según su sinopsis es un mensaje de redención, unidad y el amor incondicional de Dios.