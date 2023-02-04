Cine dominicano
Egeda Dominicana revela todas las películas y países en preselección de X Premios Platino
La preselección (listado largo) de los Premios Platino 2023 lo integran 237 producciones preseleccionadas de entre las casi mil estrenadas en 2023, de las cuales 194 películas y 43 son series, procedentes de España, Cuba, México, Argentina, Brasil, Chile, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
La oficina de Egeda Dominicana ofreció el listado completo de las películas de la primera preselección a de los X Premios Platino Audiovisual Iberoamericano.
La preselección de producciones audiovisuales fue realizada por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, (FIPCA). Los Premios Platino tendrán su X Edición, el sábado 22 de abril en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid.
El licenciado Nelson Jiménez, director ejecutivo de Egeda Dominicana , refirió que la industria audiovisual iberoamericana estrenó 994 obras estrenadas durante 2022 (con 834 películas y 160 series), de las que un total de 237 producciones han sido preseleccionadas. De ellas 194 películas y 43 son series.
República Dominicana, apunta Egeda Dominicana, logró su más alta representación en los Platinos 2023, respecto de toda la historia del prestigioso galardón.
“Saludamos la notable presencia de las películas y una serie dominicanas en este primer listado de Tenemos la esperanza en cantidad de producciones audiovisuales en esa preselección, nivel que no se ha alcanzado nunca en las nueve ediciones anteriores de los Platino” dijo Jiménez.
Los Premios PLATINO son organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, reconocen lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana de los 21 países que integran la región.
Los países que tienen películas en la preselección, integrada a partir de las 994 obras audiovisuales, son: España, Cuba, México, Argentina, Brasil, Chile, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA
|ANTES LA LLUVIA
|EL SALVADOR, MÉXICO
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|BANTÚ MAMA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|EL OTRO TOM
|MÉXICO
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA MÉXICO
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|JEZABEL
|VENEZUELA
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|KA'AVO
|PARAGUAY
|LA CAJA
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|LA PASIÓN DE NELLA BARRANTES
|COSTA RICA
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|LOBO E CÃO
|PORTUGAL
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|LUCETTE
|PARAGUAY
|MARTE UM
|BRASIL
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|ONE WAY
|VENEZUELA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|PALOMA
|BRASIL, PORTUGAL
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|PLUFT – O FANTASMINHA
|BRASIL
|POLVO DE GALLO
|EL SALVADOR, MÉXICO
|PSEUDO
|BOLIVIA
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|RECETA NO INCLUIDA
|PUERTO RICO
|RESTOS DO VENTO
|PORTUGAL
|SUEÑOS ILEGALES
|EL SALVADOR
|UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS
|REPÚBLICA DOMINICANA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|VICENTA B.
|CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO
|PERÚ, BOLIVIA
MEJOR PELÍCULA EN EL GÉNERO DE COMEDIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|¿Y CÓMO ES ÉL?
|MÉXICO
|30 NOCHES CON MI EX
|ARGENTINA
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES
|MÉXICO
|BEM-VINDA A QUIXERAMOBIM
|BRASIL
|CARIBE, TODO INCLUIDO
|REPÚBLICA DOMINICANA, ESPAÑA, ANDORRA
|COMPETENCIA OFICIAL
|ARGENTINA, ESPAÑA
|COSAS DE AMIGOS
|PERÚ
|DESCONECTADOS
|CHILE, EEUU
|EL CUARTO PASAJERO
|ESPAÑA
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|EL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRA
|COLOMBIA
|FOGO-FÁTUO
|PORTUGAL, FRANCIA
|GRANIZO
|ARGENTINA
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|MORGAN Y LOS SÚPER BICHILLOS
|COSTA RICA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
|ESPAÑA
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|POLVO DE GALLO
|EL SALVADOR, MÉXICO
|UN CUPIDO SIN PUNTERÍA
|VENEZUELA
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOS
|MÉXICO
|ALÉM DA LENDA - O FILME
|BRASIL
|BLACK IS BELTZA II: AINHOA
|ESPAÑA, ARGENTINA
|EL PARAÍSO
|ARGENTINA
|HUEVITOS CONGELADOS
|MÉXICO
|INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRA
|ESPAÑA
|LA SÚPER
|CUBA
|LAS LEYENDAS: EL ORIGEN
|MÉXICO
|LAS VACACIONES DE YOKO
|ESPAÑA, RUSIA
|LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO)
|ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA
|MEU AMIGÃOZÃO – O FILME
|BRASIL
|NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO
|CHILE, BRASIL
|O NATAL DO BRUNO ALEIXO
|PORTUGAL
|ORKESTRA LURTARRA
|ESPAÑA
|TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA
|ESPAÑA
|TARSILINHA
|BRASIL
|TROMBA TREM: O FILME
|BRASIL
|UNICORN WARS
|ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA
MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ACHACHILAS
|BOLIVIA
|AMIGO SECRETO
|BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
|BAJO SOSPECHA: ZOKUNENTU
|CHILE
|BOSCO
|URUGUAY, ITALIA
|CAMINO A CASA
|URUGUAY, NORUEGA
|CAP INÉDITO
|VENEZUELA
|CONTRA EL TIEMPO
|CUBA
|DELIA
|URUGUAY, ARGENTINA
|EAMI
|PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
|EL CASO PADILLA
|CUBA
|EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZAS
|ARGENTINA
|EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG
|MÉXICO, ESPAÑA
|EL SILENCIO DEL TOPO
|GUATEMALA
|ENTRE FUEGO Y AGUA
|COLOMBIA
|ERNESTO, GRACIAS
|COSTA RICA
|FREE COLOR
|VENEZUELA, EEUU, FRANCIA
|HERBARIA
|ARGENTINA
|INVASIÓN DRAG
|PERÚ
|KOBRA AUTO RETRATO
|BRASIL
|LA GENTE DEL DOCUMENTAL
|CUBA
|LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS
|ESPAÑA
|LO QUE SE HEREDA
|REPÚBLICA DOMINICANA, EEUU
|LOS LUNES A LAS 9
|PUERTO RICO
|MI PAÍS IMAGINARIO
|CHILE, FRANCIA
|MORENA(S)
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|NO TÁXI DO JACK
|PORTUGAL
|OAXACALIFORNIA: EL REGRESO
|MEXICO
|PARA SU TRANQUILIDAD HAGA SU PROPIO MUSEO
|PANAMÁ
|QUERIDA NANCY
|MÉXICO
|SALARYMAN
|COSTA RICA, JAPÓN
|SAN JUAN: MÁS ALLÁ DE LAS MURALLAS
|PUERTO RICO
|SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRA
|PUERTO RICO
|SINTIÉNDOLO MUCHO
|ESPAÑA
|UM CORPO QUE DANÇA-BALLET GULBENKIAN 1925-2005
|PORTUGAL
|UN PAÍS LLAMADO EL PEZ QUE FUMA
|VENEZUELA
|VALS DE SANTO DOMINGO
|REPÚBLICA DOMINICANA
|VIAJE A ALGUNA PARTE
|ESPAÑA
|VIEIRARPAD
|PORTUGAL
|VILLA OLÍMPICA
|CHILE, ARGENTINA, MÉXICO
|WIGUDUN, ALMA DE DOS ESPÍRITUS
|PANAMÁ
PREMIO PLATINO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE FICCIÓN IBEROAMERICANA
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|AMPARO
|COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
|CHICAS BIEN
|BOLIVIA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|EL PODEROSO VICTORIA
|MÉXICO
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|LA BALADA DE LOS CUERVOS
|REPÚBLICA DOMINICANA
|LA BROMA DE LA JUSTICIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|LA VACA QUE CANTÓ UNA CANCIÓN SOBRE EL FUTURO
|CHILE, FRANCIA, ALEMANIA
|LARGA DISTANCIA
|PERÚ
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|LUCETTE
|PARAGUAY
|MARTE UM
|BRASIL
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|REVOLTA
|PORTUGAL
|SUBLIME
|ARGENTINA
|SUEÑOS ILEGALES
|EL SALVADOR
|SURO
|ESPAÑA
|TIEMPOS FUTUROS
|PERÚ
|UN CRIMEN ARGENTINO
|ARGENTINA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|VENITE PA' MARACAIBO
|VENEZUELA
PREMIO PLATINO AL CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES
*Ordenado alfabéticamente por obra
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|AMIGO SECRETO
|BRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|BOSCO
|URUGUAY, ITALIA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|EAMI
|PARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
|EL ÁRBOL ROJO
|COLOMBIA, PANAMÁ, FRANCIA
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|ESPECIAL
|VENEZUELA
|FREE COLOR
|VENEZUELA, EEUU, FRANCIA
|INVISIBLES
|VENEZUELA, ESPAÑA, EEUU
|LA CAÍDA
|MÉXICO, ARGENTINA, EEUU
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|LA GENTE DEL DOCUMENTAL
|CUBA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|MI PAÍS IMAGINARIO
|CHILE, FRANCIA
|MORENA(S)
|REPÚBLICA DOMINICANA
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|QUERIDA NANCY
|MÉXICO
|SUBMISSÃO
|PORTUGAL
|TODO POR AMOR
|ARGENTINA
|UNAY
|BOLIVIA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|VALS DE SANTO DOMINGO
|REPÚBLICA DOMINICANA
|WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO
|PERÚ, BOLIVIA
MEJOR DIRECCIÓN
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|DIRECTOR PELÍCULA
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALBERTO SERRA
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|ALDO SALVINI
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|ALEJANDRO G. IÑÁRRITU
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|ALEJANDRO LOAYZA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|ARIEL ESCALANTE
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|ARTURO MONTENEGRO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|CARLA SIMÓN
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|CARLOS LECHUGA
|VICENTA B.
|CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|CÉSAR GALINDO
|WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO
|PERÚ, BOLIVIA
|DIEGO LERMAN
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|ENRIQUE ÁLVAREZ
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|FELIPE ZÚÑIGA
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|FERNANDO LEMUS, ÁNGEL CAMILO
|SUEÑOS ILEGALES
|EL SALVADOR
|GABRIEL MARTINS
|MARTE UM
|BRASIL
|GERARDO CHIJONA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|GUSTAVO HERNÁNDEZ
|VIRUS: 32
|URUGUAY, ARGENTINA
|HÉCTOR RODRÍGUEZ
|KA'AVO
|PARAGUAY
|HERNÁN JABES
|JEZABEL
|VENEZUELA
|ISRAEL LUGO
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|IVÁN HERRERA
|BANTÚ MAMA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|JAVIER ANDRADE
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|JOÃO BOTELHO
|UM FILME EM FORMA DE ASSIM
|PORTUGAL
|JULIANA MAITÉ
|RECETA NO INCLUIDA
|PUERTO RICO
|JULIO LÓPEZ
|POLVO DE GALLO
|EL SALVADOR, MÉXICO
|KENNETH MÜLLER
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|LAÍS BODANZKY
|A VIAGEM DE PEDRO
|BRASIL, PORTUGAL
|LAURA BAUMEISTER
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA
|LAURA MORA
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|LORENZO VIGAS
|LA CAJA
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|MANUEL NIETO
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|MANUELA MARTELLI
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|MATÍAS BIZE
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|MBURUCUYÁ FLEITAS, ÓSCAR AYALA PACIELLO
|LUCETTE
|PARAGUAY
|ORIOL ESTRADA, NATALIA CABRA
|UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS
|REPÚBLICA DOMINICANA
|RAFAEL TRES
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|RODRIGO PATIÑO, LUIS FERNANDO RENEO
|PSEUDO
|BOLIVIA
|RODRIGO SOROGOYEN
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|SANTIAGO MITRE
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|TIAGO GUEDES
|RESTOS DO VENTO
|PORTUGAL
|TITO JARA H.
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALBANO JERÓNIMO
|RESTOS DO VENTO
|PORTUGAL
|ALBI DE ABREU
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|ALFREDO CASTRO
|INMERSIÓN
|CHILE, MÉXICO
|ANDRÉS CRESPO
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|CARLOS GUTIÉRREZ
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|CARLOS UREÑA
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|CARLOTO COTTA
|CAMPO DE SANGUE
|PORTUGAL
|CAUÃ REYMOND
|A VIAGEM DE PEDRO
|BRASIL, PORTUGAL
|CHEPE IRISITY
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|CRISTIAN MERCADO
|PSEUDO
|BOLIVIA
|DANIEL ALVARADO
|HIJOS DE LA TIERRA
|VENEZUELA
|DANIEL GIMÉNEZ CACHO
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|ENRIQUE PAVÓN
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|ENZO VOGRINCIC
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|FERNANDO BACILIO
|TIEMPOS FUTUROS
|PERÚ
|FERNANDO CUAUTLE
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|FREDDY D'ELIA
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|FREDDY VÍQUEZ
|ÁMBAR
|COSTA RICA, ARGENTINA
|GABRIEL AGÜERO
|JEZABEL
|VENEZUELA
|GABRIEL LEYVA
|RECETA NO INCLUIDA
|PUERTO RICO
|JHON NARVÁEZ
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|JOSÉ CALCINA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|JOSÉ RESTREPO
|UNA MADRE
|COLOMBIA
|JUAN MINUJÍN
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|LUIS ALBERTO GARCÍA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|LUIS TOSAR
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|MANUEL RAPOSO
|RAFAELA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|NACHO SÁNCHEZ
|MANTÍCORA
|ESPAÑA
|NÉSTOR CANTILLANA
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|NOÉ HERNÁNDEZ
|FINLANDIA
|MÉXICO, ESPAÑA
|OSVALDO DOIMEADIOS
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|PACO LEÓN
|NO MIRES A LOS OJOS
|ESPAÑA, BÉLGICA
|PETER LANZANI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RAFAEL GUERRA
|SUEÑOS ILEGALES
|EL SALVADOR
|RAMÓN EMILIO CANDELARIO
|PEREJIL
|REPÚBLICA DOMINICANA
|RENÉ MONCLOVA
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|RICARDO DARÍN
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RODRIGO REICHARDT
|LUCETTE
|PARAGUAY
|RÔMULO BRAGA
|SOL
|BRASIL
|VÍCTOR ACURIO
|WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLO
|PERÚ, BOLIVIA
|WILFREDO “PALIN” GONZÁLEZ
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALINE KÜPPENHEIM
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|AMAMBAY NARVÁEZ
|LUCETTE
|PARAGUAY
|ANA GRETHEL SOLIS
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|ANAHÍ HOENEISEN
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|ANDREA CAMPONOVO
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|ANEL PERDOMO
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|ANTONIA ZEGERS
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|ARA ALEJANDRA MEDAL
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|ARCELIA RAMÍREZ
|LA CIVIL
|MÉXICO, BÉLGICA, RUMANÍA
|CAROL SANABRIA
|LA PASIÓN DE NELLA BARRANTES
|COSTA RICA
|DANIELA ALVARADO
|ONE WAY
|VENEZUELA
|GABRIELA FREIRE
|AÑOS LUZ
|URUGUAY
|GABY GNAZZO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|HAYDEÉ CÁCERES
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|ISABEL SANTOS
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|JUDITH RODRÍGUEZ
|RAFAELA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|KARLA SOUZA
|LA CAÍDA
|MÉXICO, ARGENTINA, EEUU
|KIKA SENA
|PALOMA
|BRASIL, PORTUGAL
|LAIA COSTA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|LALI GONZÁLEZ
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|LAURA GALÁN
|CERDITA
|ESPAÑA
|LILIBETH RIVAS
|LIENZO EN BLANCO
|EL SALVADOR
|LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉS
|VICENTA B.
|CUBA , FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|LUA MICHEL
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|LUISA QUISPE
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|MAEVE JINKINGS
|CARVÃO
|BRASIL, ARGENTINA
|MAGNOLIA NÚÑEZ
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|MARCELA VALENCIA
|UNA MADRE
|COLOMBIA
|MARCÉLIA CARTAXO
|A MÃE
|BRASIL
|MARÍA GABRIELA DE FARÍA
|EL EXORCISMO DE DIOS
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|MARIETERE VÉLEZ
|RECETA NO INCLUIDA
|PUERTO RICO
|MARILÚ MARINI
|CUANDO LA MIRO
|ARGENTINA
|MARISÉ ÁLVAREZ
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|MARTA ELENA GARCÍA
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|PATRICIA RODRÍGUEZ
|ANTES LA LLUVIA
|EL SALVADOR, MÉXICO
|PAULA SILVA
|VIRUS: 32
|URUGUAY, ARGENTINA
|RITA DURÃO
|O TRIO EM MI BEMOL
|PORTUGAL, ESPAÑA
|SANDRA MELISSA TORRES
|AMPARO
|COLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
|SOFÍA GALA CASTIGLIONE
|CADÁVER EXQUISITO
|ARGENTINA, ESPAÑA, BRASIL
|TITA MENDOZA
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|ZOE STEIN
|MANTÍCORA
|ESPAÑA
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALBERTO CARDEÑO
|UNA MADRE
|COLOMBIA
|AROLDO BETANCOURT
|HOTEL PROVIDENCIA
|VENEZUELA, BOLIVIA
|BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZ
|LUCETTE
|PARAGUAY
|CARLOS ENRIQUE ALMIRANTE
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|CARLOS PORTALUPPI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|CARLOS VALENCIA
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|DIMITRI RIVERA
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|ERICH WILDPRET
|JEZABEL
|VENEZUELA
|ESMAILYN MOREL
|RAFAELA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|ESTEBAN BRENES
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|FERNANDO BECERRIL
|HUACHICOLERO
|MÉXICO, EEUU, REINO UNIDO, ESPAÑA
|FERNANDO TEJERO
|MODELO 77
|ESPAÑA
|FIDEL CORTEZ
|LIENZO EN BLANCO
|EL SALVADOR
|HERNÁN MENDOZA
|LA CAÍDA
|MÉXICO, ARGENTINA, EEUU
|JOAM SOLO
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|JOAVANY ÁLVAREZ
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|JORGE MARRALE
|ÁMBAR
|COSTA RICA, ARGENTINA
|JOSÉ CONDESSA
|SALGUEIRO MAIA-O IMPLICADO
|PORTUGAL
|JUAN PABLO ASTURIAS
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|JUNIOR ÁLVAREZ
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|LEANDRO DANIEL COLOMBO
|JESUS KID
|BRASIL
|LUIGI ANTEZANA
|PSEUDO
|BOLIVIA
|LUIS DUBÓ
|UN LUGAR LLAMADO DIGNIDAD
|CHILE, FRANCIA, ALEMANIA, ARGENTINA, COLOMBIA
|LUIS GONZAGA
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|LUIS ZAHERA
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|MARCELO ALONSO
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|NICK ROMANO
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|NOÉ HERNÁNDEZ
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|NORMAN BRISKI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA,EEUU
|PIETRO SIBILLE
|LA RESTAURACIÓN
|PERÚ
|RAMÓN BAREA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|RENATO GÓMEZ
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|ROBERTO SUÁREZ
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|ROGELIO GRACIA
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|RUI MORRISON
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|SANTOS CHOQUE
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|SERGIO LAURENTINO
|A VIAGEM DE PEDRO
|BRASIL, PORTUGAL
|VLADIMIR CRUZ
|OSCUROS AMORES
|CUBA
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AÍDA LÓPEZ
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|ALBA BAPTISTA
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|ALEJANDRA FLECHNER
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|ALINE MARTA MAIA
|CARVÃO
|BRASIL, ARGENTINA
|ANGIE CEPEDA
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|ATTILIA BOSCHETTI
|LA RESTAURACIÓN
|PERÚ
|CARLA ARANA
|PSEUDO
|BOLIVIA
|CARMEN MACHI
|CERDITA
|ESPAÑA, FRANCIA
|CAROLA GARCÍA
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|CATALINA SAAVEDRA
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|CHRYSTINA KNAPP
|LUCETTE
|PARAGUAY
|CLAUDIA CABEZAS
|UN LUGAR LLAMADO DIGNIDAD
|CHILE, FRANCIA, ALEMANIA, ARGENTINA, COLOMBIA
|CORAL GABAGLIO
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|CRISTINA MORÁN
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|DOLORES HEREDIA
|EL NORTE SOBRE EL VACÍO
|MÉXICO
|ELIANE CHIPIA
|JEZABEL
|VENEZUELA
|EMILIA CEBALLOS
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|ESTER CATALÃO
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|FLORA MÉNDEZ
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|JULIA DORTO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|LAURA PAREDES
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|LISSETTE BITAR SAAD
|EL ÁRBOL ROJO
|COLOMBIA, PANAMÁ, FRANCIA
|LOURDES QUIÑONES
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|MARISSABEL MARTE
|RAFAELA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|MATILDE LAGOS
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|MICHELLE JONES
|ÁMBAR
|COSTA RICA, ARGENTINA
|PENÉLOPE CRUZ
|EN LOS MÁRGENES
|ESPAÑA, BÉLGICA
|ROXANA BLANCO
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|SCARLET REYES
|BANTÚ MAMA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|SHAKTI MAAL
|JEZABEL
|VENEZUELA
|STELLA LAURI
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|SUSI SÁNCHEZ
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|SYLVIA SOSSA
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|VALERIA OLIVA
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|VIRGINIA SEVILLA
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|YAILIN COPPOLA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|YENY SORIA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALBERTO TORRES
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|ANDRÉS RODRÍGUEZ
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|ÁNGELA ACUÑA
|EL PA(DE)CIENTE
|CHILE
|AQUILES BÁEZ
|QUÉ BUENA BROMA, BROMELIA
|VENEZUELA
|ARÁNZAZU CALLEJA
|CINCO LOBITOS
|ESPAÑA
|BERNAL VILLEGAS
|ÁMBAR
|COSTA RICA, ARGENTINA
|CAMILO SANABRIA
|EL ÁRBOL ROJO
|COLOMBIA, PANAMÁ, FRANCIA
|CERGIO PRUDENCIO
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|CHASE DESO
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|CHLOÉ THÉVENIN
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|CHRISTIAN BASSO
|EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|DANIEL SIMITAN
|MARTE UM
|BRASIL
|DIEGO ESCOBAR
|SUEÑOS ILEGALES
|EL SALVADOR
|EDUARDO CABRA, JOSÉ DAVID PÉREZ
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|EMILIO CERVINI
|SUBLIME
|ARGENTINA
|GALO DURÁN
|SANCTORUM
|MÉXICO
|GIAN CARLO FEOLI
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|GLENN MONROIG
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|HERNÁN GONZÁLEZ VILLAMIL
|VIRUS: 32
|URUGUAY, ARGENTINA
|HOLOCAUTO VEGETAL, BUENOS MUCHACHOS
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|JUAN ANTONIO LEYVA, MAGDA ROSA GALBÁN
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|JUAN BLAS CABALLERO
|PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTO
|PARAGUAY
|KARIN ZIELINSKI
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|KYLE ERIC DIXON, MICHAEL DAVID STEIN
|EL HOYO EN LA CERCA
|MÉXICO, POLONIA
|LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZ
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|MÁRIO LAGINHA
|CAMPO DE SANGUE
|PORTUGAL
|MAURICIO TRABANINO
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|OLIVIER ARSON
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|PABLO BORGHI
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|PAOLA NAVARRETE, MAURO SAMANIEGO
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|PARA ONE & ARTHUR SIMONINO
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|PEDRO MARQUES
|1618
|PORTUGAL
|PEDRO OSUNA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|RODRIGO QUINTÁS, MARTÍN DE LEMOS
|LUCETTE
|PARAGUAY
|SEBASTIÁN ESCOFET
|EL REZADOR
|ECUADOR
|TIM RESCALA
|PLUFT – O FANTASMINHA
|BRASIL
|TOMÁS BARREIRO
|JEZABEL
|VENEZUELA
|ULISES HERNÁNDEZ
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
MEJOR GUION
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALDO SALVINI
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONE
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|ALEJANDRO LOAYZA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|ANDRÉS RAMÍREZ PULIDO
|LA JAURÍA
|COLOMBIA
|ÁNGELES CRUZ
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|ARTURO MONTENEGRO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|CARLOS LECHUGA, FABIÁN SUÁREZ
|VICENTA B.
|CUBA , FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|CARLOS VERMUT
|MANTÍCORA
|ESPAÑA
|CAROLINA MARKOWICZ
|CARVÃO
|BRASIL, ARGENTINA
|CORAL CRUZ
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|CRISTÈLE ALVES MEIRA, LAURENT LUNETTA
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|DIEGO CAÑIZAL, ALBERTO SERRA, SIMÓN TEJEIRA
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|FELIPE ZÚÑIGA
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|FERNANDO GUZZONI
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|GABRIEL MARTINS
|MARTE UM
|BRASIL
|HERNÁN JABES, EDUARDO SÁNCHEZ RUGELES
|JEZABEL
|VENEZUELA
|ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYEN
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|JAVIER ANDRADE, ANAHÍ HOENEISEN
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|JUAN MANUEL SOLÉ
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|JULIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, PAOLA MIRANDA, EGLY LARRREYNAGA, ALICIA CHONG
|POLVO DE GALLO
|EL SALVADOR, MÉXICO
|KATIA MARMORI
|KA'AVO
|PARAGUAY
|KENNETH MÜLLER
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|LAURA BAUMEISTER
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LAURA MORA, MARÍA CAMILA ARIAS
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|LESLIE ORTIZ, LIBIA PÉREZ
|LIENZO EN BLANCO
|EL SALVADOR
|LIANA DOMÍNGUEZ RIVERO, ENRIQUE ÁLVAREZ
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|LORENZO VIGAS, PAULA MARKOVITCH, LAURA SANTULLO
|LA CAJA
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|LUCIANA DE MELLO, DIEGO LERMAN, MARÍA MEIRA
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|LUIS ISMAEL
|1618
|PORTUGAL
|MANUEL NIETO
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITRE
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|MARIETERE VÉLEZ
|RECETA NO INCLUIDA
|PUERTO RICO
|MBURUCUYÁ FLEITAS, NÉSTOR AMARILLA OJEDA
|LUCETTE
|PARAGUAY
|MIKEPHILLIPE OLIVEROS, LUIS R. TRELLES
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|NICOLÁS PACHECO
|LA PASIÓN DE NELLA BARRANTES
|COSTA RICA
|ORIOL ESTRADA, NATALIA CABRAL
|UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS
|REPÚBLICA DOMINICANA
|RAFAEL TRES
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|RODRIGO PATIÑO, LUIS FERNANDO RENEO
|PSEUDO
|BOLIVIA
|TITO JARA H.
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|ULISES PORRA, ULLA PRIDA, SILVINA SCHNICER
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
MEJOR DIRECCIÓN DE MONTAJE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍN
|UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS
|REPÚBLICA DOMINICANA
|ALBERTO DEL CAMPO
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|ALEJANDRO BRODERSOHN
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|ANDRÉ BLONDEL
|PSEUDO
|BOLIVIA
|ANDREA GANDOLFO
|LUCETTE
|PARAGUAY
|ANDREI NEMCIK
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|ANDRÉS PEPE ESTRADA
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|ANDRÉS PORRAS
|FÓSFOROS MOJADOS
|COLOMBIA
|ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGRO
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|CARLOS APONTE
|RECETA NO INCLUIDA
|PUERTO RICO
|CLEMENTINA MANTELLINI, HERNÁN JABES
|JEZABEL
|VENEZUELA
|EDUARDO GRIPA
|A VIAGEM DE PEDRO
|BRASIL, PORTUGAL
|GUILLE GATTI
|VIRUS: 32
|URUGUAY, ARGENTINA
|JAROSŁAW KAMIŃSKI, SOLEDAD SALFATE
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCA
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|JOANNA MONTERO
|VICENTA B.
|CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
|JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRA
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|JOSÉ M. G. MOYANO
|MODELO 77
|ESPAÑA
|JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANO
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|JUAN ZELADA
|KA'AVO
|PARAGUAY
|JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERAS
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|LIANA DOMÍNGUEZ
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|LORENZO MORA SALAZAR
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|MANUEL TERCEÑO
|LA MANIOBRA DE LA TORTUGA
|ESPAÑA, ARGENTINA
|MIGUEL SALGADO
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|MIGUEL SCHVERDFINGER
|EL OTRO TOM
|MEXICO
|MIRIAM TALAVERA, ALIÁN HERNÁNDEZ
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|NATARA NEY
|PLUFT – O FANTASMINHA
|BRASIL
|PABLO RIERA
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|PAULO MILHOMENS
|A CRIANÇA
|PORTUGAL, FRANCIA
|RAFAEL TRES
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARES
|EL EXORCISMO DE DIOS
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|SANDRA RODRÍGUEZ
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCO
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|SOFÍA GÓMEZ- CORVOBA, ROY SANTOYO, JULIO LÓPEZ
|POLVO DE GALLO
|EL SALVADOR, MÉXICO
|SOLEDAD SALFATE
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|TITO JARA H., CARLOS ROBERTO TRIBIÑO, RODRIGO MELERO
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINO
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|VALERIA HERNÁNDEZ, NICOLÁS POSTIGLIONE
|INMERSIÓN
|CHILE, MÉXICO
|VICTOR KAM
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|YADIRA AMAYA
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ADRIANA OVELAR
|LUCETTE
|PARAGUAY
|ALEJANDRO CASTIGLIONI
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|ALEXIS ÁLVAREZ
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|ALFREDO CORREIA
|JEZABEL
|VENEZUELA
|ALFREDO ROMAN
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|BELÉN DRAGUI
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|BERNANDITA BAEZA
|LA VACA QUE CANTÓ UNA CANCIÓN SOBRE EL FUTURO
|CHILE, FRANCIA, ALEMANIA
|CLAUDIA GAENSEL
|PSEUDO
|BOLIVIA
|DANIEL LEAL MACHADO, ANA MELEIRO, ANA MARIA SIMÕES
|1618
|PORTUGAL
|DIEGO LÓPEZ, VIOLETA RODRÍGUEZ
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|DIEGO RÍSQUEZ
|HIJOS DE LA TIERRA
|VENEZUELA
|EMILIA DÁVILA, NICOLÁS PLATONOFF
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|EMILIO OLABARRIETA
|LAS CAMELIAS
|PUERTO RICO
|EUGENIO CABALLERO
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|FERNANDA CARLUCCI
|O CLUBE DOS ANJOS
|BRASIL, PORTUGAL
|FRANCISCA CORREA
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|GABRIELA NOVOA
|POLVO DE GALLO
|EL SALVADOR, MÉXICO
|GINNA OZUNA
|EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|HIROMI SHIMABUKURO
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|HORACIO ALCALÁ
|FINLANDIA
|MÉXICO, ESPAÑA
|ISABEL BRANCO
|RESTOS DO VENTO
|PORTUGAL
|KATHERINE MINAYA
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|LAURA CASTILLO, AMANDA CASTRO
|LA PASIÓN DE NELLA BARRANTES
|COSTA RICA
|MARCELA GÓMEZ
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|MARCELO CHAVES
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|MARÍA ANDREA BROLO
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|MARIELOS CORDERO
|ÁMBAR
|COSTA RICA, ARGENTINA
|MARLENE AGUILERA
|KA'AVO
|PARAGUAY
|MICAELA SAIEGH
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|MÓNICA DE MOYA
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|MÓNICA MONSERRATE LLENZA
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|NELSON VARGAS
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMO
|MODELO 77
|ESPAÑA
|REGINA GALICH
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|RIMENNA PROCÓPIO
|MARTE UM
|BRASIL
|SARA MILLÁN
|LA CIUDAD DE LAS FIERAS
|COLOMBIA, ECUADOR
|SOFÍA BALDA
|VIRUS: 32
|URUGUAY, ARGENTINA
|VANESA DE LA HAZA
|LA MANIOBRA DE LA TORTUGA
|ESPAÑA, ARGENTINA
|VIVIAN DEL VALLE
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AARÓN BROMLEY
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|ÁLEX CATALÁN
|MODELO 77
|ESPAÑA
|ARAUCO HERNÁNDEZ HOLZ
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|BARBARA ÁLVAREZ
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|BRENO CÉSAR
|SOL
|BRASIL
|DANIEL ANDRADE
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|DANIELA CAJÍAS
|ALCARRÀS
|ESPAÑA, ITALIA
|DARIUS KHONDJI
|BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADES
|MÉXICO
|DAVID GALLEGO
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|DAVID SAUCEDA
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|DIEGO POLERI
|EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|GABRIEL DÍAZ
|EL CASTIGO
|CHILE, ARGENTINA
|GERARD UZCÁTEGUI
|EL EXORCISMO DE DIOS
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|GERARD UZCÁTEGUI
|JEZABEL
|VENEZUELA
|GUILLERMO ARGUETA, MIRIAM ORTIZ
|LIENZO EN BLANCO
|EL SALVADOR
|JAVIER JULIÁ
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|JOÃO RIBEIRO
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
|JOSÉ NOGUERA
|KA'AVO
|PARAGUAY
|JUAN PABLO RAMÍREZ
|HUACHICOLERO
|MÉXICO, EEUU, REINO UNIDO, ESPAÑA
|MATÍAS LASARTE
|9
|URUGUAY, ARGENTINA
|MAURICIO VIDAL
|REBELIÓN
|COLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
|MICAELA CAJAHUARINGA
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|NICOLÁS ORDOÑEZ
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|NICOLÁS WONG
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|NICOLÁS WONG
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|ÓSCAR AYALA PACIELLO
|LUCETTE
|PARAGUAY
|PAOLO GIRÓN
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|PEDRO J. MÁRQUEZ
|A VIAGEM DE PEDRO
|BRASIL, PORTUGAL
|RAÚL PÉREZ URETA
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|RUI POÇAS
|ALMA VIVA
|PORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
|SANTIAGO BENET MARI
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|SANTIAGO GUTIÉRREZ
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|SERGIO ARMSTRONG
|INMERSIÓN
|CHILE, MÉXICO
|SERGIO ARMSTRONG, IVÁN GIERASINCHUK
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|SERGIO BASTANTE
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|TERESA KUHN
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|WILLIE BERRÍOS
|MIXTAPE
|PUERTO RICO
|WOJCIECH STARON
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
MEJOR DIRECCIÓN DE SONIDO
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO,YASMINA PRADERAS
|AS BESTAS
|ESPAÑA, FRANCIA
|ALLAN GARCÍA
|GOL DE PLATA
|GUATEMALA, EL SALVADOR
|ÁLVARO CORREIA
|PLUFT – O FANTASMINHA
|BRASIL
|AURIAL MIND
|MIXTAPE
|PUERTO RICO
|CARLOS GARCÍA
|LOS REYES DEL MUNDO
|COLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
|CARLOS MARROQUÍN
|EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FAN
|GUATEMALA
|CARLOS URRIOLA
|EL SACRIFICIO
|PANAMÁ
|CATRIEL VILDOSOLA
|EL EMPLEADO Y EL PATRÓN
|URUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
|CHRISTIAN COSGROVE
|BUEY ROJO SANGRE
|BOLIVIA, EEUU
|DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL HUETE, PELAYO GUTIÉRREZ, VALERIA ARCIERI
|MODELO 77
|ESPAÑA
|ENRIQUE POCASANGRE
|POLVO DE GALLO
|EL SALVADOR, MÉXICO
|FEDERICO MOREIRA
|UTAMA
|BOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
|FÉLIX RIERA, EDGAR DAVILA
|LA CAJA NEGRA
|CUBA
|FERNANDO SOLDEVILA
|CUMPLEAÑERO
|PANAMÁ
|FERNANDO SOLDEVILLA
|EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|GERARDO KALMAR, CARLOS CORTÉS NAVARRETE
|EL EXORCISMO DE DIOS
|VENEZUELA, MÉXICO, EEUU
|GERMÁN ACEVEDO
|KA'AVO
|PARAGUAY
|JESICA SUÁREZ
|1976
|CHILE, ARGENTINA
|JOHN FIGUEROA
|EL CORAZÓN DE LA LUNA
|PERÚ
|JOSÉ MIGUEL ENRÍQUEZ
|BLANQUITA
|CHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
|JOSÉ ROMMEL TUÑÓN
|LA PICADA
|COSTA RICA, CHILE
|JUAN FELIPE RAYO
|FÓSFOROS MOJADOS
|COLOMBIA
|JUAN JOSÉ LUZURIAGA
|EL REZADOR
|ECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
|JUAN JOSÉ LUZURIAGA
|LO INVISIBLE
|ECUADOR
|LEANDRO DE LOREDO, LENA ESQUENAZI
|EL SUPLENTE
|ARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
|LENA ESQUEZANI
|LA HIJA DE TODAS LAS RABIAS
|NICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
|MAITE RIVERA CARBONELL
|PICANDO ALANTE
|PUERTO RICO
|MARCO SALAVARRIA
|JEZABEL
|VENEZUELA
|MARCO SALAVARRÍA
|DOMINGO Y LA NIEBLA
|COSTA RICA, QATAR
|MARTÍN DE LEMOS
|LUCETTE
|PARAGUAY
|NAHUEL PALENQUE
|CARAJITA
|REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
|OLIVIER BLANC, HUGO LEITÃO
|LOBO E CÃO
|PORTUGAL
|PABLO TAMEZ, RODRIGO CASTILLO FILOMARINO
|NUDO MIXTECO
|MÉXICO
|RAQUEL BELVER, BARUCH ARIAS
|SANCTORUM
|MÉXICO, QATAR, REPÚBLICA DOMINICANA
|RICARDO ZOLLNER, ANDRÉ BELLENTANI, THIAGO LIGUORI
|A MÃE
|BRASIL
|ROCÍO LÓPEZ, FEDERICO MOREIRA
|JULIO, FELICES POR SIEMPRE
|URUGUAY
|SANTIAGO FUMAGALLI
|ARGENTINA, 1985
|ARGENTINA, EEUU
|SHEYLA POOL PASTOR
|OSCUROS AMORES
|CUBA
|VASCO PEDROSO
|NUNCA NADA ACONTECEU
|PORTUGAL, BRASIL
MEJOR MINISERIE O TELESERIE CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|APAGÓN
|ESPAÑA
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|CROMOSOMA 21
|CHILE
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINAL
|MÉXICO
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)
|PANAMÁ
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIE
|COLOMBIA
|LA RUTA
|ESPAÑA
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|LOS PRISIONEROS
|CHILE
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|NOSOTRAS
|COSTA RICA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|O REI DA TV
|BRASIL
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|PÁLPITO
|COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
|ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA
|BRASIL
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|THE BEAT DIASPORA
|BRASIL
|TURBIA
|COLOMBIA
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|VANDA
|PORTUGAL
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ADRIANO LUZ
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|ALEJANDRO RIAÑO
|JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIE
|COLOMBIA
|ÀLEX MONNER
|LA RUTA
|ESPAÑA
|ARÓN HERNÁNDEZ
|LOS PRISIONEROS
|CHILE
|DANIEL GIMÉNEZ CACHO
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|GUILLERMO FRANCELLA
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|GUSTAVO BASSANI
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|HÉCTOR SILVA
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|HUMBERTO CARRÃO
|ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA
|BRASIL
|JUAN DIEGO BOTTO
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|JUAN PABLO RABA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|JUAN PABLO URREGO
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|LUIS CALLEJO
|APAGÓN
|ESPAÑA
|LUIS GERARDO MÉNDEZ
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|MANOLO CARDONA
|¿QUIÉN MATÓ A SARA?
|MÉXICO
|MARIANO MATTOS
|O REI DA TV
|BRASIL
|MICHEL BROWN
|PÁLPITO
|COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
|MIGUEL CÉSPEDES
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|NUNO LOPES
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|PABLO MACAYA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|RANDY DOMÍNGUEZ
|ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)
|PANAMÁ
|RAYMOND POZO
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|SEBASTIÁN SOLORZA
|CROMOSOMA 21
|CHILE
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ADRIANA PAZ
|LA REBELIÓN
|MÉXICO
|AMADA GÓMEZ
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|ANA LUCIA DOMÍNGUEZ
|PÁLPITO
|COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
|BEATRIZ GODINHO
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|CAROLINA GAITÁN
|JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIE
|COLOMBIA
|CLAUDIA DI GIROLAMO
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|CLAUDIA SALAS
|LA RUTA
|ESPAÑA
|CRISTINA UMAÑA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|FRANCISCA LACHAPEL
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|GENY MODES
|ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)
|PANAMÁ
|ILSE SALAS
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|KARINA GIDI
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|LALI ESPÓSITO
|EL FIN DEL AMOR
|ARGENTINA
|LAURA NOVOA
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|LINIKER
|MANHÃS DE SETEMBRO - T2
|BRASIL
|LUDWIKA PALETA
|MADRE SOLO HAY DOS. T2
|MÉXICO
|MARGARIDA VILA-NOVA
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|MARTHA GONZÁLEZ
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|MÓNICA LÓPEZ
|RAPA
|ESPAÑA
|NATALIA DE MOLINA
|FÁCIL
|ESPAÑA
|NATALIA OREIRO
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|PATRICIA TAMAYO
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|PAULINA GAITÁN
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|VALENTINA MÜHR
|CROMOSOMA 21
|CHILE
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ALEJANDRO AWADA
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|ÁLVARO RODRÍGUEZ
|TURBIA
|COLOMBIA
|ANDRÉS PARRA
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|BRAIN VÉLEZ
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|DAVID LORENTE
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|DIEGO CREMONESI
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|GASTÓN SALGADO
|CROMOSOMA 21
|CHILE
|IRVING ALBERTI
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|IVO CANELAS
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|JESÚS CARROZA
|APAGÓN
|ESPAÑA
|JORGE PAVÓN
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|JOSÉ SEFAMI
|LAS BRAVAS FC
|MÉXICO
|JUAN FERNANDO SÁNCHEZ
|PÁLPITO
|COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
|LARRY DÍAZ
|ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)
|PANAMÁ
|LUIS ZAHERA
|LA UNIDAD T2
|ESPAÑA
|MARCELO ALONSO
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|MARCO ANTONIO CAPONI
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|NÉSTOR CANTILLANA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|NICOLÁS FRANCELLA
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|PEDRO DE TAVIRA
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|PEDRO LACERDA
|A RAINHA E A BASTARDA
|PORTUGAL
|ROBERTO GRANGE
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|RODRIGO CELIS
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|SEU JORGE
|MANHÃS DE SETEMBRO - T2
|BRASIL
|SILVERIO PALACIOS
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|AMPARO NOGUERA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|ANA MARÍA ARIAS
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|BELÉN FRETES
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|CARLA QUEVEDO
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|CATARINA WALLENSTEIN
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|EDWARDA GURROLA
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|GLORIA MÜNCHMEYER
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|IRENE AZUELA
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|JACQUELINE ARENAL
|PÁLPITO
|COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
|KATHLEEN MORENO
|ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)
|PANAMÁ
|LAURA OSMA
|GOLES EN CONTRA
|COLOMBIA
|LAURA RAMOS
|ENTREVÍAS
|ESPAÑA
|LEONOR WATLING
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|MAJIDA ISSA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|MARCELA BENJUMEA
|JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIE
|COLOMBIA
|MARIAN ÁLVAREZ
|LA UNIDAD T2
|ESPAÑA
|MARIANA DI GIRÓLAMO
|LOS PRISIONEROS
|CHILE
|MINERVA CASERO
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|MORO ANGHILERI
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZ
|INTIMIDAD
|ESPAÑA
|RITA CABAÇO
|TRÊS MULHERES 2
|PORTUGAL
|ROBERTA GUALDA
|O REI DA TV
|BRASIL
|ULDANELLY CAPELL
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|VERÓNICA ECHEGUI
|INTIMIDAD
|ESPAÑA
MEJOR CREADOR EN MINISERIE O TELESERIE
*Ordenado alfabéticamente por nominado
|NOMINADO
|TÍTULO
|PAÍS DE PRODUCCIÓN
|ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍA
|NOTICIA DE UN SECUESTRO
|CHILE, COLOMBIA, EEUU
|BORJA COBEAGA
|NO ME GUSTA CONDUCIR
|ESPAÑA
|BORJA SOLER, ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUI
|LA RUTA
|ESPAÑA
|DANIEL BURMAN
|IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO
|ARGENTINA
|EDDIE ARAÚZ
|ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)
|PANAMÁ
|EDGAR MEDINA, RUI CARDOSO MARTINS
|CAUSA PRÓPRIA
|PORTUGAL
|EMILIANO GÓMEZ
|ORSAI, LA SERIE
|PARAGUAY
|ERNESTO CONTRERAS, HIROMI KAMATA, GONZALO AMAT
|BELASCOARÁN
|MÉXICO
|FRAN ARAÚJO
|APAGÓN
|ESPAÑA
|GABRIEL RIPSTEIN
|UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2
|MÉXICO
|GERARDO NARANJO, ALEJANDRO GERBER, PABLO CRUZ
|EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINAL
|MÉXICO
|HENRIQUE OLIVEIRA
|CUBA LIBRE
|PORTUGAL
|JOANNA LOMBARDI
|LOS PRISIONEROS
|CHILE
|JOSÉ ENRIQUE PINTOR, JUAN MANUEL TEJADA
|LÍOS DE FAMILIA
|REPÚBLICA DOMINICANA
|LEONARDO PADRÓN
|PÁLPITO
|COLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
|LUCÍA PUENZO
|SEÑORITA 89
|MÉXICO, CHILE
|MARCELA ESQUIVEL
|NOSOTRAS
|COSTA RICA
|MARCUS BALDINI, ANDRÉ BARCINSKI E RICARDO GRYNSZPAN
|O REI DA TV
|BRASIL
|MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
|EL ENCARGADO
|ARGENTINA
|MARTÍN MÉNDEZ
|MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRY
|ARGENTINA
|MATÍAS VENABLES, NICOLÁS MARTÍNEZ BERGEN
|CROMOSOMA 21
|CHILE
|OSCAR RUIZ NAVIA
|TURBIA
|COLOMBIA
|RENATA ANDRADE, THAIS PONTES, ANTONIO PRATA, CHICO MATTOSO
|ENCANTADO'S
|BRASIL
|RODRIGO FLUXÁ, ENRIQUE VIDELA
|42 DÍAS EN LA OSCURIDAD
|CHILE
|RODRIGO GARCÍA
|SANTA EVITA
|ARGENTINA
|TEODORO POPPOVIC, MARIA CAMARGO
|ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATA
|BRASIL
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