Cine dominicano

Egeda Dominicana revela todas las películas y países en preselección de X Premios Platino

La preselección (listado largo) de los Premios Platino 2023 lo integran 237 producciones preseleccionadas de entre las casi mil estrenadas en 2023, de las cuales 194 películas y 43 son series, procedentes de España, Cuba, México, Argentina, Brasil, Chile, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela

Por Servicios de Acento.com.do 04-02-2023 06:00

Escena de Rafaela, protagonizada por Judith Rodríguez, 2022.

La oficina de Egeda Dominicana ofreció  el listado completo de las películas  de la primera preselección a de los X Premios Platino Audiovisual Iberoamericano. 

La preselección de producciones audiovisuales fue realizada por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, (FIPCA).  Los Premios Platino tendrán su X Edición, el sábado 22 de abril en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid.

Escena de Perejil, de José María Cabral.
Escena de Perejil, de José María Cabral.

El licenciado Nelson Jiménez, director ejecutivo de Egeda Dominicana , refirió  que la industria audiovisual iberoamericana  estrenó  994 obras estrenadas durante 2022 (con 834 películas y 160 series), de las que un total de 237 producciones han sido preseleccionadas. De ellas 194 películas y  43  son series.

República Dominicana, apunta Egeda Dominicana, logró su más alta representación en los Platinos 2023, respecto de toda la historia del prestigioso galardón.

“Saludamos la notable presencia de las películas y una serie dominicanas en este primer listado de Tenemos la esperanza en cantidad de producciones audiovisuales en esa preselección, nivel que no se ha alcanzado nunca en las nueve ediciones anteriores de los Platino” dijo Jiménez.

Los Premios PLATINO son organizados por la Entidad de Gestión   de Derechos de los Productores Audiovisuales, reconocen lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana de los 21 países que integran la región.

Los países que tienen películas en la preselección, integrada a partir de las 994 obras audiovisuales, son: España, Cuba, México, Argentina, Brasil, Chile, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Escena de Rafaela, protagonizada por Judith Rodríguez, 2022.
Escena de Rafaela, protagonizada por Judith Rodríguez, 2022.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
9URUGUAY, ARGENTINA
1976CHILE, ARGENTINA
ALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
ALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA
ANTES LA LLUVIAEL SALVADOR, MÉXICO
ARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
AS BESTASESPAÑA, FRANCIA
BANTÚ MAMAREPÚBLICA DOMINICANA
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
BLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA
BUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
CARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
CINCO LOBITOSESPAÑA
CUMPLEAÑEROPANAMÁ
DOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
EL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
EL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
EL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
EL OTRO TOMMÉXICO
EL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
EL SACRIFICIOPANAMÁ
EL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA MÉXICO
EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
GOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
JEZABELVENEZUELA
JULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
KA'AVOPARAGUAY
LA CAJAVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
LA CAJA NEGRACUBA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LA JAURÍACOLOMBIA
LA PASIÓN DE NELLA BARRANTESCOSTA RICA
LA PICADACOSTA RICA, CHILE
LAS CAMELIASPUERTO RICO
LO INVISIBLEECUADOR
LOBO E CÃOPORTUGAL
LOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
LUCETTEPARAGUAY
MARTE UMBRASIL
NUDO MIXTECOMÉXICO
ONE WAYVENEZUELA
OSCUROS AMORESCUBA
PALOMABRASIL, PORTUGAL
PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
PICANDO ALANTEPUERTO RICO
PLUFT – O FANTASMINHABRASIL
POLVO DE GALLOEL SALVADOR, MÉXICO
PSEUDOBOLIVIA
REBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
RECETA NO INCLUIDAPUERTO RICO
RESTOS DO VENTOPORTUGAL
SUEÑOS ILEGALESEL SALVADOR
UNA PELÍCULA SOBRE PAREJASREPÚBLICA DOMINICANA
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
VICENTA B.CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLOPERÚ, BOLIVIA

MEJOR PELÍCULA EN EL GÉNERO DE COMEDIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
¿Y CÓMO ES ÉL?MÉXICO
30 NOCHES CON MI EXARGENTINA
BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADESMÉXICO
BEM-VINDA A QUIXERAMOBIMBRASIL
CARIBE, TODO INCLUIDOREPÚBLICA DOMINICANA, ESPAÑA, ANDORRA
COMPETENCIA OFICIALARGENTINA, ESPAÑA
COSAS DE AMIGOSPERÚ
DESCONECTADOSCHILE, EEUU
EL CUARTO PASAJEROESPAÑA
EL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
EL ÚLTIMO HOMBRE SOBRE LA TIERRACOLOMBIA
FOGO-FÁTUOPORTUGAL, FRANCIA
GRANIZOARGENTINA
JULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
MORGAN Y LOS SÚPER BICHILLOSCOSTA RICA
OSCUROS AMORESCUBA
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3ESPAÑA
PEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
PICANDO ALANTEPUERTO RICO
POLVO DE GALLOEL SALVADOR, MÉXICO
UN CUPIDO SIN PUNTERÍAVENEZUELA

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ÁGUILA Y JAGUAR: LOS GUERREROS LEGENDARIOSMÉXICO
ALÉM DA LENDA - O FILMEBRASIL
BLACK IS BELTZA II: AINHOAESPAÑA, ARGENTINA
EL PARAÍSOARGENTINA
HUEVITOS CONGELADOSMÉXICO
INSPECTOR SUN Y LA MALDICIÓN DE LA VIUDA NEGRAESPAÑA
LA SÚPERCUBA
LAS LEYENDAS: EL ORIGENMÉXICO
LAS VACACIONES DE YOKOESPAÑA, RUSIA
LOS DEMONIOS DE BARRO (OS DEMOS DE BARRO)ESPAÑA, PORTUGAL, FRANCIA
MEU AMIGÃOZÃO – O FILMEBRASIL
NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICOCHILE, BRASIL
O NATAL DO BRUNO ALEIXOPORTUGAL
ORKESTRA LURTARRAESPAÑA
TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDAESPAÑA
TARSILINHABRASIL
TROMBA TREM: O FILMEBRASIL
UNICORN WARSESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ACHACHILASBOLIVIA
AMIGO SECRETOBRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
BAJO SOSPECHA: ZOKUNENTUCHILE
BOSCOURUGUAY, ITALIA
CAMINO A CASAURUGUAY, NORUEGA
CAP INÉDITOVENEZUELA
CONTRA EL TIEMPOCUBA
DELIAURUGUAY, ARGENTINA
EAMIPARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
EL CASO PADILLACUBA
EL FOTÓGRAFO Y EL CARTERO: EL CRIMEN DE CABEZASARGENTINA
EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERGMÉXICO, ESPAÑA
EL SILENCIO DEL TOPOGUATEMALA
ENTRE FUEGO Y AGUACOLOMBIA
ERNESTO, GRACIASCOSTA RICA
FREE COLORVENEZUELA, EEUU, FRANCIA
HERBARIAARGENTINA
INVASIÓN DRAGPERÚ
KOBRA AUTO RETRATOBRASIL
LA GENTE DEL DOCUMENTALCUBA
LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁSESPAÑA
LO QUE SE HEREDAREPÚBLICA DOMINICANA, EEUU
LOS LUNES A LAS 9PUERTO RICO
MI PAÍS IMAGINARIOCHILE, FRANCIA
MORENA(S)REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
NO TÁXI DO JACKPORTUGAL
OAXACALIFORNIA: EL REGRESOMEXICO
PARA SU TRANQUILIDAD HAGA SU PROPIO MUSEOPANAMÁ
QUERIDA NANCYMÉXICO
SALARYMANCOSTA RICA, JAPÓN
SAN JUAN: MÁS ALLÁ DE LAS MURALLASPUERTO RICO
SERÁN LAS DUEÑAS DE LA TIERRAPUERTO RICO
SINTIÉNDOLO MUCHOESPAÑA
UM CORPO QUE DANÇA-BALLET GULBENKIAN 1925-2005PORTUGAL
UN PAÍS LLAMADO EL PEZ QUE FUMAVENEZUELA
VALS DE SANTO DOMINGOREPÚBLICA DOMINICANA
VIAJE A ALGUNA PARTEESPAÑA
VIEIRARPADPORTUGAL
VILLA OLÍMPICACHILE, ARGENTINA, MÉXICO
WIGUDUN, ALMA DE DOS ESPÍRITUSPANAMÁ

PREMIO PLATINO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE FICCIÓN IBEROAMERICANA

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
9URUGUAY, ARGENTINA
1976CHILE, ARGENTINA
ALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
AMPAROCOLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
CHICAS BIENBOLIVIA
CINCO LOBITOSESPAÑA
EL PODEROSO VICTORIAMÉXICO
EN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
JULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
LA BALADA DE LOS CUERVOSREPÚBLICA DOMINICANA
LA BROMA DE LA JUSTICIAREPÚBLICA DOMINICANA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LA JAURÍACOLOMBIA
LA PICADACOSTA RICA, CHILE
LA VACA QUE CANTÓ UNA CANCIÓN SOBRE EL FUTUROCHILE, FRANCIA, ALEMANIA
LARGA DISTANCIAPERÚ
LAS CAMELIASPUERTO RICO
LUCETTEPARAGUAY
MARTE UMBRASIL
NUDO MIXTECOMÉXICO
PICANDO ALANTEPUERTO RICO
REVOLTAPORTUGAL
SUBLIMEARGENTINA
SUEÑOS ILEGALESEL SALVADOR
SUROESPAÑA
TIEMPOS FUTUROSPERÚ
UN CRIMEN ARGENTINOARGENTINA
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
VENITE PA' MARACAIBOVENEZUELA

PREMIO PLATINO AL CINE Y EDUCACIÓN EN VALORES

*Ordenado alfabéticamente por obra

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
9URUGUAY, ARGENTINA
AMIGO SECRETOBRASIL, ALEMANIA, HOLANDA
ARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
BOSCOURUGUAY, ITALIA
CINCO LOBITOSESPAÑA
CUMPLEAÑEROPANAMÁ
DOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
EAMIPARAGUAY, ARGENTINA, MÉXICO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, HOLANDA
EL ÁRBOL ROJOCOLOMBIA, PANAMÁ, FRANCIA
EL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
EL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
EN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
ESPECIALVENEZUELA
FREE COLORVENEZUELA, EEUU, FRANCIA
INVISIBLESVENEZUELA, ESPAÑA, EEUU
LA CAÍDAMÉXICO, ARGENTINA, EEUU
LA CAJA NEGRACUBA
LA GENTE DEL DOCUMENTALCUBA
LA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
MI PAÍS IMAGINARIOCHILE, FRANCIA
MORENA(S)REPÚBLICA DOMINICANA
NUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
QUERIDA NANCYMÉXICO
SUBMISSÃOPORTUGAL
TODO POR AMORARGENTINA
UNAYBOLIVIA
UTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
VALS DE SANTO DOMINGOREPÚBLICA DOMINICANA
WILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLOPERÚ, BOLIVIA

MEJOR DIRECCIÓN

*Ordenado alfabéticamente por nominado

DIRECTOR PELÍCULATÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALBERTO SERRAEL SACRIFICIOPANAMÁ
ALDO SALVINIEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
ALEJANDRO G. IÑÁRRITUBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
ALEJANDRO LOAYZAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDOLA JAURÍACOLOMBIA
ARIEL ESCALANTEDOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
ARTURO MONTENEGROCUMPLEAÑEROPANAMÁ
CARLA SIMÓNALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
CARLOS LECHUGAVICENTA B.CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
CÉSAR GALINDOWILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLOPERÚ, BOLIVIA
DIEGO LERMANEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
ENRIQUE ÁLVAREZLA CAJA NEGRACUBA
FELIPE ZÚÑIGALA PICADACOSTA RICA, CHILE
FERNANDO LEMUS, ÁNGEL CAMILOSUEÑOS ILEGALESEL SALVADOR
GABRIEL MARTINSMARTE UMBRASIL
GERARDO CHIJONAOSCUROS AMORESCUBA
GUSTAVO HERNÁNDEZVIRUS: 32URUGUAY, ARGENTINA
HÉCTOR RODRÍGUEZKA'AVOPARAGUAY
HERNÁN JABESJEZABELVENEZUELA
ISRAEL LUGOPICANDO ALANTEPUERTO RICO
IVÁN HERRERABANTÚ MAMAREPÚBLICA DOMINICANA
JAVIER ANDRADELO INVISIBLEECUADOR
JOÃO BOTELHOUM FILME EM FORMA DE ASSIMPORTUGAL
JULIANA MAITÉRECETA NO INCLUIDAPUERTO RICO
JULIO LÓPEZPOLVO DE GALLOEL SALVADOR, MÉXICO
KENNETH MÜLLERGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
LAÍS BODANZKYA VIAGEM DE PEDROBRASIL, PORTUGAL
LAURA BAUMEISTERLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA
LAURA MORALOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
LORENZO VIGASLA CAJAVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
MANUEL NIETOEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
MANUELA MARTELLI1976CHILE, ARGENTINA
MATÍAS BIZEEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
MBURUCUYÁ FLEITAS, ÓSCAR AYALA PACIELLOLUCETTEPARAGUAY
ORIOL ESTRADA, NATALIA CABRAUNA PELÍCULA SOBRE PAREJASREPÚBLICA DOMINICANA
RAFAEL TRESEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
RODRIGO PATIÑO, LUIS FERNANDO RENEOPSEUDOBOLIVIA
RODRIGO SOROGOYENAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
SANTIAGO MITREARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
TIAGO GUEDESRESTOS DO VENTOPORTUGAL
TITO JARA H.EL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALBANO JERÓNIMORESTOS DO VENTOPORTUGAL
ALBI DE ABREUCUMPLEAÑEROPANAMÁ
ALFREDO CASTROINMERSIÓNCHILE, MÉXICO
ANDRÉS CRESPOEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
CARLOS GUTIÉRREZLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
CARLOS UREÑADOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
CARLOTO COTTACAMPO DE SANGUEPORTUGAL
CAUÃ REYMONDA VIAGEM DE PEDROBRASIL, PORTUGAL
CHEPE IRISITYJULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
CRISTIAN MERCADOPSEUDOBOLIVIA
DANIEL ALVARADOHIJOS DE LA TIERRAVENEZUELA
DANIEL GIMÉNEZ CACHOBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
ENRIQUE PAVÓNPEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
ENZO VOGRINCIC9URUGUAY, ARGENTINA
FERNANDO BACILIOTIEMPOS FUTUROSPERÚ
FERNANDO CUAUTLEGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
FREDDY D'ELIAEL SACRIFICIOPANAMÁ
FREDDY VÍQUEZÁMBARCOSTA RICA, ARGENTINA
GABRIEL AGÜEROJEZABELVENEZUELA
GABRIEL LEYVARECETA NO INCLUIDAPUERTO RICO
JHON NARVÁEZREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
JOSÉ CALCINAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
JOSÉ RESTREPOUNA MADRECOLOMBIA
JUAN MINUJÍNEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
LUIS ALBERTO GARCÍAOSCUROS AMORESCUBA
LUIS TOSAREN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
MANUEL RAPOSORAFAELAREPÚBLICA DOMINICANA
NACHO SÁNCHEZMANTÍCORAESPAÑA
NÉSTOR CANTILLANAEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
NOÉ HERNÁNDEZFINLANDIAMÉXICO, ESPAÑA
OSVALDO DOIMEADIOSOSCUROS AMORESCUBA
PACO LEÓNNO MIRES A LOS OJOSESPAÑA, BÉLGICA
PETER LANZANIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RAFAEL GUERRASUEÑOS ILEGALESEL SALVADOR
RAMÓN EMILIO CANDELARIOPEREJILREPÚBLICA DOMINICANA
RENÉ MONCLOVAPICANDO ALANTEPUERTO RICO
RICARDO DARÍNARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RODRIGO REICHARDTLUCETTEPARAGUAY
RÔMULO BRAGASOLBRASIL
VÍCTOR ACURIOWILLAQ PIRQA, EL CINE DE MI PUEBLOPERÚ, BOLIVIA
WILFREDO “PALIN” GONZÁLEZEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALINE KÜPPENHEIM1976CHILE, ARGENTINA
AMAMBAY NARVÁEZLUCETTEPARAGUAY
ANA GRETHEL SOLISEL SACRIFICIOPANAMÁ
ANAHÍ HOENEISENLO INVISIBLEECUADOR
ANDREA CAMPONOVOBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
ANEL PERDOMOLA CAJA NEGRACUBA
ANTONIA ZEGERSEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
ARA ALEJANDRA MEDALLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
ARCELIA RAMÍREZLA CIVILMÉXICO, BÉLGICA, RUMANÍA
CAROL SANABRIALA PASIÓN DE NELLA BARRANTESCOSTA RICA
DANIELA ALVARADOONE WAYVENEZUELA
GABRIELA FREIREAÑOS LUZURUGUAY
GABY GNAZZOCUMPLEAÑEROPANAMÁ
HAYDEÉ CÁCERESEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
ISABEL SANTOSOSCUROS AMORESCUBA
JUDITH RODRÍGUEZRAFAELAREPÚBLICA DOMINICANA
KARLA SOUZALA CAÍDAMÉXICO, ARGENTINA, EEUU
KIKA SENAPALOMABRASIL, PORTUGAL
LAIA COSTACINCO LOBITOSESPAÑA
LALI GONZÁLEZPEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
LAURA GALÁNCERDITAESPAÑA
LILIBETH RIVASLIENZO EN BLANCOEL SALVADOR
LINNETT HERNÁNDEZ VALDÉSVICENTA B.CUBA , FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
LUA MICHELALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
LUISA QUISPEUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
MAEVE JINKINGSCARVÃOBRASIL, ARGENTINA
MAGNOLIA NÚÑEZCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
MARCELA VALENCIAUNA MADRECOLOMBIA
MARCÉLIA CARTAXOA MÃEBRASIL
MARÍA GABRIELA DE FARÍAEL EXORCISMO DE DIOSVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
MARIETERE VÉLEZRECETA NO INCLUIDAPUERTO RICO
MARILÚ MARINICUANDO LA MIROARGENTINA
MARISÉ ÁLVAREZPICANDO ALANTEPUERTO RICO
MARTA ELENA GARCÍAGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
PATRICIA RODRÍGUEZANTES LA LLUVIAEL SALVADOR, MÉXICO
PAULA SILVAVIRUS: 32URUGUAY, ARGENTINA
RITA DURÃOO TRIO EM MI BEMOLPORTUGAL, ESPAÑA
SANDRA MELISSA TORRESAMPAROCOLOMBIA, SUECIA, ALEMANIA, QATAR
SOFÍA GALA CASTIGLIONECADÁVER EXQUISITOARGENTINA, ESPAÑA, BRASIL
TITA MENDOZAEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
ZOE STEINMANTÍCORAESPAÑA

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALBERTO CARDEÑOUNA MADRECOLOMBIA
AROLDO BETANCOURTHOTEL PROVIDENCIAVENEZUELA, BOLIVIA
BORJA GARCÍA-ENRÍQUEZLUCETTEPARAGUAY
CARLOS ENRIQUE ALMIRANTEOSCUROS AMORESCUBA
CARLOS PORTALUPPIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
CARLOS VALENCIAEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
DIMITRI RIVERACARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
ERICH WILDPRETJEZABELVENEZUELA
ESMAILYN MORELRAFAELAREPÚBLICA DOMINICANA
ESTEBAN BRENESDOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
FERNANDO BECERRILHUACHICOLEROMÉXICO, EEUU, REINO UNIDO, ESPAÑA
FERNANDO TEJEROMODELO 77ESPAÑA
FIDEL CORTEZLIENZO EN BLANCOEL SALVADOR
HERNÁN MENDOZALA CAÍDAMÉXICO, ARGENTINA, EEUU
JOAM SOLOEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
JOAVANY ÁLVAREZCUMPLEAÑEROPANAMÁ
JORGE MARRALEÁMBARCOSTA RICA, ARGENTINA
JOSÉ CONDESSASALGUEIRO MAIA-O IMPLICADOPORTUGAL
JUAN PABLO ASTURIASGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
JUNIOR ÁLVAREZLAS CAMELIASPUERTO RICO
LEANDRO DANIEL COLOMBOJESUS KIDBRASIL
LUIGI ANTEZANAPSEUDOBOLIVIA
LUIS DUBÓUN LUGAR LLAMADO DIGNIDADCHILE, FRANCIA, ALEMANIA, ARGENTINA, COLOMBIA
LUIS GONZAGAPICANDO ALANTEPUERTO RICO
LUIS ZAHERAAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZLA JAURÍACOLOMBIA
MARCELO ALONSOBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
NICK ROMANOEL SACRIFICIOPANAMÁ
NOÉ HERNÁNDEZLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
NORMAN BRISKIARGENTINA, 1985ARGENTINA,EEUU
PIETRO SIBILLELA RESTAURACIÓNPERÚ
RAMÓN BAREACINCO LOBITOSESPAÑA
RENATO GÓMEZPEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
ROBERTO SUÁREZJULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
ROGELIO GRACIA9URUGUAY, ARGENTINA
RUI MORRISONNUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
SANTOS CHOQUEUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
SERGIO LAURENTINOA VIAGEM DE PEDROBRASIL, PORTUGAL
VLADIMIR CRUZOSCUROS AMORESCUBA

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AÍDA LÓPEZNUDO MIXTECOMÉXICO
ALBA BAPTISTANUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
ALEJANDRA FLECHNERARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
ALINE MARTA MAIACARVÃOBRASIL, ARGENTINA
ANGIE CEPEDAREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
ATTILIA BOSCHETTILA RESTAURACIÓNPERÚ
CARLA ARANAPSEUDOBOLIVIA
CARMEN MACHICERDITAESPAÑA, FRANCIA
CAROLA GARCÍALAS CAMELIASPUERTO RICO
CATALINA SAAVEDRAEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
CHRYSTINA KNAPPLUCETTEPARAGUAY
CLAUDIA CABEZASUN LUGAR LLAMADO DIGNIDADCHILE, FRANCIA, ALEMANIA, ARGENTINA, COLOMBIA
CORAL GABAGLIOPEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
CRISTINA MORÁNJULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
DOLORES HEREDIAEL NORTE SOBRE EL VACÍOMÉXICO
ELIANE CHIPIAJEZABELVENEZUELA
EMILIA CEBALLOSEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
ESTER CATALÃOALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
FLORA MÉNDEZEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
JULIA DORTOCUMPLEAÑEROPANAMÁ
LAURA PAREDESARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
LISSETTE BITAR SAADEL ÁRBOL ROJOCOLOMBIA, PANAMÁ, FRANCIA
LOURDES QUIÑONESPICANDO ALANTEPUERTO RICO
MARISSABEL MARTERAFAELAREPÚBLICA DOMINICANA
MATILDE LAGOSLO INVISIBLEECUADOR
MICHELLE JONESÁMBARCOSTA RICA, ARGENTINA
PENÉLOPE CRUZEN LOS MÁRGENESESPAÑA, BÉLGICA
ROXANA BLANCO9URUGUAY, ARGENTINA
SCARLET REYESBANTÚ MAMAREPÚBLICA DOMINICANA
SHAKTI MAALJEZABELVENEZUELA
STELLA LAURIEL SACRIFICIOPANAMÁ
SUSI SÁNCHEZCINCO LOBITOSESPAÑA
SYLVIA SOSSADOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
VALERIA OLIVAGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
VIRGINIA SEVILLALA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
YAILIN COPPOLAOSCUROS AMORESCUBA
YENY SORIAOSCUROS AMORESCUBA

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALBERTO TORRESDOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
ANDRÉS RODRÍGUEZCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
ÁNGELA ACUÑAEL PA(DE)CIENTECHILE
AQUILES BÁEZQUÉ BUENA BROMA, BROMELIAVENEZUELA
ARÁNZAZU CALLEJACINCO LOBITOSESPAÑA
BERNAL VILLEGASÁMBARCOSTA RICA, ARGENTINA
CAMILO SANABRIAEL ÁRBOL ROJOCOLOMBIA, PANAMÁ, FRANCIA
CERGIO PRUDENCIOUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
CHASE DESOBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
CHLOÉ THÉVENINBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
CHRISTIAN BASSOEL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSASREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
DANIEL SIMITANMARTE UMBRASIL
DIEGO ESCOBARSUEÑOS ILEGALESEL SALVADOR
EDUARDO CABRA, JOSÉ DAVID PÉREZPICANDO ALANTEPUERTO RICO
EMILIO CERVINISUBLIMEARGENTINA
GALO DURÁNSANCTORUMMÉXICO
GIAN CARLO FEOLIEL SACRIFICIOPANAMÁ
GLENN MONROIGLAS CAMELIASPUERTO RICO
HERNÁN GONZÁLEZ VILLAMILVIRUS: 32URUGUAY, ARGENTINA
HOLOCAUTO VEGETAL, BUENOS MUCHACHOSEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
JUAN ANTONIO LEYVA, MAGDA ROSA GALBÁNOSCUROS AMORESCUBA
JUAN BLAS CABALLEROPEDRO UNDERCOVER: UN AMOR ENCUBIERTOPARAGUAY
KARIN ZIELINSKIEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
KYLE ERIC DIXON, MICHAEL DAVID STEINEL HOYO EN LA CERCAMÉXICO, POLONIA
LEONARDO HEIBLUM, ALEXIS RUÍZLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
MÁRIO LAGINHACAMPO DE SANGUEPORTUGAL
MAURICIO TRABANINOGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
OLIVIER ARSONAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
PABLO BORGHICUMPLEAÑEROPANAMÁ
PAOLA NAVARRETE, MAURO SAMANIEGOLO INVISIBLEECUADOR
PARA ONE & ARTHUR SIMONINOLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
PEDRO MARQUES1618PORTUGAL
PEDRO OSUNAARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
RODRIGO QUINTÁS, MARTÍN DE LEMOSLUCETTEPARAGUAY
SEBASTIÁN ESCOFETEL REZADORECUADOR
TIM RESCALAPLUFT – O FANTASMINHABRASIL
TOMÁS BARREIROJEZABELVENEZUELA
ULISES HERNÁNDEZLA CAJA NEGRACUBA

MEJOR GUION

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALDO SALVINIEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y NICOLÁS GIACOBONEBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
ALEJANDRO LOAYZAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
ANDRÉS RAMÍREZ PULIDOLA JAURÍACOLOMBIA
ÁNGELES CRUZNUDO MIXTECOMÉXICO
ARTURO MONTENEGROCUMPLEAÑEROPANAMÁ
CARLOS LECHUGA, FABIÁN SUÁREZVICENTA B.CUBA , FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
CARLOS VERMUTMANTÍCORAESPAÑA
CAROLINA MARKOWICZCARVÃOBRASIL, ARGENTINA
CORAL CRUZEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
CRISTÈLE ALVES MEIRA, LAURENT LUNETTAALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
DIEGO CAÑIZAL, ALBERTO SERRA, SIMÓN TEJEIRAEL SACRIFICIOPANAMÁ
FELIPE ZÚÑIGALA PICADACOSTA RICA, CHILE
FERNANDO GUZZONIBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZOSCUROS AMORESCUBA
GABRIEL MARTINSMARTE UMBRASIL
HERNÁN JABES, EDUARDO SÁNCHEZ RUGELESJEZABELVENEZUELA
ISABEL PEÑA, RODRIGO SOROGOYENAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
JAVIER ANDRADE, ANAHÍ HOENEISENLO INVISIBLEECUADOR
JUAN MANUEL SOLÉJULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
JULIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, PAOLA MIRANDA, EGLY LARRREYNAGA, ALICIA CHONGPOLVO DE GALLOEL SALVADOR, MÉXICO
KATIA MARMORIKA'AVOPARAGUAY
KENNETH MÜLLERGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
LAURA BAUMEISTERLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LAURA MORA, MARÍA CAMILA ARIASLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
LESLIE ORTIZ, LIBIA PÉREZLIENZO EN BLANCOEL SALVADOR
LIANA DOMÍNGUEZ RIVERO, ENRIQUE ÁLVAREZLA CAJA NEGRACUBA
LORENZO VIGAS, PAULA MARKOVITCH, LAURA SANTULLOLA CAJAVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
LUCIANA DE MELLO, DIEGO LERMAN, MARÍA MEIRAEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
LUIS ISMAEL1618PORTUGAL
MANUEL NIETOEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
MANUELA MARTELLI, ALEJANDRA MOFFAT1976CHILE, ARGENTINA
MARIANO LLINÁS, SANTIAGO MITREARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
MARIETERE VÉLEZRECETA NO INCLUIDAPUERTO RICO
MBURUCUYÁ FLEITAS, NÉSTOR AMARILLA OJEDALUCETTEPARAGUAY
MIKEPHILLIPE OLIVEROS, LUIS R. TRELLESPICANDO ALANTEPUERTO RICO
NICOLÁS PACHECOLA PASIÓN DE NELLA BARRANTESCOSTA RICA
ORIOL ESTRADA, NATALIA CABRALUNA PELÍCULA SOBRE PAREJASREPÚBLICA DOMINICANA
RAFAEL TRESEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
RODRIGO PATIÑO, LUIS FERNANDO RENEOPSEUDOBOLIVIA
TITO JARA H.EL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
ULISES PORRA, ULLA PRIDA, SILVINA SCHNICERCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA

MEJOR DIRECCIÓN DE MONTAJE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AINA CALLEJA, JAVIER GARCÍA LERÍNUNA PELÍCULA SOBRE PAREJASREPÚBLICA DOMINICANA
ALBERTO DEL CAMPOAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
ALEJANDRO BRODERSOHNEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
ANDRÉ BLONDELPSEUDOBOLIVIA
ANDREA GANDOLFOLUCETTEPARAGUAY
ANDREI NEMCIKPICANDO ALANTEPUERTO RICO
ANDRÉS PEPE ESTRADAARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
ANDRÉS PORRASFÓSFOROS MOJADOSCOLOMBIA
ANTONIO ZAPATA, ARTURO MONTENEGROCUMPLEAÑEROPANAMÁ
CARLOS APONTERECETA NO INCLUIDAPUERTO RICO
CLEMENTINA MANTELLINI, HERNÁN JABESJEZABELVENEZUELA
EDUARDO GRIPAA VIAGEM DE PEDROBRASIL, PORTUGAL
GUILLE GATTIVIRUS: 32URUGUAY, ARGENTINA
JAROSŁAW KAMIŃSKI, SOLEDAD SALFATEBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
JAVIER ANDRADE, FERNANDO EPSTEIN, MAGDALENA SCHINCALO INVISIBLEECUADOR
JOANNA MONTEROVICENTA B.CUBA, FRANCIA, EEUU, COLOMBIA, NORUEGA
JOÃO BRAZ, FILIPE LACERDA, FLÀVIO FERREIRANUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
JOSÉ M. G. MOYANOMODELO 77ESPAÑA
JUAN PABLO RICHTER, MICHAEL PRINCE, ÁLVARO MANZANOBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
JUAN ZELADAKA'AVOPARAGUAY
JULIÁN SARMIENTO, RAÚL BARRERASLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
LIANA DOMÍNGUEZLA CAJA NEGRACUBA
LORENZO MORA SALAZARDOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
MANUEL TERCEÑOLA MANIOBRA DE LA TORTUGAESPAÑA, ARGENTINA
MIGUEL SALGADONUDO MIXTECOMÉXICO
MIGUEL SCHVERDFINGEREL OTRO TOMMEXICO
MIRIAM TALAVERA, ALIÁN HERNÁNDEZOSCUROS AMORESCUBA
NATARA NEYPLUFT – O FANTASMINHABRASIL
PABLO RIERAEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
PAULO MILHOMENSA CRIANÇAPORTUGAL, FRANCIA
RAFAEL TRESEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
RODRIGO RÍOS LEGASPI, DESTER LINARESEL EXORCISMO DE DIOSVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
SANDRA RODRÍGUEZEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ, GUSTAVO VASCOLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
SOFÍA GÓMEZ- CORVOBA, ROY SANTOYO, JULIO LÓPEZPOLVO DE GALLOEL SALVADOR, MÉXICO
SOLEDAD SALFATELA PICADACOSTA RICA, CHILE
TITO JARA H., CARLOS ROBERTO TRIBIÑO, RODRIGO MELEROEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
ULISES PORRA, DELFINA CASTAGNINOCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
VALERIA HERNÁNDEZ, NICOLÁS POSTIGLIONEINMERSIÓNCHILE, MÉXICO
VICTOR KAMEL SACRIFICIOPANAMÁ
YADIRA AMAYAGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ADRIANA OVELARLUCETTEPARAGUAY
ALEJANDRO CASTIGLIONIEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
ALEXIS ÁLVAREZOSCUROS AMORESCUBA
ALFREDO CORREIAJEZABELVENEZUELA
ALFREDO ROMANBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
BELÉN DRAGUILO INVISIBLEECUADOR
BERNANDITA BAEZALA VACA QUE CANTÓ UNA CANCIÓN SOBRE EL FUTUROCHILE, FRANCIA, ALEMANIA
CLAUDIA GAENSELPSEUDOBOLIVIA
DANIEL LEAL MACHADO, ANA MELEIRO, ANA MARIA SIMÕES1618PORTUGAL
DIEGO LÓPEZ, VIOLETA RODRÍGUEZREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
DIEGO RÍSQUEZHIJOS DE LA TIERRAVENEZUELA
EMILIA DÁVILA, NICOLÁS PLATONOFFEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
EMILIO OLABARRIETALAS CAMELIASPUERTO RICO
EUGENIO CABALLEROBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
FERNANDA CARLUCCIO CLUBE DOS ANJOSBRASIL, PORTUGAL
FRANCISCA CORREA1976CHILE, ARGENTINA
GABRIELA NOVOAPOLVO DE GALLOEL SALVADOR, MÉXICO
GINNA OZUNAEL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSASREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
HIROMI SHIMABUKUROEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
HORACIO ALCALÁFINLANDIAMÉXICO, ESPAÑA
ISABEL BRANCORESTOS DO VENTOPORTUGAL
KATHERINE MINAYAEL SACRIFICIOPANAMÁ
LAURA CASTILLO, AMANDA CASTROLA PASIÓN DE NELLA BARRANTESCOSTA RICA
MARCELA GÓMEZLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
MARCELO CHAVESEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
MARÍA ANDREA BROLOGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
MARIELOS CORDEROÁMBARCOSTA RICA, ARGENTINA
MARLENE AGUILERAKA'AVOPARAGUAY
MICAELA SAIEGHARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
MÓNICA DE MOYACARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
MÓNICA MONSERRATE LLENZAPICANDO ALANTEPUERTO RICO
NELSON VARGASCUMPLEAÑEROPANAMÁ
PEPE DOMÍNGUEZ DEL OLMOMODELO 77ESPAÑA
REGINA GALICHEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
RIMENNA PROCÓPIOMARTE UMBRASIL
SARA MILLÁNLA CIUDAD DE LAS FIERASCOLOMBIA, ECUADOR
SOFÍA BALDAVIRUS: 32URUGUAY, ARGENTINA
VANESA DE LA HAZALA MANIOBRA DE LA TORTUGAESPAÑA, ARGENTINA
VIVIAN DEL VALLELA CAJA NEGRACUBA

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AARÓN BROMLEYCUMPLEAÑEROPANAMÁ
ÁLEX CATALÁNMODELO 77ESPAÑA
ARAUCO HERNÁNDEZ HOLZEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
BARBARA ÁLVAREZUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
BRENO CÉSARSOLBRASIL
DANIEL ANDRADELO INVISIBLEECUADOR
DANIELA CAJÍASALCARRÀSESPAÑA, ITALIA
DARIUS KHONDJIBARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUÁNTAS VERDADESMÉXICO
DAVID GALLEGOLOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
DAVID SAUCEDAEL SACRIFICIOPANAMÁ
DIEGO POLERIEL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSASREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
GABRIEL DÍAZEL CASTIGOCHILE, ARGENTINA
GERARD UZCÁTEGUIEL EXORCISMO DE DIOSVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
GERARD UZCÁTEGUIJEZABELVENEZUELA
GUILLERMO ARGUETA, MIRIAM ORTIZLIENZO EN BLANCOEL SALVADOR
JAVIER JULIÁARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
JOÃO RIBEIRONUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL
JOSÉ NOGUERAKA'AVOPARAGUAY
JUAN PABLO RAMÍREZHUACHICOLEROMÉXICO, EEUU, REINO UNIDO, ESPAÑA
MATÍAS LASARTE9URUGUAY, ARGENTINA
MAURICIO VIDALREBELIÓNCOLOMBIA, ARGENTINA, EEUU
MICAELA CAJAHUARINGAEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
NICOLÁS ORDOÑEZLA CAJA NEGRACUBA
NICOLÁS WONGDOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
NICOLÁS WONGLA PICADACOSTA RICA, CHILE
ÓSCAR AYALA PACIELLOLUCETTEPARAGUAY
PAOLO GIRÓNEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
PEDRO J. MÁRQUEZA VIAGEM DE PEDROBRASIL, PORTUGAL
RAÚL PÉREZ URETAOSCUROS AMORESCUBA
RUI POÇASALMA VIVAPORTUGAL, FRANCIA, BÉLGICA
SANTIAGO BENET MARIPICANDO ALANTEPUERTO RICO
SANTIAGO GUTIÉRREZGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
SERGIO ARMSTRONGINMERSIÓNCHILE, MÉXICO
SERGIO ARMSTRONG, IVÁN GIERASINCHUKCARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
SERGIO BASTANTEBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
TERESA KUHNLA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
WILLIE BERRÍOSMIXTAPEPUERTO RICO
WOJCIECH STARONEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA

MEJOR DIRECCIÓN DE SONIDO

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AITOR BERENGUER, FABIOLA ORDOYO,YASMINA PRADERASAS BESTASESPAÑA, FRANCIA
ALLAN GARCÍAGOL DE PLATAGUATEMALA, EL SALVADOR
ÁLVARO CORREIAPLUFT – O FANTASMINHABRASIL
AURIAL MINDMIXTAPEPUERTO RICO
CARLOS GARCÍALOS REYES DEL MUNDOCOLOMBIA, LUXEMBURGO, FRANCIA, MÉXICO, NORUEGA
CARLOS MARROQUÍNEL TAMALÓN NAVIDEÑO 2 - ONLY FANGUATEMALA
CARLOS URRIOLAEL SACRIFICIOPANAMÁ
CATRIEL VILDOSOLAEL EMPLEADO Y EL PATRÓNURUGUAY, ARGENTINA, BRASIL, FRANCIA
CHRISTIAN COSGROVEBUEY ROJO SANGREBOLIVIA, EEUU
DANIEL DE ZAYAS, MIGUEL HUETE, PELAYO GUTIÉRREZ, VALERIA ARCIERIMODELO 77ESPAÑA
ENRIQUE POCASANGREPOLVO DE GALLOEL SALVADOR, MÉXICO
FEDERICO MOREIRAUTAMABOLIVIA, URUGUAY, FRANCIA
FÉLIX RIERA, EDGAR DAVILALA CAJA NEGRACUBA
FERNANDO SOLDEVILACUMPLEAÑEROPANAMÁ
FERNANDO SOLDEVILLAEL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSASREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
GERARDO KALMAR, CARLOS CORTÉS NAVARRETEEL EXORCISMO DE DIOSVENEZUELA, MÉXICO, EEUU
GERMÁN ACEVEDOKA'AVOPARAGUAY
JESICA SUÁREZ1976CHILE, ARGENTINA
JOHN FIGUEROAEL CORAZÓN DE LA LUNAPERÚ
JOSÉ MIGUEL ENRÍQUEZBLANQUITACHILE, MÉXICO, LUXEMBURGO, FRANCIA, POLONIA
JOSÉ ROMMEL TUÑÓNLA PICADACOSTA RICA, CHILE
JUAN FELIPE RAYOFÓSFOROS MOJADOSCOLOMBIA
JUAN JOSÉ LUZURIAGAEL REZADORECUADOR, COLOMBIA, ESPAÑA
JUAN JOSÉ LUZURIAGALO INVISIBLEECUADOR
LEANDRO DE LOREDO, LENA ESQUENAZIEL SUPLENTEARGENTINA, ESPAÑA, ITALIA, MÉXICO, FRANCIA
LENA ESQUEZANILA HIJA DE TODAS LAS RABIASNICARAGUA, MÉXICO, HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, NORUEGA
MAITE RIVERA CARBONELLPICANDO ALANTEPUERTO RICO
MARCO SALAVARRIAJEZABELVENEZUELA
MARCO SALAVARRÍADOMINGO Y LA NIEBLACOSTA RICA, QATAR
MARTÍN DE LEMOSLUCETTEPARAGUAY
NAHUEL PALENQUECARAJITAREPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA
OLIVIER BLANC, HUGO LEITÃOLOBO E CÃOPORTUGAL
PABLO TAMEZ, RODRIGO CASTILLO FILOMARINONUDO MIXTECOMÉXICO
RAQUEL BELVER, BARUCH ARIASSANCTORUMMÉXICO, QATAR, REPÚBLICA DOMINICANA
RICARDO ZOLLNER, ANDRÉ BELLENTANI, THIAGO LIGUORIA MÃEBRASIL
ROCÍO LÓPEZ, FEDERICO MOREIRAJULIO, FELICES POR SIEMPREURUGUAY
SANTIAGO FUMAGALLIARGENTINA, 1985ARGENTINA, EEUU
SHEYLA POOL PASTOROSCUROS AMORESCUBA
VASCO PEDROSONUNCA NADA ACONTECEUPORTUGAL, BRASIL

MEJOR MINISERIE O TELESERIE CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA

*Ordenado alfabéticamente por nominado

TÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
APAGÓNESPAÑA
BELASCOARÁNMÉXICO
CAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
CROMOSOMA 21CHILE
CUBA LIBREPORTUGAL
EL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINALMÉXICO
EL ENCARGADOARGENTINA
ENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)PANAMÁ
IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
JUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIECOLOMBIA
LA RUTAESPAÑA
LÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
LOS PRISIONEROSCHILE
MARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
NO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
NOSOTRASCOSTA RICA
NOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
O REI DA TVBRASIL
ORSAI, LA SERIEPARAGUAY
PÁLPITOCOLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
ROTA 66: A POLÍCIA QUE MATABRASIL
SANTA EVITAARGENTINA
SEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
THE BEAT DIASPORABRASIL
TURBIACOLOMBIA
UN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
VANDAPORTUGAL

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ADRIANO LUZCUBA LIBREPORTUGAL
ALEJANDRO RIAÑOJUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIECOLOMBIA
ÀLEX MONNERLA RUTAESPAÑA
ARÓN HERNÁNDEZLOS PRISIONEROSCHILE
DANIEL GIMÉNEZ CACHOUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
GUILLERMO FRANCELLAEL ENCARGADOARGENTINA
GUSTAVO BASSANIIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
HÉCTOR SILVAORSAI, LA SERIEPARAGUAY
HUMBERTO CARRÃOROTA 66: A POLÍCIA QUE MATABRASIL
JUAN DIEGO BOTTONO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
JUAN PABLO RABANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
JUAN PABLO URREGOGOLES EN CONTRACOLOMBIA
LUIS CALLEJOAPAGÓNESPAÑA
LUIS GERARDO MÉNDEZBELASCOARÁNMÉXICO
MANOLO CARDONA¿QUIÉN MATÓ A SARA?MÉXICO
MARIANO MATTOSO REI DA TVBRASIL
MICHEL BROWNPÁLPITOCOLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
MIGUEL CÉSPEDESLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
NUNO LOPESCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
PABLO MACAYA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
RANDY DOMÍNGUEZENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)PANAMÁ
RAYMOND POZOLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
SEBASTIÁN SOLORZACROMOSOMA 21CHILE

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ADRIANA PAZLA REBELIÓNMÉXICO
AMADA GÓMEZORSAI, LA SERIEPARAGUAY
ANA LUCIA DOMÍNGUEZPÁLPITOCOLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
BEATRIZ GODINHOCUBA LIBREPORTUGAL
CAROLINA GAITÁNJUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIECOLOMBIA
CLAUDIA DI GIROLAMO42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
CLAUDIA SALASLA RUTAESPAÑA
CRISTINA UMAÑANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
FRANCISCA LACHAPELLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
GENY MODESENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)PANAMÁ
ILSE SALASSEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
KARINA GIDIUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
LALI ESPÓSITOEL FIN DEL AMORARGENTINA
LAURA NOVOAMARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
LINIKERMANHÃS DE SETEMBRO - T2BRASIL
LUDWIKA PALETAMADRE SOLO HAY DOS. T2MÉXICO
MARGARIDA VILA-NOVACAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
MARTHA GONZÁLEZLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
MÓNICA LÓPEZRAPAESPAÑA
NATALIA DE MOLINAFÁCILESPAÑA
NATALIA OREIROSANTA EVITAARGENTINA
PATRICIA TAMAYOGOLES EN CONTRACOLOMBIA
PAULINA GAITÁNBELASCOARÁNMÉXICO
VALENTINA MÜHRCROMOSOMA 21CHILE

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ALEJANDRO AWADAIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
ÁLVARO RODRÍGUEZTURBIACOLOMBIA
ANDRÉS PARRABELASCOARÁNMÉXICO
BRAIN VÉLEZGOLES EN CONTRACOLOMBIA
DAVID LORENTENO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
DIEGO CREMONESISANTA EVITAARGENTINA
GASTÓN SALGADOCROMOSOMA 21CHILE
IRVING ALBERTILÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
IVO CANELASCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
JESÚS CARROZAAPAGÓNESPAÑA
JORGE PAVÓNLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
JOSÉ SEFAMILAS BRAVAS FCMÉXICO
JUAN FERNANDO SÁNCHEZPÁLPITOCOLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
LARRY DÍAZENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)PANAMÁ
LUIS ZAHERALA UNIDAD T2ESPAÑA
MARCELO ALONSOSEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
MARCO ANTONIO CAPONIIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
NÉSTOR CANTILLANA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
NICOLÁS FRANCELLAMARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
PEDRO DE TAVIRAUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
PEDRO LACERDAA RAINHA E A BASTARDAPORTUGAL
ROBERTO GRANGEORSAI, LA SERIEPARAGUAY
RODRIGO CELISNOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
SEU JORGEMANHÃS DE SETEMBRO - T2BRASIL
SILVERIO PALACIOSBELASCOARÁNMÉXICO

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
AMPARO NOGUERA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
ANA MARÍA ARIASLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
BELÉN FRETESORSAI, LA SERIEPARAGUAY
CARLA QUEVEDOIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
CATARINA WALLENSTEINCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
EDWARDA GURROLASEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
GLORIA MÜNCHMEYER42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
IRENE AZUELAUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
JACQUELINE ARENALPÁLPITOCOLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
KATHLEEN MORENOENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)PANAMÁ
LAURA OSMAGOLES EN CONTRACOLOMBIA
LAURA RAMOSENTREVÍASESPAÑA
LEONOR WATLINGNO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
MAJIDA ISSANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
MARCELA BENJUMEAJUANPIS GONZÁLEZ: LA SERIECOLOMBIA
MARIAN ÁLVAREZLA UNIDAD T2ESPAÑA
MARIANA DI GIRÓLAMOLOS PRISIONEROSCHILE
MINERVA CASEROIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
MORO ANGHILERIEL ENCARGADOARGENTINA
PATRICIA LÓPEZ ARNÁIZINTIMIDADESPAÑA
RITA CABAÇOTRÊS MULHERES 2PORTUGAL
ROBERTA GUALDAO REI DA TVBRASIL
ULDANELLY CAPELLLÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
VERÓNICA ECHEGUIINTIMIDADESPAÑA

MEJOR CREADOR EN MINISERIE O TELESERIE

*Ordenado alfabéticamente por nominado

NOMINADOTÍTULOPAÍS DE PRODUCCIÓN
ANDRÉS WOOD, RODRIGO GARCÍANOTICIA DE UN SECUESTROCHILE, COLOMBIA, EEUU
BORJA COBEAGANO ME GUSTA CONDUCIRESPAÑA
BORJA SOLER, ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUILA RUTAESPAÑA
DANIEL BURMANIOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDOARGENTINA
EDDIE ARAÚZENCUENTRO CON LA HISTORIA (T2)PANAMÁ
EDGAR MEDINA, RUI CARDOSO MARTINSCAUSA PRÓPRIAPORTUGAL
EMILIANO GÓMEZORSAI, LA SERIEPARAGUAY
ERNESTO CONTRERAS, HIROMI KAMATA, GONZALO AMATBELASCOARÁNMÉXICO
FRAN ARAÚJOAPAGÓNESPAÑA
GABRIEL RIPSTEINUN EXTRAÑO ENEMIGO. T2MÉXICO
GERARDO NARANJO, ALEJANDRO GERBER, PABLO CRUZEL CASO CASSEZ-VALLARTA: UNA NOVELA CRIMINALMÉXICO
HENRIQUE OLIVEIRACUBA LIBREPORTUGAL
JOANNA LOMBARDILOS PRISIONEROSCHILE
JOSÉ ENRIQUE PINTOR, JUAN MANUEL TEJADALÍOS DE FAMILIAREPÚBLICA DOMINICANA
LEONARDO PADRÓNPÁLPITOCOLOMBIA, MÉXICO, ARGENTINA
LUCÍA PUENZOSEÑORITA 89MÉXICO, CHILE
MARCELA ESQUIVELNOSOTRASCOSTA RICA
MARCUS BALDINI, ANDRÉ BARCINSKI E RICARDO GRYNSZPANO REI DA TVBRASIL
MARIANO COHN, GASTÓN DUPRATEL ENCARGADOARGENTINA
MARTÍN MÉNDEZMARÍA MARTA: EL CRIMEN DEL COUNTRYARGENTINA
MATÍAS VENABLES, NICOLÁS MARTÍNEZ BERGENCROMOSOMA 21CHILE
OSCAR RUIZ NAVIATURBIACOLOMBIA
RENATA ANDRADE, THAIS PONTES, ANTONIO PRATA, CHICO MATTOSOENCANTADO'SBRASIL
RODRIGO FLUXÁ, ENRIQUE VIDELA42 DÍAS EN LA OSCURIDADCHILE
RODRIGO GARCÍASANTA EVITAARGENTINA
TEODORO POPPOVIC, MARIA CAMARGOROTA 66: A POLÍCIA QUE MATABRASIL

Noticias relacionadas

Por

Noticias relacionadas

Comentarios
Seguir leyendo

Lo más leído

Más noticias

Síguenos en nuestras redes