Egeda Dominicana agasaja a Magnolia Núñez por nominación en X edición Premios Platino

Humberto Che Castellanos, Magnolia Núñez y Luis Arambilet.

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda Dominicana) representante de los Premios PLATINO en el país, organizó un encuentro de prensa para destacar la labor de la actriz dominicana Magnolia Núñez, nominada en la X edición de los Premios Platino en el renglón Mejor Interpretación Femenina para largometraje.

Núñez, protagónica en Carajita codea su talento en la categoría de los Premios Platino a la par de las destacadas actrices chilenas Aline Küppenheim por 1976, Antonia Zegers por El castigo, y las españolas Laia Costa por Cinco lobitos y Laura Galán por Cerdita las cuales completan la matrícula elegida por el jurado para disputar la estatuilla.

Asistieron al evento acompañando a la actriz dominicana las productoras de la película Ulla Prida y Alexandra Guerrero, el productor Humberto Castellanos, el guionista y productor Luis Arambilet, el productor Hans García en su condición de representante de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) en el país, la actriz Yorlla Castillo de SDQ Agencia de Casting y Nelson Jiménez Cabrera, directivo de la entidad.

Nelson Jiménez Cabrera, director gerente de EGEDA DOMINICANA, durante la actividad afirmó: “Nos place distinguir a la encomiable actriz, Magnolia Núñez, quien obtuvo una merecida nominación por su papel en la película Carajita luego de competir con cientos de aspirantes de 23 países, colocando a la industria de cine, a su talento y al país bien alto en la prestigiosa premiación.”

Magnolia Núñez expresó: “Estoy muy feliz del reconocimiento que se me otorga y espero ganar la estatuilla. Es grato sentirse de esta manera y es un gran honor que me compromete a seguir dando lo mejor de mí.”

Nelson Jiménez, director general EGEDA DOMINICANA, Magnolia Núñez y Luis Arambilet

Esta actriz, desde siempre ha resaltado la importancia que tiene para ella ponerse en la piel de personajes complejos, que la reten como profesional; y su participación en Carajita junto con todo el elenco, no fue la excepción, según destacó en una entrevista para Diario Libre, recientemente en 2023.

El proceso de aprendizaje de Magnolia inició en el teatro Latino en New York y esto la llevó a seguir sus estudios en la escuela Stella Adler acting conservatory donde consiguió sus primeros trabajos actorales en el cine independiente, según el mismo reportaje.

La actriz, también, actuó en las series de televisión norteamericanas NCIS New Orleans y Zero Zero Zero.

Sobre los Premios PLATINO

Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales.

Cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, WAWA y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, así como con la colaboración de patrocinadores como Iberia, Volvo, LaLiga, ¡Hola!, AIE, TNT, Movistar+, RTVE o Agencia EFE; y aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintitrés galardones y un Premio PLATINO de Honor.

Sobre Egeda Dominicana

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda Dominicana) es una sociedad de gestión colectiva incorporada de conformidad a lo establecido en la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, que representa a los productores audiovisuales y cinematográficos del país y del extranjero en la ordenación y defensa de los usos que los terceros realizan de sus obras como titulares de derechos de propiedad intelectual; en la representación y auspicio de productos y servicios que agreguen valor al quehacer audiovisual, así como en el desarrollo del sector cultural al que pertenecen los productores acreditados.