Dungeons & Dragons. Honor Among Thieves. (Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones)

Debemos admitir que nunca prestamos atención cuando escuchábamos el título de Dungeons & Dragons e imaginamos que se trataba de un videojuego, (algo que repelen la mayoría de los baby boomers) ahora es cuando nos enteramos que se trata de un juego de mesa que se desarrolla en un contexto fantástico atemporal (al mejor estilo de Game Of Thrones o The Lord Of The Rings) en el que los jugadores asumen roles.

En el 2000, 2005 y 2012 ya hubo intentos fallidos para llevar a la pantalla algunas de las campañas del juego, cayendo por su propio peso en el olvido.

Dungeons & Dragons. Honor Among Thieves está basada en la campaña más popular del juego llamada Los Reinos Olvidados, desarrollada por el diseñador de juegos canadiense Ed Greenwood. En la década de los 90s surgieron novelas, cómics y videojuegos basados en este mundo.

Entre el 2016 y el 2019 el proyecto pasó por diversos estudios, guionistas y directores hasta que finalmente cayó en manos de Jonathan Goldstein y John Francis Daly para la dirección, quienes conjuntamente con Michael Gilio, escribieron el guión.

A nuestro entender, el resultado final es una fábula hilarante, fugaz y compacta, repleta de situaciones inesperadas. En ella confluyen una miríada de personajes, seres y escenarios que posicionan al observador en un punto externo al tablero en el que se desarrolla la historia.

La línea argumental básica aparentemente sencilla se va complicando progresivamente: Edgin (Chris Pine) un bandido bardo cuya esposa fue asesinada por los magos rojos junto a Holga (Michelle Rodriguez) una guerrera bárbara, escapan de prisión. Ambos fueron a parar tras las rejas por intentar hurtar unas valiosas reliquias, entre las cuales se encuentra una tablilla de resurrección que Edgin pretende utilizar para traer de vuelta a su esposa.

Ahora el propósito de Edgin y Holga es recuperar a la hija de Edgin, Kira (Chloe Coleman) quien está bajo la tutela de Forge (Hugh Grant), estafador que ahora rige la ciudadela de Neverwinter y se ha aliado a Sofina (Deysi Head) una poderosa hechicera roja, quien a su vez pertenece a la siniestra orden de nigromantes de Thay.

Para alcanzar su objetivo, la pareja recluta a Simon (Justice Smith) un hechicero semielfo y a Doric (Sophia Lillis) una druida de los bosques que lucha contra Forge y Sofina. Con este singular equipo Edgin tratará de detener los planes maléficos de los nigromantes y rescatar a Kira.

No es necesario ser un fanático consumado ni un conocedor del juego para pasar un rato de pura diversion con Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. La acción trepidante, los diálogos mordaces y sobre todo la atractiva química que los personajes despliegan en pantalla, hacen que valga la pena cada minuto de pietaje.

Pine, Rodríguez, Smith, Lillis y Grant hacen lo que ya les hemos visto hacer en otras ocasiones. Lo asombroso es lo bien articulado que se siente el cuerpo actoral cuando interactúa en pantalla.

Como cine de fantasía, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves no recorre el mismo camino lúgubre de otras sagas fantasticas, todo lo contrario, su propuesta es tan liviana y desenfadada que la hace potable a audiencias más jóvenes. Los directores han logrado construir una historia que, si bien es olvidable a corto plazo, hará pasar un buen rato en el cine.

Ficha técnica:

Título original: Dungeons &Dragons: Honor Among Thieves

Género: Fantasia, aventura, acción, comedia

Año: 2023

Duración: 2 hr 14 min

País: Estados Unidos

Directora: Jonathan Goldstein, John Francis Daley

Productores: Jeremy Latcham, Brian Goldner, Nick Meyer

Guión: Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Michael Gilio

Música: Lorne Balfe

Fotografía: Barry Peterson

Edición: Dan Levental

Reparto: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Regé-Jean Page

Justice Smith, Sophia Lillis,

Distribución: Paramount Pictures