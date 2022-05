Escena de Don't Look Up (No Mires Hacia Arriba)

Adam McKay es un artista polifacético; ha sido guionista, director, actor y comediante. Su carrera como guionista comenzó como escritor de gags cómicos para el programa Saturday Night Live. A partir de la década del 2000 dirigió algunos éxitos de taquilla en colaboración con Will Ferrell como Anchorman, Talladega Nights y The Other Guys. Posteriormente, Mckay incursionó en territorios más densos al escribir y dirigir The Big Short (2015) sobre la crisis financiera e inmobiliaria que sacudió a los Estados Unidos en el 2008, lo que le valió el Oscar a mejor guion adaptado y posteriormente el drama político Vice (2018),sombrío biopic sobre el ex vicepresidente Dick Cheney con la que de nuevo obtuvo importantes nominaciones.

Con su más reciente obra, McKay une las que han sido sus principales líneas de trabajo, la comedia y la política. Don't Look Up es una farsa de humor negro sobre las actitudes que concita en políticos, tecnólogos, medios y opinión pública la ocurrencia de un cataclismo capaz de extinguir la vida en el planeta.

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), una estudiante de posgrado en astronomía, y su profesor, el Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) descubren un cometa gigantesco orbitando en nuestro sistema solar en curso de colisión con la tierra. Ante la inminencia de la catástrofe tratan de alertar a la humanidad solo para encontrar que la tarea es más complicada de lo que pensaban. Son recibidos con incredulidad y apatía en la Casa Blanca y con burlas y menosprecio en un programa matutino de entrevistas. A solo seis meses del impacto descubren con estupor que a nadie parece importarle.

Don't Look Up es en esencia una farsa y por tanto está repleta de situaciones y personajes absurdos, este es punto de una comedia satírica. Lo novedoso del caso es el abordaje del fin del mundo de una manera, aunque suene cruel, divertida. A McKay se le dificulta conciliar el tono de dos extremos tan opuestos al punto de que la narrativa evidencia inconsistencias, un filme de cocción tan rápida que ya en el primer acto se queda sin aliento y luego se siente reiterativa, pesada y molesta. Tantos personajes generan una multitud de subtramas que le restan fuerza a la historia y dispersan la narración. Las actuaciones individuales y en grupo son sólidas, pero no podríamos esperar menos de un elenco de esta categoría.

El mensaje subyacente está allí, así como las buenas intenciones. El cometa es una alegoría al cambio climático y la película retrata con precisión la forma en que los líderes de las principales potencias han abordado el problema. La película confronta a la audiencia con la realidad de que la forma de pensar obtusa y egocéntrica de nuestros líderes nos van a llevar inexorablemente a la perdición como especie.

Don't Look Up es una comedia ligera y como tal debe ser tratada, sin pretensiones elevadas puede disfrutarse, sin embargo, dista mucho de merecer un premio a la mejor película del año en absoluto.

Ficha Técnica:

Dirección Adam McKay

Producción: Adam McKay

Kevin Messik

Guión: Adam McKay

Historia: Adam McKay

David Sirota

Música: Nicholas Brittel

Fotografía: Linus Sandgren

Edición: Hank Corwin

Elenco:

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence

Meryl Streep

Rob Morgan

Mark Rylance

Jonah Hill

Cate Blanchett

Tyler Perry