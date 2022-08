“Déjales hablar”: mentiras en el transatlántico

La plataforma de streaming de HBO Max me ha llevado a ser partícipe de un aburrimiento desproporcionado al ver Let Them All Talk, conocida en español con el título de Déjales hablar, película en la que Soderbergh sigue esa tendencia de los estrenos anuales y con la que, desafortunadamente, desperdicio cerca de dos horas viendo a un grupo de veteranas actrices hablando sobre los dilemas de la vida. Su estreno se produjo un año antes que Ni un paso en falso. Me dicen que gran parte de los diálogos fueron improvisados, además de que Soderbergh la filmó con mínimos recursos y luz natural a bordo del crucero Queen Mary 2. El viaje en el mar tiene unos cuantos coloquios interesantes sobre la feminidad en la tercera edad, pero la falta de emoción es tan clara que los personajes se hunden en su propia improvisación. No hay otra forma de decirlo.

El argumento, firmado con guion de Deborah Eisenberg, gira en torno a una escritora exitosa que se hace llamar Alice cuando se dispone a viajar en un crucero junto a su sobrino y dos de sus mejores amigas para pasar unos cuantos días en altamar rememorando el pasado agridulce que se fue.

A través de una pragmática incrustada en los diálogos como cangrejo en el agua, los personajes revelan cuestiones relacionadas a la sexualidad, la amistad, las inseguridades, los fracasos matrimoniales, las decepciones amorosas, los claroscuros de la maternidad, el significado de ser mujer en una sociedad patriarcal, el amargo sabor de la vejez desde la óptica femenina. Y en los interiores del transatlántico todo está rodado con destreza por Soderbergh cuando emplea su cámara minimalista, con el cuidado compositivo de algunos planos que reflejan las inquietudes inmediatas de la escritora.

Pero no pasa nada revelador o emotivo porque, en efecto, prefiere que las pláticas construyan la narración en lugar de esa estructura típica de causa y efecto donde la acción es determinante para impulsar a los personajes, casi como si se tratara de una tragicomedia agrietada por raíces teatrales. Esa decisión me fatiga hasta que me deja de importar el desasosiego literario de la escritora que camina por la cubierta o se baña en la piscina; el intento del tímido sobrino por conquistar a la agente literaria de su tía; las dos amigas que juegan a juegos de mesa mientras observan y chismosean.

La actuación central de Meryl Streep pesa menos que una moneda de 25 centavos en el fondo de una fuente cuando se pone en la piel de esa escritora que se refugia en las letras para exteriorizar sus heridas personales. Desde luego, destaco una actuación notable secundaria de Dianne West como esa señora con alma de poetisa que cerca del tercer acto suelta un soliloquio estremecedor sobre la incomunicación humana y el valor de la vida. Todo parece repetirse dúctilmente. Aquí el relato de coral, común en el cine de Soderbergh, navega de manera muy amoldable por el océano del automatismo, y la comicidad, al menos para mí, se siente tan fría como las aguas del Atlántico.

Ficha técnica

Título original: Let Them All Talk

Año: 2020

Duración: 1 hr 53 min

País: Estados Unidos

Director: Steven Soderbergh

Guion: Deborah Eisenberg

Música: Thomas Newman

Fotografía: Steven Soderbergh

Reparto: Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges, Gemma Chan,

Calificación: 5/10